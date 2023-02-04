"Укрэнерго" об обесточивании Одессы и части области: Масштаб аварии существенный, ограничения энергопитания будут длительными

В магистральной сети в Одесской области произошла масштабная авария. Сегодня утром на одной из высоковольтных подстанций, через которую заживляется г. Одесса, вышел из строя автотрансформатор, который был восстановлен после повреждений во время российских атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

По данным компании, поэтому в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе – аварийные отключения. В большинстве других районов области нет препятствий для доставки электроэнергии потребителям.

Комментируя причины аварии, в "Укрэнерго" отмечают, что во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесщины, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе потерпели значительные поражения. Ремонтные бригады "Укрэнерго" восстанавливали функционал неоднократно поврежденного оборудования, работавшего по резервным схемам. Поэтому для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования.

"К сожалению, масштаб аварии достаточно существенный, поэтому и ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными. Сейчас невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Вместе с Одесской ОВА и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго круглосуточно работают по устранению последствий и возобновлению энергопитания", - говорится в сообщении.

Читайте также: Часть Одессы и области обесточена из-за аварии на одном из объектов энергетической инфраструктуры, - Братчук