Последствия удара по центру Харькова: одна ракета попала в жилую застройку, вторая – в здание вуза, – Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Утром 5 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, сейчас на местах обстрелов работают прокуроры и следователи полиции.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.





По данным следствия, 5 февраля 2023 года примерно в 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

"Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник.

Другая вражеская ракета попала возле жилого дома. Пострадали четыре его жителя", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Читайте: В результате ракетного удара по центру Харькова вспыхнул пожар, известно о четырех пострадавших (обновлено)











При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также читайте: Россияне наносят ракетные удары по Харькову, зафиксирован "прилет" в центре города