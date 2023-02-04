Информатора ФСБ из Одессы подозревают в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры задержан местный житель, ему сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемого, родившегося в России и разделявшего пророссийские взгляды, в 2021 году завербовали представители ФСБ РФ.

По данным Офиса генпрокурора, до начала военной агрессии по заданию вражеских кураторов мужчина осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

"Информатор врага фиксировал и передавал представителям спецслужб РФ сведения о комплектовании военных формирований, проведении учений и тренировок, в частности международных военных учений в акватории Черного моря, характере вооружения, политической ситуации в Украине, перемещении товаров двойного назначения в морских портах", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование - СБУ при оперативном сопровождении контрразведки СБУ.