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Ночью рашисты обстреляли жилой массив Дружковки в Донецкой области, есть раненые гражданские жители, - ГВА. ФОТОрепортаж

Ночью 5 февраля военные РФ обстреляли Дружковку Донецкой области. Ракеты попали в густонаселенный микрорайон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дружковскую городскую военную администрацию.

"Повреждены многоэтажки, квартиры в домах горожан, частично разрушено здание детского сада. По предварительной информации пострадали 5 дружковчан. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Коммунальными службами производится ликвидация последствий авиаударов.

Ночью рашисты обстреляли жилой массив Дружковки в Донецкой области, есть раненые гражданские жители, - ГВА 01
Ночью рашисты обстреляли жилой массив Дружковки в Донецкой области, есть раненые гражданские жители, - ГВА 02
Ночью рашисты обстреляли жилой массив Дружковки в Донецкой области, есть раненые гражданские жители, - ГВА 03
Ночью рашисты обстреляли жилой массив Дружковки в Донецкой области, есть раненые гражданские жители, - ГВА 04
Ночью рашисты обстреляли жилой массив Дружковки в Донецкой области, есть раненые гражданские жители, - ГВА 05

обстрел (27292) ракеты (3574) Донецкая область (9718)


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Вот так выглядит русским мир.
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05.02.2023 09:37 Ответить
 
 