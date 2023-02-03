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Советник заместителя министра обороны уведомлен о подозрении по делу о завладении 1,7 млрд грн при закупке товаров для нужд ВСУ, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Советнику замминистра обороны инкриминируют завладение средствами Минобороны в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"По данным следствия, в 2022 году, уже после начала военной агрессии российской федерации против Украины, с целью хищения средств, выделенных на закупку товаров для нужд ВСУ, советник замминистра оборонного ведомства вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур".

По заключенным договорам общество в качестве предварительной оплаты получило более 1,7 млрд грн. Однако договорные обязательства по поставке товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины общество в установленные сроки не выполнило, поставку соответствующей продукции в определенном количестве не осуществило. Следовательно, государству был нанесен ущерб на сумму более 1,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Сегодня правоохранители сообщили о подозрении советнику заместителя министра обороны Украины (на общественных началах). Ему инкриминируют завладение средствами Минобороны в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, по месту его проживания были проведены санкционированные обыски.

Ранее по этому делу было сообщено о подозрении директору общества и еще двум фигурантам. Также наложены аресты более чем на 55 млн грн и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 млн дол. США.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие обстоятельства и лица, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных правонарушений. За завладение средствами в особо крупных размерах действующим законодательством предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", - добавили в Нацполиции.

Советник заместителя министра обороны уведомлен о подозрении по делу о завладении 1,7 млрд грн при закупке товаров для нужд ВСУ, - Нацполиция 01
Советник заместителя министра обороны уведомлен о подозрении по делу о завладении 1,7 млрд грн при закупке товаров для нужд ВСУ, - Нацполиция 02

Автор: 

Минобороны (9329) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+39
Кругом, мля одні радники та заступники. А боси тіпа ніпрічом?! А хто на посади призначав радників та заступників?! Правильно, боси. Ставили свАїх, зручних. Так може й босів треба знімати?
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03.02.2023 16:57
+16
***, 1,7 млрд. Якийсь радник заступника Міноборони. А скільки їх там таких, радників і заступників? Звичайно, немає грошей на виплати військовим
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03.02.2023 17:15
+14
Разве в компетенцию советника зам.министра обороны входит заключение сделок на закупку товаров для нужд ВСУ и вообще на что бы то ни было???

Если советник и принимал какие-либо решения - это не его зона ответственности!!!
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03.02.2023 17:11
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Кругом, мля одні радники та заступники. А боси тіпа ніпрічом?! А хто на посади призначав радників та заступників?! Правильно, боси. Ставили свАїх, зручних. Так може й босів треба знімати?
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03.02.2023 16:57 Ответить
Там ситуация другая ! Босов на должность назначали советники и замы - типа свадебный генерал, а по факту они всё и решали.
Как вариант - советники следят за потоками/откатами и носят босам....
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03.02.2023 17:02 Ответить
Разве в компетенцию советника зам.министра обороны входит заключение сделок на закупку товаров для нужд ВСУ и вообще на что бы то ни было???

Если советник и принимал какие-либо решения - это не его зона ответственности!!!
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03.02.2023 17:11 Ответить
Чому Ви дивуєтесь. У Зеленського, завхоз його офісу фактично виконує обов'язки Президента України та ще кількох ключових міністрів, одразу. То чому б молодшим заступникам молодших заступників молодших радників не приймати якихось важливих рішень? В усьому світі такі дії називаються - делегування повноважень. 😂😂😂
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03.02.2023 18:09 Ответить
Аналогія з ОП не релевантна.
Не можна делегувати повноваження особі, які не передбачені його функціоналом. Правила бюрократії все ж таки працюють.
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03.02.2023 23:22 Ответить
Зелені можуть дозволити собі все, що їм заманеться.
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04.02.2023 10:22 Ответить
Якщо радники на таких потоках сидять, жахливо уявить, скільки гребуть чиновники мо.
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03.02.2023 17:08 Ответить
Ще й на громадських засадах...
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03.02.2023 17:14 Ответить
***, 1,7 млрд. Якийсь радник заступника Міноборони. А скільки їх там таких, радників і заступників? Звичайно, немає грошей на виплати військовим
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03.02.2023 17:15 Ответить
500 тис пенсій між тим на одного радника. Хоча і всього 55 млн $. Пізд@ц чайові вони собі за послуги лишають
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03.02.2023 18:37 Ответить
"радник", - це така совкова замануха. Відвовідальності 0 (нуль), а до рук приліпають мільйони.
Давно пора всіх цих радників-зрадників заборонити *****.
Хочеш бути держслужбовцем, - будь. Здавай екзамени, вивчай обов"язки посадовою інструкції і т.д.
всі ци жирдоси Геращенки, Зоряни і Шкіряки, Подоляки та інша наволоч повинні піти держслужбу або заткнутися *****!
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03.02.2023 17:47 Ответить
Оце накрутив хвоста Байден Зеленському!
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03.02.2023 16:58 Ответить
Невже Байден нічого не знає про радника ОП, який його самого обсирав на виборах?
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03.02.2023 17:04 Ответить
Так у Байдена голова велика, він знає усих по обидва боки океану.
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03.02.2023 17:32 Ответить
Вован ракети випрошує. Байден сказав малому, - хоч ракети жени Єрмака *****! Вован дурочку включив і робить кіпіш, але Єлдака поки не здає. Поки Єрмак в ОП, ракет не буде.
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03.02.2023 17:49 Ответить
у тебя грамматическая ошибка. правильно писать "зеленский"
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03.02.2023 18:50 Ответить
🤡🤡🤡
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03.02.2023 17:02 Ответить
Загуляв загульщик херов
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03.02.2023 17:02 Ответить
а ви скиньтесь на дрони на колеса... таких треба вішати на памятнику
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03.02.2023 17:03 Ответить
Як же мені подобається "Внешнее управление"
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03.02.2023 17:04 Ответить
Придивіться до пенсійного фонд, там також кінь не валявся, отримую пенсію 2300 гривень, щоб вони здорові були і жили самі за такі гроші.
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03.02.2023 17:05 Ответить
100%
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03.02.2023 17:21 Ответить
а ні кому не здається що вперше в історії України, Україною почали керувати секретарші, радники, заступники і ще хузнахто
зелені вважають нас на стільки тупорилими що вірять в те, що ми віримо їм.
винуваті всі вищеперераховані але не ті хто їх призначив та контролював
завтра єрмак здасть секретні доки в ГУР рф і мпня скаже що він тут ні до чого
бо це ж не я, це він
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03.02.2023 17:06 Ответить
Не наробити помилок чи "помилок" із підслідністю. Щоб був вирок, а не "пшик".
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03.02.2023 17:08 Ответить
а Резнікова треба нагородити - ви тільки уявіть як важко цій чесній людині було працювати серед крадіів, бариг і мерзотників☝



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03.02.2023 17:10 Ответить
чувак на резникова похож
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03.02.2023 17:31 Ответить
Мене завжди дратувала оця посада - радник. Це таке падло, яке ні за що не відповідає, а тупо займається рішаловом.
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03.02.2023 17:14 Ответить
Повна єрунда! Ну не міг радник, та ще й на громадських засадах, підписувати договори від імені Міністерства оборони! Нема у нього на це права!!! Такі повідомлення розраховані виключно на збурення суспільної думки!
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03.02.2023 17:15 Ответить
Молодець. Взяв він провину. Йому це звичайно ж зарахується врешті-решт
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03.02.2023 17:46 Ответить
козел-відбувайло
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03.02.2023 18:33 Ответить
Хорошо, що радник МОУ Бутусов відмовився свого часу від цієї посади.....
....купили би?????? Гроші великі!
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03.02.2023 17:16 Ответить
Ото ''двіжуха'' почалася щоб відбілити одного чотириокого ''поца''!
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03.02.2023 17:20 Ответить
І де звільнення міністра оборони і відкриття проти нього кримінальної справи,не могло це все в Міноборони відбуватися без міністра.
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03.02.2023 17:24 Ответить
так...не позаздриш.... буде вимушений ділитись...туди-сюди --- по різним інстанціям розпливеться - на виході всього мілійонів 100 залишиться. Шкурка вичинки не стоїть. Маже прогорів дядько.
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03.02.2023 17:25 Ответить
Зелене шапіто.
Заступника звільнили,РАДНИКА заступника звинувачують...
На якомусь документі стоїть підпис того радника на громадських засадах???
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03.02.2023 17:26 Ответить
на громадських - РАДНИК!
А по штату - юрист-консульт (заступник з юридичних питань)
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03.02.2023 17:35 Ответить
З МО зробили кормушку для всякої срані. Скільки б життів врятували с*ізджені кошти, якби грамотно ними розпорядитися і не казати, що мавіки то для весільних фотографів. Рєзніков повинен піти під суд.
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03.02.2023 17:33 Ответить
отож купа злодіїв, це якийсь нічний кошмарний сон, що не день що не година...
Не міг цей радник такі оборутки робити без відому, узгоджень та підписів "зверху"
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03.02.2023 17:34 Ответить
Отож.....
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03.02.2023 17:36 Ответить
Зверніть увагу, що до міністра, який призначив собі заступників злочинців жодної претензії
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03.02.2023 17:39 Ответить
Винен звичайно старший помічник молодшого двірника
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03.02.2023 17:44 Ответить
Слідство ходить кругами навколо міністра оборони,виходить то на одного то на другого,круги звужуються...чи дійде до центру по цій спіралі?Чи вийде на менше концентроване коло і буде бігати по ньому поки всім не надоїсть?
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03.02.2023 18:02 Ответить
Ігор Літвінов@ukrpopo76UA

е-Підар Резніков з'їбався від американських аудиторів у Канаду,та давав інтерв'ю СVC,де розповів як він не в чому,не винен,та усьому винуваті реформи,яких дуже!!!багато у міністерстві оборони!
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03.02.2023 18:06 Ответить
Риторически спрашиваю ... ,,господин,, ВОР Резников , в чем все таки измеряются ,,ЯЙЦА,, в килокалориях ,килограммах ,штуках .... Даю прямую подсказку = в миллиардах гривен народных средств , в тысячах погибших патриотах Украины ... ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ🇺🇦
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03.02.2023 18:18 Ответить
То він щось не правильно зрозумів, вибачте його.
Бо, коли свинарчуки крали на ресєі запчастини для нашої техніки, бігус верещав, що так не правильно.
А як правильно?
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03.02.2023 18:44 Ответить
Радник! Заступника міністра! Ще й на громадських засадах!
Вкрав 1.7 мільярда!
А замміністра не в курсах!
Клоуни ви!
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03.02.2023 18:44 Ответить

Никто задонатить не хочет? А то зеленского и резника взяли за яйца, а на экипировку не хватило.
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03.02.2023 18:48 Ответить
А скільки ж тоді нерадник МО може скиздити ?
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03.02.2023 18:53 Ответить
Как только США открыли линии, чтобы сообщали о коруппции - так понеслось, обыски, за обысками.

Получается, это просто силовые органы, которые не умеют думать и расследовать, только исполнять приказ.
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03.02.2023 19:02 Ответить
Радник?👍🤣🤣🤣
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03.02.2023 19:04 Ответить
радник... всього навсього... ще й по голові, можливо, получить він... якщо радник рішає як і куди тратити такі суми навіщо тоді зам міністра, з правом підпису й печаткою?? я заплутався в цьму кіно.
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03.02.2023 19:20 Ответить
У меня всего один вопрос: почему Резников до сих пор министр обороны??????!!!!!!!!!!
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03.02.2023 19:30 Ответить
НАВІЩО ТАКИЙ ЗАСТУПНИК, ЯКОМУ ПОТРІБНИЙ РАДНИК?
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03.02.2023 20:53 Ответить
Під час війни - це мародерство, зрада, саботаж і пособництво ворогу, а не просто крадіжка… а в цей час бабусі з підвалів дістають консерви для ЗСУ! ППЦ
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03.02.2023 21:32 Ответить
Нє, барін ні прі чьом, то холоп на ухо нє то нашептал. Радник 1,7 млрд, уявляєте скільки секрктарка змільярдила, якщо бос не гомик?
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03.02.2023 21:59 Ответить
 
 