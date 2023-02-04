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На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Украинские воины нуждаются в квадрокоптерах, приборах ночного видения, тепловизорах, химгрелках и тактических перчатках.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте продолжаются кровопролитные бои

Все понимают, что россияне готовят новое большое наступление

Очень нужно помочь нашим защитникам

Надо выкупить еще 3 квадрокоптера Мавик 3 Комбо – 345 тыс грн

Бинокли 7 штук – 95 716 грн

Приборы ночного видения 2 штуки - 88146 грн

И очень нужны хим грелки и тактические перчатки, потому что очень холодно

За неделю купила 5 квадрокоптеров – 575 тыс грн

Прибор ночного видения - 44 300 тыс.

Тепловизор – 51615 т

Одежда для раненых - 20 и 17 тыс. грн

Хим грелки идут в заказе

Практически каждый день отправляем посылки на фронт, очень просим помогать, кто как может

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390, Юсупова

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 01 Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 02 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253" - призвала Юсупова.

На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 03
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 04
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 05
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 06
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 07
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 08
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 09
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 10
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 11
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 12
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 13
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 14
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 15
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 16
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 17
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 18
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 19
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова 20

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7801) ВСУ (6587) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+39
Які всі розумні! Всі і без вас знають що чинуші крадуть! Якби можна було до них звернутись, звернулись би без ваших порад. А так або допомагайте, або хоча б шухляди захлопніть! Під кожним постом про допомогу скиглення.
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03.02.2023 17:34
+26
Влада щезла в 2019. Зараз юмористичне шоу. Сідайте зручно і насолоджуйтесь. Ви ж так цього хотіли...
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03.02.2023 17:49
+23
Звичайно, потрібно допомагати армії. Але таке враження, що у нашій державі щезла влада, кудись поділися міністри, випарувалися представники народу - депутати. Ніхто не працює і не виплачує податки. Зрозуміло було у 2014 році, коли втік президент, казна була пуста. Люди почали спочатку по 5 гривень скидатися, далі - податок воєнний, волонтери. А зараз що?!
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03.02.2023 17:37
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Притула = Обристовичу. Одного поля ягода.
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03.02.2023 18:18 Ответить
Спереду на наші окопи пхаються, тягнуть ящики із зброєю, фактично беззбройні смертники, чмобіки, хворі на СНІД, важкі невиліковні форми туберкульозу і раку...?! "Помірать так с музикой, мамка машину получіт...?"
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04.02.2023 16:45 Ответить
До Резнікова зверталися????? У нього там "навар" залишився від варених яєць по 17....
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03.02.2023 17:31 Ответить
Які всі розумні! Всі і без вас знають що чинуші крадуть! Якби можна було до них звернутись, звернулись би без ваших порад. А так або допомагайте, або хоча б шухляди захлопніть! Під кожним постом про допомогу скиглення.
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03.02.2023 17:34 Ответить
Якби не волонтери і ЗСУ прутень би ти кацапський вже в заду мав би. Юсупова не притула. Не рівняй волонтерів до опудал грабіжницьких.
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03.02.2023 17:43 Ответить
Не забудь за нього проголосувати як прийде час. Ви ж це любите з обісцяними очима бігти галочки ставити.
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03.02.2023 17:55 Ответить
Ти тут сємки не лузай.

Питаю ще раз! Розкажи або кинь сциль.
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03.02.2023 17:59 Ответить
Тобі про спартани розказати по ціні 3х? Чи може про супутник який існує як той кінь у вакуумі? Чи може розказати про притулиного тестя, хто він і що? Чи зібрані мільйони на "помсту", якої ніхто ніде не бачив по цей день? Чи про тих, кого він злісно банить, хто йому задає незручні питання, називаючи їх хейтерами і зрадофілами. Витри очі і включи мозок. Я теж йому донатив декілька разів поки не з'явилась купа питань без відповідей.
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03.02.2023 18:03 Ответить
Друга справа.

Ознайомлюсь, тільки не треба нервувати.
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03.02.2023 18:14 Ответить
Я відвалюю бабло з 14го року. Для мене війна не закінчувалась. Зараз теж відвалив. Так що ще раз, завали шухляду. Відсижуєшся за рахунок грошей і смертей інших, то хоча б заткнись і сиди мовчки.
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03.02.2023 17:54 Ответить
Звичайно, потрібно допомагати армії. Але таке враження, що у нашій державі щезла влада, кудись поділися міністри, випарувалися представники народу - депутати. Ніхто не працює і не виплачує податки. Зрозуміло було у 2014 році, коли втік президент, казна була пуста. Люди почали спочатку по 5 гривень скидатися, далі - податок воєнний, волонтери. А зараз що?!
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03.02.2023 17:37 Ответить
А влада під@раси , конфіскованих грошей на все хватить , доїти злодіїв по повному .
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03.02.2023 17:47 Ответить
Ніхто, ніякого дурня не клеїть. Дефіцит бюджету був і до повномаштабного вторнення. Як і томальний грабунок країни.
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03.02.2023 17:59 Ответить
Так може потрібно мільярди допомоги віддавати волонтерам? І вони вже будуть займатися забезпеченням. Влада створювалася для виконання певних завдань. Вона є? Бо за відсутністю роботи не дуже й допоможеш. Дефіцит бюджету покривається фінансовою допомогою друзів, велике дякування їм. А Ваш тон у дусі єрмака та арестовича не сприяє нашому виживанню.
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03.02.2023 18:08 Ответить
Влада щезла в 2019. Зараз юмористичне шоу. Сідайте зручно і насолоджуйтесь. Ви ж так цього хотіли...
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03.02.2023 17:49 Ответить
Я?! Досі не розумію, як Ви могли вибрати цього клоуна і його слуг у владу?
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03.02.2023 18:10 Ответить
Я не вам відповів. Дивіться уважно дерево відповідей. Я це лайно не обирав.
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03.02.2023 18:12 Ответить
Я на дерево не дивлюсь, я отримую повідомлення.
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03.02.2023 19:08 Ответить
Таки вам. Не обирали, вже добре. Але ваше оце тикання пальцями на корупцію воїнам не допоможе ніяк. Ми або допомагаємо і перемагаємо, або писати коменти вже не зможемо. Бо будемо на підвалах зі зв'язаними руками розказувати кацапам як ми любим рускій мір...
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03.02.2023 18:15 Ответить
Я не тикаю пальцем на корупцію, це окрема справа. Є цивілізована допомога, а є анархія. У нас анархія, безвладдя? Повторюсь, у 14 році, коли з владою були проблеми, а коштів практично 0, всі зрозуміли необхідність і допомагали. І зараз всі, хто працює і не тільки, допомагають постійно своїм додатковим податком. Потрібно більше - підвищуйте. А коли немає влади, тоді анархія - ааааа, побігли наліво, аааааа, побігли направо.
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03.02.2023 19:07 Ответить
Ок. Що ви пропонуєте? Конкретні дії на вашу думку.
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03.02.2023 19:17 Ответить
Ото й наше горе, що багато пропонувальників, а мало виконавців. А на сьогодні можливе тільки зовнішнє управління демократичне. Якщо хочемо вижити. Бо виберуть як не Голобородька, так Штірліца/Тіхонова. Бо дуже хочеться казки, мрії, синього птаха, який потім довбоне по потилиці до руйнування мозку.
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03.02.2023 23:31 Ответить
Может люди хотя бы сейчас , поймут смысл , любимого лозунга зеленых - сделаем их вместе?
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03.02.2023 18:41 Ответить
ніяких "але"
або допомагайте, або заваліть свої хавла
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03.02.2023 18:07 Ответить
Всі, хто працює, і не тільки, постійно допомагають, бо платять військовий збір. І не потрібно демагогії і хамства.
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03.02.2023 19:12 Ответить
Закинул
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03.02.2023 17:47 Ответить
+
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03.02.2023 17:50 Ответить
+++
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03.02.2023 18:19 Ответить
Дякуємо усім, хто допомагає!
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03.02.2023 18:52 Ответить
Трохи задонатив. Нажаль дуже мало. Скрутні часи настали. Сподіваюсь, що кошти підуть за призначенням. А наша влада - нема просто слів. Слова совість, порядність - для них якісь незнайомі звуки! Нажаль прислів'я що бог їм суддя не працює, або він із українського суду, де все схвачено.
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03.02.2023 19:42 Ответить
+1000 грн, приват. Вічна ганьба коррупціонерам і просто покидькам.
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03.02.2023 20:07 Ответить
Вже+
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03.02.2023 21:33 Ответить
+
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03.02.2023 22:22 Ответить
Люди, ви не тут політику роздувайте, тут людина, яка займається конкретними справами звертається про допомогу до свідомих людей, а тому хто хоче позадавати питання раджу почати задавати їх тим хто закоханий у нашу владу, а їх серед нас, нажаль, більшість, і тоді коли підтримка влади впаде, то можна буде уже питати з влади, бо зараз ми поки що як Дон Кіхоти.
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04.02.2023 00:35 Ответить
а до суддів з зарплатою 150 тис/міс чому ніхто не звертається? до депутатів СН які купили у 2022 авто на 1,3 млн.баків?чомусь всім дуже легко і зручно звертатися до людей,які займають останнє місце в Європі за рівнем життя....
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04.02.2023 16:00 Ответить
Допомога потрібна сьогодні.Краще допомогай,а то прийдуть кацапи,заберуть клаву,тоді не зможеш писати на Цензорі.
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04.02.2023 16:30 Ответить
Не скигли, чмоня
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06.02.2023 18:21 Ответить
Повісте пару мародерів і будуть не потрібні волонтери!
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04.02.2023 15:59 Ответить
Жодного разу не чув від Юсупової чи повідомляла вона Верховному Головнокомандувачу про те що українські воїни потребують квадрокоптерів, приладів нічного бачення, тепловізорів, хімгрілок та тактичних рукавиць , прицілів , пікапів , акамуляторів , кофт , черевиків , планшетів , рацій , монокулярів нічного бачення? Може варто спробувати ?
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04.02.2023 16:45 Ответить
+
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04.02.2023 21:20 Ответить
Добра справа. +
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06.02.2023 18:20 Ответить
Я не розумію дибилів які заходять сюди скиглити про "корупційну владу". Йди собі у відповідні теми та висловлюйся там де це доречно, тебе всі тільки підтримають. Але в цій темі людина збирає гроші на допомогу фронту, нашим воїнам! Усі знають про проблеми з корупцією, але якщо ви вирішили боротися з нею таким чином, як срати в коментах під постом волонтера- тоді ви дибіли. Або допомагай, або завали шухляду!
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06.02.2023 18:34 Ответить
+++
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07.02.2023 11:28 Ответить
 
 