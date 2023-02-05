Ночь в Донецкой области: россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, обстреляли Угледар, Курахово, Авдеевку, Часов Яр, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские военные продолжили обстреливать населённые пункты Донецкой области по всей линии фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди ночи россияне нанесли 2 ракетных удара по Дружковке: ранены 5 человек, повреждены 4 многоэтажки и детсад. На Волновахском направлении без жертв - под обстрелами Угледар и окрестности громады", - говорится в сообщении.

В Кураховском направлении прямым попаданием поврежден магазин, также пострадали 2 многоквартирных дома и постройка предприятия. Утром россияне обстреляли Соловьево Очеретинской громады и Авдеевку: повреждены 2 дома в Соловьеве и окрестности АКХЗ в Авдеевке.

"На Горловском направлении под огнем оказался Часов Яр - повреждено по меньшей мере 7 жилых домов и здание предприятия. Напряженная ситуация в Соледарской громаде: повреждены 3 дома в Роздольевке и еще 3 в Васюковке.

На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Ямполе Лиманской громады. В Звановской громаде повреждены 2 дома в Переездном — без жертв", - отметил Кириленко.

Читайте: Бахмут становится все более изолированным для украинских сил, - британская разведка

















