Основатель "Banderstadt Ultras", участник Революции Достоинства Ростислав Шийко погиб в бою с оккупантами в Луганской области. ФОТО
В боях с российскими оккупантами погиб фанат футбольного клуба "Карпаты" (Львов), один из лидеров и основателей коллектива "Banderstadt Ultras" Ростислав Шийко.
Об этом сообщил в телеграм-канале министр Кабмин Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Он занимался спортом, в частности, футболом и боксом. Окончил Национальный университет "Львовская политехника". Ростислав - участник Оранжевой революции и Революции Достоинства, защищал Родину в зоне проведения Антитеррористической операции в составе отдельного отряда специального назначения "Азов". Защитник погиб, обороняя Луганскую область", - говорится в сообщении.-
По словам Немчинова, у погибшего защитника остались родители, брат, жена и две маленькие дочери.
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Вже і слів немає..країна втрачає найкращих.
Учасників Революції Гідності напевно одиниці лишились.
😒😒😒😒
політ ваш найтяжчий з мірил
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