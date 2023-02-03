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Зеленский наградил министра обороны Польши Блащака орденом "За заслуги". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил министру национальной обороны Польши орден "За заслуги" I степени за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент проинформировал Блащака о ситуации на фронте и потребностях украинских защитников для сдерживания наступления агрессора. Были обсуждены дальнейшие совместные шаги по укреплению обороноспособности сил обороны Украины, в частности в контексте подготовки к следующему заседанию союзников в формате "Рамштайн".

Читайте также: Польша ведет переговоры о создании "танковой коалиции" для Украины, - Блащак. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) награда (1798) Польша (8410) Блащак Мариуш (79)


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Топ комментарии
+11
а резнікова за яйці???
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03.02.2023 22:04
+8
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03.02.2023 22:18
+8
Воно в цей час кривлялось на сцені і смішило московитів що Україна порноактриса.
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03.02.2023 22:50
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а резнікова за яйці???
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03.02.2023 22:04 Ответить
І на гілляку.
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03.02.2023 22:10 Ответить
таємним указом вже нагородив три рази) і себе десять))все ж по приколу
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03.02.2023 22:12 Ответить
tak
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03.02.2023 22:12 Ответить
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03.02.2023 22:18 Ответить
Воно в цей час кривлялось на сцені і смішило московитів що Україна порноактриса.
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03.02.2023 22:50 Ответить
ого, це міністер тепер як - віталько казловскій і пікалав!!))
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03.02.2023 22:22 Ответить
пора вже припиняти цю совдепівщину з нагородженнями орденами!
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03.02.2023 22:35 Ответить
Марафонщиків теж нагородив такими орденами.
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03.02.2023 22:47 Ответить
Вавочку вже час нагороджувати орденом сутулого за непосильну працю .
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03.02.2023 22:55 Ответить
Нагородити судовим вироком😸
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03.02.2023 22:57 Ответить
Я немножко извиняюс но имею спросить а это не тот орден шо били таки награждены беззубий и плешивий поц Кошевой и отот поц шо напоминает хряка Пикало за оборону Польши у 2022 году?
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03.02.2023 23:00 Ответить
такі - да!!
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03.02.2023 23:51 Ответить
Поціновувач закидонів Брежнєва...чекаємо на поцілунки взасос й нагородження себе любого
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03.02.2023 23:02 Ответить
Владимир Стелеяйцовый известный совкодрочер уж вы простите мой французский.
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03.02.2023 23:07 Ответить
 
 