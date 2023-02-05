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Последствия удара по центру Харькова: одна ракета попала в жилую застройку, вторая – в здание вуза, – Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Утром 5 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, сейчас на местах обстрелов работают прокуроры и следователи полиции.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 5 февраля 2023 года примерно в 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

"Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник.

Другая вражеская ракета попала возле жилого дома. Пострадали четыре его жителя", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

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Последствия удара по центру Харькова: одна ракета попала в жилую застройку, вторая – в здание вуза, – Офис Генпрокурора 01
Последствия удара по центру Харькова: одна ракета попала в жилую застройку, вторая – в здание вуза, – Офис Генпрокурора 02
Последствия удара по центру Харькова: одна ракета попала в жилую застройку, вторая – в здание вуза, – Офис Генпрокурора 03
Последствия удара по центру Харькова: одна ракета попала в жилую застройку, вторая – в здание вуза, – Офис Генпрокурора 04
Последствия удара по центру Харькова: одна ракета попала в жилую застройку, вторая – в здание вуза, – Офис Генпрокурора 05

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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обстрел (27292) ракеты (3574) Харьков (7507) Офис Генпрокурора (2473)


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Дался им тот ХИИКС! Сборище тупых ублюдков.
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05.02.2023 11:31 Ответить
Давно потрібно весь білгород стерти з землі (як мінімум центр білгорода). Української зброї має вистачити для цього.
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05.02.2023 11:39 Ответить
путинские университеты...
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05.02.2023 11:39 Ответить
кров 3а кров і це буде чесно кацабстану треба готуватись
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05.02.2023 11:47 Ответить
 
 