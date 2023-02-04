Информатора ФСБ из Одессы подозревают в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры задержан местный житель, ему сообщили о подозрении в госизмене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемого, родившегося в России и разделявшего пророссийские взгляды, в 2021 году завербовали представители ФСБ РФ.
По данным Офиса генпрокурора, до начала военной агрессии по заданию вражеских кураторов мужчина осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
"Информатор врага фиксировал и передавал представителям спецслужб РФ сведения о комплектовании военных формирований, проведении учений и тренировок, в частности международных военных учений в акватории Черного моря, характере вооружения, политической ситуации в Украине, перемещении товаров двойного назначения в морских портах", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование - СБУ при оперативном сопровождении контрразведки СБУ.
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@DARKDESIGNER88
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12 год
У відповідь
@saniolli
Воююча країна, з 2019 при Зеленському:
Начальник СБУ - Баканов(ні дня в СБУ);
Замначальника контррозвідки при СБУ - 23 річна піска зі спортзалу(ні дня в СБУ);
Міністр Оборони - Рєзніков(ні дня в ЗСУ);
Аташе - сексологи;
Війна - Зеленський вирішив не сказати
"комплектування військових формувань, проведення навчань та тренувань, зокрема міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря, характеру озброєння, політичної ситуації в Україні, переміщення товарів подвійного призначення в морських портах "
І як він на ту роботу потрапив??
Тут же гарне житло в новій будові (вікна від підлоги до стелі), гарний ремонт, гарні меблі, ще й французький бульдог - не дешева шавка.
Щось нам не договорюють і роблять це навмисно.
Всі офіцери, що зараз на високих посадах - вчилися в совдепіі і с тих часів мають дужо близькіх знайомих з росіі. Вчили їх відповідно : Амеріка ворог, раіся друг всім, куди солдата не цілуй... ну і т.д. - так вони й командують, як вчили.
По-друге, ви вже таку маячню написали...