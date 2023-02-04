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Ночь в Донецкой области: ракетные удары по окрестностям Краматорска, обстрелы Угледара, Новоукраинки, Авдеевки, Торецка, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ночью российские военные обстреляли населённые пункты Донецкой области по всей линии фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВАК Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне ночью россияне нанесли еще два ракетных удара по окрестностям Краматорска - повреждены хозяйственные постройки, без жертв.

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Новоукраинка – никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На Донецком направлении 3 человека ранены и 8 домов повреждены в Кураховке. К утру произошел массированный артобстрел старой части Авдеевки - без пострадавших.

"На Горловском направлении 1 человек погиб и 7 ранены в Торецке. В городе повреждены 34 дома, 2 детсада, амбулатория, библиотека, ЦНАП, дом культуры, редакция газеты и здание "Укрпочты". Еще 3 человека ранены в Бахмуте - повреждена многоэтажка и админздание. Интенсивные обстрелы продолжаются в Парасковеевке Соледарской громаді - есть многочисленные повреждения", - сообщил Кириленко.

На Лисичанском направлении зафиксировано около 20 обстрелов Торского и Заречного Лиманской громады.

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Ночь в Донецкой области: ракетные удары по окрестностям Краматорска, обстрелы Угледара, Новоукраинки, Авдеевки, Торецка, - ОВА 01

Ночь в Донецкой области: ракетные удары по окрестностям Краматорска, обстрелы Угледара, Новоукраинки, Авдеевки, Торецка, - ОВА 02
Ночь в Донецкой области: ракетные удары по окрестностям Краматорска, обстрелы Угледара, Новоукраинки, Авдеевки, Торецка, - ОВА 03
Ночь в Донецкой области: ракетные удары по окрестностям Краматорска, обстрелы Угледара, Новоукраинки, Авдеевки, Торецка, - ОВА 04
Ночь в Донецкой области: ракетные удары по окрестностям Краматорска, обстрелы Угледара, Новоукраинки, Авдеевки, Торецка, - ОВА 05
Ночь в Донецкой области: ракетные удары по окрестностям Краматорска, обстрелы Угледара, Новоукраинки, Авдеевки, Торецка, - ОВА 06

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648) Кириленко Павел (638)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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04.02.2023 10:38 Ответить
 
 