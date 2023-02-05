Ночью рашисты обстреляли жилой массив Дружковки в Донецкой области, есть раненые гражданские жители, - ГВА. ФОТОрепортаж
Ночью 5 февраля военные РФ обстреляли Дружковку Донецкой области. Ракеты попали в густонаселенный микрорайон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дружковскую городскую военную администрацию.
"Повреждены многоэтажки, квартиры в домах горожан, частично разрушено здание детского сада. По предварительной информации пострадали 5 дружковчан. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Коммунальными службами производится ликвидация последствий авиаударов.
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Николай Соколов #555752
показать весь комментарий05.02.2023 09:37 Ответить Мне нравится 1
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