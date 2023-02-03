Зеленский наградил министра обороны Польши Блащака орденом "За заслуги". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил министру национальной обороны Польши орден "За заслуги" I степени за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент проинформировал Блащака о ситуации на фронте и потребностях украинских защитников для сдерживания наступления агрессора. Были обсуждены дальнейшие совместные шаги по укреплению обороноспособности сил обороны Украины, в частности в контексте подготовки к следующему заседанию союзников в формате "Рамштайн".

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