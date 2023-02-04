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Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии. ФОТОрепортаж

Военное руководство Австралии посетило учебную миссию по подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Украины в Великобритании.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии 01

"Министр обороны Австралии Ричард Марлс, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, Главнокомандующий Австралийских Сил Обороны генерал Ангус Кэмпбелл и Секретарь по вопросам обороны Австралии Грег Мориарти посетили возглавляемую Соединенным Королевством многонациональную учебную миссию по базовой общевойсковой подготовке военнослужащих ВСУ и пообщались как с некоторыми из них, так и с некоторыми из 70 военнослужащих ВС Австралии, которые были направлены в Великобританию в январе, чтобы помочь в важной подготовке украинских новобранцев", - говорится в сообщении.

Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии 02
Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии 03
Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии 04
Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии 05

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Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии 06

"Австралия, Великобритания и наши международные партнеры будут продолжать поддерживать Украину перед лицом незаконного и аморального вторжения России - и мы видели это своими глазами сегодня здесь, когда наши солдаты работали бок о бок, чтобы помочь укрепить потенциал Вооруженных Сил Украины. В этом неопределенном и сложном мире чрезвычайно важно, чтобы Австралия продолжала работать с Великобританией и другими партнерами для поддержки порядка, основанного на правилах", – заявил министр обороны Австралии Марлс.

Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии 07
Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии 08

"Наши военные вместе работают над подготовкой украинских военных. Мы едины против агрессии Путина", - отметил министр иностранных дел Британии Клеверли.

Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии 09

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Австралия (431) Великобритания (4956) военные учения (3457) ВСУ (6587) Уоллес Бен (184)


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Орлы!
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04.02.2023 01:36 Ответить
Прізвище Моріарті заставило посміхнутися 😁
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04.02.2023 06:04 Ответить
Холмс все таки його не впіймав
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04.02.2023 07:43 Ответить
https://youtu.be/gvn6YMwbS58 ...

Британские БМП Бульдог будет мочить в Сортире мавзолейных обезьян ..
Саша Кушнарь более подробно об этом 💪Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇱🇷🇺🇦🇱🇷🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇺🇦🥇🥇🥇🥇🥇
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04.02.2023 08:15 Ответить
https://youtu.be/6wmc1cLKY9o ..

Країни НАТО для України 👍👍💪💪💪🥇🥇🥇🇺🇦🇬🇧🇱🇷🇺🇦🇬🇧🇱🇷🇨🇿🇨🇦🇪🇪🇲🇨🇲🇨🇲🇨поставлять усе...
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04.02.2023 08:30 Ответить
https://youtu.be/mYVDwuQRKdg ...

Система святого HIMARS с дальностью 150 км для ЗСУ... ракети Красуні 🔱❤️🖤🔱💪💪🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇱🇷🇱🇷🇨🇦🇪🇪🇲🇨👍👍👍💯💯💯
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04.02.2023 08:40 Ответить
 
 