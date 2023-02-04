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Информатора ФСБ из Одессы подозревают в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры задержан местный житель, ему сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемого, родившегося в России и разделявшего пророссийские взгляды, в 2021 году завербовали представители ФСБ РФ.

По данным Офиса генпрокурора, до начала военной агрессии по заданию вражеских кураторов мужчина осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

"Информатор врага фиксировал и передавал представителям спецслужб РФ сведения о комплектовании военных формирований, проведении учений и тренировок, в частности международных военных учений в акватории Черного моря, характере вооружения, политической ситуации в Украине, перемещении товаров двойного назначения в морских портах", - говорится в сообщении.

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Информатора ФСБ из Одессы подозревают в госизмене, - Офис генпрокурора 01

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование - СБУ при оперативном сопровождении контрразведки СБУ.

Автор: 

Одесса (7885) СБУ (19898) ФСБ (1936) шпионаж (1387) государственная измена (1540) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+13
Да уж! Крутые журналисты на "ЦН", прямо мастера пера " Інформатора ФСБ з Одеси підозрюють у держзраді"
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04.02.2023 09:14
+11
Living Tribunal
@DARKDESIGNER88
·
12 год
У відповідь
@saniolli
Воююча країна, з 2019 при Зеленському:
Начальник СБУ - Баканов(ні дня в СБУ);
Замначальника контррозвідки при СБУ - 23 річна піска зі спортзалу(ні дня в СБУ);
Міністр Оборони - Рєзніков(ні дня в ЗСУ);
Аташе - сексологи;
Війна - Зеленський вирішив не сказати
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04.02.2023 09:14
+7
Саме головне замовчали. Де ж він працюва що мав доступ до тих усіх даних?

"комплектування військових формувань, проведення навчань та тренувань, зокрема міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря, характеру озброєння, політичної ситуації в Україні, переміщення товарів подвійного призначення в морських портах "

І як він на ту роботу потрапив??
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04.02.2023 10:07
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Living Tribunal
@DARKDESIGNER88
·
12 год
У відповідь
@saniolli
Воююча країна, з 2019 при Зеленському:
Начальник СБУ - Баканов(ні дня в СБУ);
Замначальника контррозвідки при СБУ - 23 річна піска зі спортзалу(ні дня в СБУ);
Міністр Оборони - Рєзніков(ні дня в ЗСУ);
Аташе - сексологи;
Війна - Зеленський вирішив не сказати
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04.02.2023 09:14 Ответить
Да уж! Крутые журналисты на "ЦН", прямо мастера пера " Інформатора ФСБ з Одеси підозрюють у держзраді"
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04.02.2023 09:14 Ответить
Коли вже глибоко законспірованого труханова викриють з двома російськими паспортами?"
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04.02.2023 10:33 Ответить
Только же хотел также. Кусок хлеба перед носом у пенса украли! Убивает словесная стилистика составителей анонса новостей---та заочники, вечерники. второгодники! Если же информатор фсб---та растрелять---война ведь. Не дождемся. Самим надо.
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04.02.2023 16:08 Ответить
Та викинути його нх з красівого вікна його красівиє апартаментів...
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04.02.2023 09:25 Ответить
😁 Нічого "красівого", чи розумного там немає. Є "па-багатому", чи по-жлобськи. У спальні керамічну плитку на підлогу не кладуть і сплять на ліжках. У вітальні ж не сплять на розкладних диванах у власному будинку. Тому це совок, який отримав дурні гроші і накупив "хрусталя у сервант і люстру з богемського скла".
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04.02.2023 09:48 Ответить
випускник костромського училища
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04.02.2023 10:50 Ответить
Налийте кави тому, хто писав заголовок до статті. Людина втомилася
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04.02.2023 09:36 Ответить
Підозрюють. От думають-гадають, чи він дійсно зрадив, чи може інформатор ФСБ лишився вірним Україні.
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04.02.2023 09:57 Ответить
"Ген информатора"
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04.02.2023 10:06 Ответить
Саме головне замовчали. Де ж він працюва що мав доступ до тих усіх даних?

"комплектування військових формувань, проведення навчань та тренувань, зокрема міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря, характеру озброєння, політичної ситуації в Україні, переміщення товарів подвійного призначення в морських портах "

І як він на ту роботу потрапив??
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04.02.2023 10:07 Ответить
Зараз копають в ОВА схоже це там нарили. Може Труханов працевлаштував
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04.02.2023 10:37 Ответить
а може він військовослужбовець? А може СБУшник, а може обраний депутат, а може працівник в порту...ці кляті питання.
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04.02.2023 11:17 Ответить
Дивлячись на умови життя, цього зрадника, він не звичайний ватнік - любітель руцкага міра, ті живуть як бомжі в облізлих халупах. Можете передивитись минулі затримання і звернути увагу.
Тут же гарне житло в новій будові (вікна від підлоги до стелі), гарний ремонт, гарні меблі, ще й французький бульдог - не дешева шавка.

Щось нам не договорюють і роблять це навмисно.
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04.02.2023 11:24 Ответить
Все простіше. "Коля, ми ж ваєнниє, в костромском учились, давай по одной... ну шо там в армии ? ага.. а там ? а откуда привезли ? а ти шо ? ну ти скажи, от гади.."(с) - как-то так .
Всі офіцери, що зараз на високих посадах - вчилися в совдепіі і с тих часів мають дужо близькіх знайомих з росіі. Вчили їх відповідно : Амеріка ворог, раіся друг всім, куди солдата не цілуй... ну і т.д. - так вони й командують, як вчили.
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04.02.2023 11:56 Ответить
Це хата не колишнього військово службовця із костроми, це по-перше.
По-друге, ви вже таку маячню написали...
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04.02.2023 12:01 Ответить
це не маячня, це - правда життя.
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04.02.2023 20:38 Ответить
Кацапу пора на нари, нехай коптить повітря в тюрмі.
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04.02.2023 10:36 Ответить
2*1*2 ось вся квартира, а бажання завжди збуваються...
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04.02.2023 10:43 Ответить
 
 