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С пограничником Олегом Куштой, погибшим в бою возле Благодатного Донецкой области, простились во Львовской области. ФОТОрепортаж

С пограничником Олегом Куштой, погибшим в бою на Донетчине, простились во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, с 2015 года Олег проходил службу в одном из спецподразделений Госпогранслужбы, а с началом полномасштабного вторжения оборонял границу на севере страны.

"В январе боец поехал защищать Родину на восток. Там 29 января 2023 года во время боя близ населенного пункта Благодатная на Донетчине жизнь героя и оборвалась", - говорится в сообщении.

Простились с павшим пограничником на Львовщине.

С пограничником Олегом Куштой, погибшим в бою возле Благодатного Донецкой области, простились во Львовской области 01
С пограничником Олегом Куштой, погибшим в бою возле Благодатного Донецкой области, простились во Львовской области 02
С пограничником Олегом Куштой, погибшим в бою возле Благодатного Донецкой области, простились во Львовской области 03
С пограничником Олегом Куштой, погибшим в бою возле Благодатного Донецкой области, простились во Львовской области 04

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Автор: 

Госпогранслужба (6431) похороны (1529) Донецкая область (9648) потери (4384) Львовская область (2904)


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04.02.2023 09:30 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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04.02.2023 09:40 Ответить
Це саме мале,що ми зможемо зробити. Наша Вічна Пам'ять і щире Дякую
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04.02.2023 09:43 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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04.02.2023 10:29 Ответить
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04.02.2023 10:40 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.02.2023 10:53 Ответить
С.У.М.
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(у наших прикордонників все ще совкові кашкети?)
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04.02.2023 14:19 Ответить
 
 