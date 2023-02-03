Советник заместителя министра обороны уведомлен о подозрении по делу о завладении 1,7 млрд грн при закупке товаров для нужд ВСУ, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Советнику замминистра обороны инкриминируют завладение средствами Минобороны в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"По данным следствия, в 2022 году, уже после начала военной агрессии российской федерации против Украины, с целью хищения средств, выделенных на закупку товаров для нужд ВСУ, советник замминистра оборонного ведомства вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур".

По заключенным договорам общество в качестве предварительной оплаты получило более 1,7 млрд грн. Однако договорные обязательства по поставке товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины общество в установленные сроки не выполнило, поставку соответствующей продукции в определенном количестве не осуществило. Следовательно, государству был нанесен ущерб на сумму более 1,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Сегодня правоохранители сообщили о подозрении советнику заместителя министра обороны Украины (на общественных началах). Ему инкриминируют завладение средствами Минобороны в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, по месту его проживания были проведены санкционированные обыски.

Ранее по этому делу было сообщено о подозрении директору общества и еще двум фигурантам. Также наложены аресты более чем на 55 млн грн и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 млн дол. США.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие обстоятельства и лица, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных правонарушений. За завладение средствами в особо крупных размерах действующим законодательством предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", - добавили в Нацполиции.



