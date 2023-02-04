Воины ВСУ уже овладели управлением танками Challenger 2, - минобороны Великобритании. ФОТО

Украинские военные продолжают осваивать управление британскими танками Challenger 2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

На этой неделе танковые экипажи Вооруженных сил Украины быстро освоили управление мощными танками Challenger 2.

Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - говорится в сообщении.

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