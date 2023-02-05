Оккупанты за прошлые сутки обстреляли из артиллерии и минометов Купянск и Волчанск, повреждены медучреждения и частные жилые дома. ФОТО
За прошлые сутки сутки враг обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, граничащих с линией столкновения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате обстрелов Купянска повреждены админздание медицинского учреждения и частные жилые дома.
В Волчанске огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток пострадавших среди гражданских нет.
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