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Основатель "Banderstadt Ultras", участник Революции Достоинства Ростислав Шийко погиб в бою с оккупантами в Луганской области. ФОТО

В боях с российскими оккупантами погиб фанат футбольного клуба "Карпаты" (Львов), один из лидеров и основателей коллектива "Banderstadt Ultras" Ростислав Шийко.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр Кабмин Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Он занимался спортом, в частности, футболом и боксом. Окончил Национальный университет "Львовская политехника". Ростислав - участник Оранжевой революции и Революции Достоинства, защищал Родину в зоне проведения Антитеррористической операции в составе отдельного отряда специального назначения "Азов". Защитник погиб, обороняя Луганскую область", - говорится в сообщении.-

По словам Немчинова, у погибшего защитника остались родители, брат, жена и две маленькие дочери.

Основатель Banderstadt Ultras, участник Революции Достоинства Ростислав Шийко погиб в бою с оккупантами в Луганской области 01

Смотрите также: С пограничником Олегом Куштой, погибшим в бою возле Благодатного Донецкой области, простились во Львовской области. ФОТОрепортаж

память (1495) потери (4384) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+42
Дуже шкода..
Вже і слів немає..країна втрачає найкращих.
Учасників Революції Гідності напевно одиниці лишились.
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04.02.2023 10:35
+30
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04.02.2023 10:36
+27
простіть і прощайте Герої
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з під шелесту крил...
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04.02.2023 10:43
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Дуже шкода..
Вже і слів немає..країна втрачає найкращих.
Учасників Революції Гідності напевно одиниці лишились.
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04.02.2023 10:35 Ответить
напевно то є така ціль в тіх хто керуе Всім Цім Дійством
😒😒😒😒
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04.02.2023 10:50 Ответить
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04.02.2023 10:36 Ответить
простіть і прощайте Герої
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з під шелесту крил...
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04.02.2023 10:43 Ответить
Це зеленського не здамо Бахмут. Усе під контролем. За пару днів 4 видатні людини,серед них слуг не має. А скільки просто простих захисників....Вічна Пам'ять Герою, смерть ворогам України
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04.02.2023 10:47 Ответить
Ростивлав загинув 2 місяці тому а то й більше під Сватово. Заїхав з побратимами на міну джипом, який батько купив для ЗСУ. Це не Бахмут.
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04.02.2023 11:42 Ответить
не міняє суті.ті хто зробив цю війну на війні не гинуть.
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04.02.2023 11:59 Ответить
А хто зробив цю війну? Не путлєр?
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04.02.2023 12:03 Ответить
в школі вчився ? Si vis pacem, para bellum.... хочеш миру - готовся до війни.але війни не буде,буде оманський договорняк про війну.
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04.02.2023 13:17 Ответить
Vi4na Slava ! Svitla Pam'yat' Zagiblomu Voinu.🇺🇦
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04.02.2023 10:49 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.02.2023 10:50 Ответить
Героям Слава. Але це сталося два місяці тому, він похоронений на Личвківському цвинтарі у Л вові.
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04.02.2023 10:53 Ответить
Вічна пам'ять героям Низький уклін
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04.02.2023 11:03 Ответить
R.I.P...
Героям слава!
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04.02.2023 11:14 Ответить
С.У.М.
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04.02.2023 14:21 Ответить
 
 