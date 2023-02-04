На фронте продолжаются кровопролитные бои. Очень нужно помочь нашим защитникам. Посылки отправляем почти каждый день, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Украинские воины нуждаются в квадрокоптерах, приборах ночного видения, тепловизорах, химгрелках и тактических перчатках.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте продолжаются кровопролитные бои

Все понимают, что россияне готовят новое большое наступление

Очень нужно помочь нашим защитникам

Надо выкупить еще 3 квадрокоптера Мавик 3 Комбо – 345 тыс грн

Бинокли 7 штук – 95 716 грн

Приборы ночного видения 2 штуки - 88146 грн

И очень нужны хим грелки и тактические перчатки, потому что очень холодно

За неделю купила 5 квадрокоптеров – 575 тыс грн

Прибор ночного видения - 44 300 тыс.

Тепловизор – 51615 т

Одежда для раненых - 20 и 17 тыс. грн

Хим грелки идут в заказе

Практически каждый день отправляем посылки на фронт, очень просим помогать, кто как может

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390, Юсупова

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253" - призвала Юсупова.



































