Президент ПА НАТО Гаррио-Майлям посетила разрушенную россиянами Бородянку. ФОТОрепортаж

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и президент Парламентской Ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям 4 февраля посетили Бородянку.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня у меня уже второй случай встретиться с госпожой Президентом Парламентской Ассамблеи НАТО. До этого мы виделись в Брюсселе. Хочу поблагодарить Вас от имени парламента Украины и всего украинского народа за этот визит. Ваш приезд — для нас, это абсолютно точно, очень важен" , - сказала Кондратюк, обращаясь к президенту ПА НАТО.

Кондратюк и Гаррио-Майлям ознакомились в Бородянке с последствиями оккупации этого населенного пункта войсками России. В частности, они осмотрели разрушение многоэтажных домов, поврежден памятник Тарасу Шевченко, на котором лежали детская игрушка и букет цветов, и - граффити британского уличного художника Бэнкси на стене одного из помещений поврежденного детсада "Буратино", на котором маленький мальчик побеждает взрослый.

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Заместитель Главы ВР и президент Парламентской Ассамблеи НАТО ознакомились с модульным городком, расположенным возле разрушенной школы, осмотрели кухню, детскую комнату, пообщались с жителями этих домов.

"Мы, конечно, ведем очень много переговоров и дискуссий в больших кабинетах. Но именно здесь мы видим, как живут простые украинцы, которые каждый день прилагают максимум усилий, чтобы Украина жила, работала, побеждала. И именно сегодня, в этом модульном городке, мы можем говорить о том, что Украине сейчас необходимо больше всего. Прежде всего, это, конечно, оборонное оружие, боеприпасы, но это и наступательное оружие и т.д.", - заявила Кондратюк.

Замглавы украинского парламента отметила, что также очень важно, чтобы эмоция, которую гостья испытала во время этого визита, была передана как можно большему количеству депутатов и народов, с которыми она общается.

"Госпожа Президент, я бы еще хотела сказать Вам, что мы ожидаем (и того - ред.), что все европейские парламенты присоединятся к той инициативе, которую сделала Парламентская Ассамблея, а именно - о признании России страной-террористом, создании спецтрибунала", – уточнила она, обращаясь к Гаррио-Майлям.

Со своей стороны, глава ПА НАТО поблагодарила за приглашение ее в Украину.

"Идет борьба, агрессор очень мощный, и нужно оружие, нужно все, и даже самолеты. И мы пытаемся с трибуны Парламентской Ассамблеи НАТО об этом извещать на весь мир, говорить, что мы, конечно, должны идти на какие-то жертвы, и что наши жертвы — ничто против того, что терпит украинский народ", - сказала Гаррио-Майлям.

Она также сказала, что смелость и мужество украинцев не может не поражать и привыкнуть к подвигу украинского народа невозможно.

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"Смелость, мужество и решительность украинцев, их несокрушимость не может не поражать. И она дает нам всем пример того, как нужно защищать свою свободу, демократию, жизнь свою и своих родных, и как защищать безопасность народов Европы. Стойкость Украины нас восхищает и вдохновляет. Невозможно привыкнуть к подвигу украинского народа", – сказала она.







Гаррио-Майлем уточнила, что Парламентская Ассамблея НАТО с первых часов полномасштабной войны с РФ стала в обороне Украины. Она заверила, что ПА НАТО решительно и неукоснительно поддерживает Украину.

"И парламентарии, конечно, важны. Они важны потому, что они представители народа, и именно в этой роли мы хотим предложить свою помощь, особенно в восстановлении Украины. Украина уже сейчас, ведя борьбу, начинать восстановление. И поэтому я хочу обратиться к вас с этим обещанием помощи", - заявила президент ПА НАТО.

Отвечая на вопрос, она уточнила, что вместе с коллегами там находились как представители Ассамблеи НАТО.

"Это парламентарии стран НАТО, это не организация НАТО. Это люди, которые могут призвать НАТО как можно быстрее и больше помогать. Мы можем обращаться к людям, к генеральному секретарю, к лидерам соответствующих стран, чтобы оказать эту помощь. Мы боремся за мир из-за победы Украины, и мы понимаем, что побеждать надо быстро, что начинать побеждать надо уже сейчас", - сказала Гаррио-Майлям.

По ее словам, это означает разные виды помощи, в том числе военную.

"Но надо понять, что оказалось, что страны НАТО не готовились, как и никто не готовился, к такой масштабной войне. Мы не имеем даже у себя нужного боезапаса, чтобы отвечать потребностям такой интенсивной войны. Поэтому это значит, что мы имеем все вместе впрягаться и работать, чтобы выработать тот потенциал, который поможет достичь нашей цели - мира через победу", - считает она.







