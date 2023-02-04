Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии. ФОТОрепортаж

Военное руководство Австралии посетило учебную миссию по подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Украины в Великобритании.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Министр обороны Австралии Ричард Марлс, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, Главнокомандующий Австралийских Сил Обороны генерал Ангус Кэмпбелл и Секретарь по вопросам обороны Австралии Грег Мориарти посетили возглавляемую Соединенным Королевством многонациональную учебную миссию по базовой общевойсковой подготовке военнослужащих ВСУ и пообщались как с некоторыми из них, так и с некоторыми из 70 военнослужащих ВС Австралии, которые были направлены в Великобританию в январе, чтобы помочь в важной подготовке украинских новобранцев", - говорится в сообщении.









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"Австралия, Великобритания и наши международные партнеры будут продолжать поддерживать Украину перед лицом незаконного и аморального вторжения России - и мы видели это своими глазами сегодня здесь, когда наши солдаты работали бок о бок, чтобы помочь укрепить потенциал Вооруженных Сил Украины. В этом неопределенном и сложном мире чрезвычайно важно, чтобы Австралия продолжала работать с Великобританией и другими партнерами для поддержки порядка, основанного на правилах", – заявил министр обороны Австралии Марлс.





"Наши военные вместе работают над подготовкой украинских военных. Мы едины против агрессии Путина", - отметил министр иностранных дел Британии Клеверли.

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