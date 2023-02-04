С пограничником Олегом Куштой, погибшим в бою возле Благодатного Донецкой области, простились во Львовской области. ФОТОрепортаж
С пограничником Олегом Куштой, погибшим в бою на Донетчине, простились во Львовской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, с 2015 года Олег проходил службу в одном из спецподразделений Госпогранслужбы, а с началом полномасштабного вторжения оборонял границу на севере страны.
"В январе боец поехал защищать Родину на восток. Там 29 января 2023 года во время боя близ населенного пункта Благодатная на Донетчине жизнь героя и оборвалась", - говорится в сообщении.
Простились с павшим пограничником на Львовщине.
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