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Оккупанты за прошлые сутки обстреляли из артиллерии и минометов Купянск и Волчанск, повреждены медучреждения и частные жилые дома. ФОТО

За прошлые сутки сутки враг обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, граничащих с линией столкновения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов Купянска повреждены админздание медицинского учреждения и частные жилые дома.

В Волчанске огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток пострадавших среди гражданских нет.

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Оккупанты за прошлые сутки обстреляли из артиллерии и минометов Купянск и Волчанск, повреждены медучреждения и частные жилые дома 01
Оккупанты за прошлые сутки обстреляли из артиллерии и минометов Купянск и Волчанск, повреждены медучреждения и частные жилые дома 02

обстрел (27292) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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