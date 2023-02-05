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Ночь в Донецкой области: россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, обстреляли Угледар, Курахово, Авдеевку, Часов Яр, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские военные продолжили обстреливать населённые пункты Донецкой области по всей линии фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди ночи россияне нанесли 2 ракетных удара по Дружковке: ранены 5 человек, повреждены 4 многоэтажки и детсад. На Волновахском направлении без жертв - под обстрелами Угледар и окрестности громады", - говорится в сообщении.

В Кураховском направлении прямым попаданием поврежден магазин, также пострадали 2 многоквартирных дома и постройка предприятия. Утром россияне обстреляли Соловьево Очеретинской громады и Авдеевку: повреждены 2 дома в Соловьеве и окрестности АКХЗ в Авдеевке.

"На Горловском направлении под огнем оказался Часов Яр - повреждено по меньшей мере 7 жилых домов и здание предприятия. Напряженная ситуация в Соледарской громаде: повреждены 3 дома в Роздольевке и еще 3 в Васюковке.

На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Ямполе Лиманской громады. В Звановской громаде повреждены 2 дома в Переездном — без жертв", - отметил Кириленко.

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Ночь в Донецкой области: россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, обстреляли Угледар, Курахово, Авдеевку, Часов Яр, - ОВА 01
Ночь в Донецкой области: россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, обстреляли Угледар, Курахово, Авдеевку, Часов Яр, - ОВА 02
Ночь в Донецкой области: россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, обстреляли Угледар, Курахово, Авдеевку, Часов Яр, - ОВА 03
Ночь в Донецкой области: россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, обстреляли Угледар, Курахово, Авдеевку, Часов Яр, - ОВА 04
Ночь в Донецкой области: россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, обстреляли Угледар, Курахово, Авдеевку, Часов Яр, - ОВА 05
Ночь в Донецкой области: россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, обстреляли Угледар, Курахово, Авдеевку, Часов Яр, - ОВА 06
Ночь в Донецкой области: россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, обстреляли Угледар, Курахово, Авдеевку, Часов Яр, - ОВА 07
Ночь в Донецкой области: россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, обстреляли Угледар, Курахово, Авдеевку, Часов Яр, - ОВА 08
Ночь в Донецкой области: россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, обстреляли Угледар, Курахово, Авдеевку, Часов Яр, - ОВА 09

обстрел (27292) Донецкая область (9718) Кириленко Павел (638)


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Рядовий Барсік бажає всім доброго ранку.
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05.02.2023 10:44 Ответить
Навзайм.
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05.02.2023 11:06 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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05.02.2023 11:07 Ответить
 
 