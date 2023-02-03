Советник заместителя министра обороны уведомлен о подозрении по делу о завладении 1,7 млрд грн при закупке товаров для нужд ВСУ, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
Советнику замминистра обороны инкриминируют завладение средствами Минобороны в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
"По данным следствия, в 2022 году, уже после начала военной агрессии российской федерации против Украины, с целью хищения средств, выделенных на закупку товаров для нужд ВСУ, советник замминистра оборонного ведомства вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур".
По заключенным договорам общество в качестве предварительной оплаты получило более 1,7 млрд грн. Однако договорные обязательства по поставке товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины общество в установленные сроки не выполнило, поставку соответствующей продукции в определенном количестве не осуществило. Следовательно, государству был нанесен ущерб на сумму более 1,7 млрд грн", - говорится в сообщении.
Сегодня правоохранители сообщили о подозрении советнику заместителя министра обороны Украины (на общественных началах). Ему инкриминируют завладение средствами Минобороны в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Кроме того, по месту его проживания были проведены санкционированные обыски.
Ранее по этому делу было сообщено о подозрении директору общества и еще двум фигурантам. Также наложены аресты более чем на 55 млн грн и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 млн дол. США.
"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие обстоятельства и лица, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных правонарушений. За завладение средствами в особо крупных размерах действующим законодательством предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", - добавили в Нацполиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как вариант - советники следят за потоками/откатами и носят босам....
Если советник и принимал какие-либо решения - это не его зона ответственности!!!
Не можна делегувати повноваження особі, які не передбачені його функціоналом. Правила бюрократії все ж таки працюють.
Давно пора всіх цих радників-зрадників заборонити *****.
Хочеш бути держслужбовцем, - будь. Здавай екзамени, вивчай обов"язки посадовою інструкції і т.д.
всі ци жирдоси Геращенки, Зоряни і Шкіряки, Подоляки та інша наволоч повинні піти держслужбу або заткнутися *****!
зелені вважають нас на стільки тупорилими що вірять в те, що ми віримо їм.
винуваті всі вищеперераховані але не ті хто їх призначив та контролював
завтра єрмак здасть секретні доки в ГУР рф і мпня скаже що він тут ні до чого
бо це ж не я, це він
....купили би?????? Гроші великі!
Заступника звільнили,РАДНИКА заступника звинувачують...
На якомусь документі стоїть підпис того радника на громадських засадах???
А по штату - юрист-консульт (заступник з юридичних питань)
Не міг цей радник такі оборутки робити без відому, узгоджень та підписів "зверху"
е-Підар Резніков з'їбався від американських аудиторів у Канаду,та давав інтерв'ю СVC,де розповів як він не в чому,не винен,та усьому винуваті реформи,яких дуже!!!багато у міністерстві оборони!
Бо, коли свинарчуки крали на ресєі запчастини для нашої техніки, бігус верещав, що так не правильно.
А як правильно?
Вкрав 1.7 мільярда!
А замміністра не в курсах!
Клоуни ви!
Никто задонатить не хочет? А то зеленского и резника взяли за яйца, а на экипировку не хватило.
Получается, это просто силовые органы, которые не умеют думать и расследовать, только исполнять приказ.