На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Украинские воины нуждаются в квадрокоптерах, приборах ночного видения, тепловизорах, химгрелках и тактических перчатках.
Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"На фронте продолжаются кровопролитные бои
Все понимают, что россияне готовят новое большое наступление
Очень нужно помочь нашим защитникам
Надо выкупить еще 3 квадрокоптера Мавик 3 Комбо – 345 тыс грн
Бинокли 7 штук – 95 716 грн
Приборы ночного видения 2 штуки - 88146 грн
И очень нужны хим грелки и тактические перчатки, потому что очень холодно
За неделю купила 5 квадрокоптеров – 575 тыс грн
Прибор ночного видения - 44 300 тыс.
Тепловизор – 51615 т
Одежда для раненых - 20 и 17 тыс. грн
Хим грелки идут в заказе
Практически каждый день отправляем посылки на фронт, очень просим помогать, кто как может
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390, Юсупова
Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253" - призвала Юсупова.
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Питаю ще раз! Розкажи або кинь сциль.
Ознайомлюсь, тільки не треба нервувати.
або допомагайте, або заваліть свої хавла