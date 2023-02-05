Украина в январе экспортировала на 25% меньше агропродукции, чем в декабре, - Мининфраструктуры. ИНФОГРАФИКА

В январе из украинских портов вышли 77 судов с 3 миллионами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины.

В рамках "зерновой инициативы" в январе 77 судов экспортировали 3 миллиона тонн агропродукции из портов Великой Одессы в страны Африки, Азии и Европы.

"Это на 25% меньше объемов декабря. В декабре Украина отправила 94 судна с 3,7 миллионов тонн агропродукции", - отметили в министерстве.

Кроме этого, подавляющее большинство стран получают украинскую агропродукцию с огромными задержками во времени из-за простой судов в Босфоре.

"Сохраняется тенденция ежемесячного снижения объемов экспорта агропродукции через порты "Одесса", "Южный", "Черноморск". За 6 месяцев работы "зернового коридора" мир получил 19,7 миллиона тонн продовольствия, а должен получить более 30 миллионов тонн при стабильном функционировании коридора", - говорится в сообщении.

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В Мининфраструктуре отметили, что единственное препятствие для доступа украинской агропродукции на мировые рынки – это действия российской стороны в Совместном координационном центре (СКЦ), которая всеми доступными путями и под вымышленными предлогами блокирует инспекции судов в Босфоре и регистрацию новых судов к Инициативе.

"Ежедневно СКЦ планирует проведение по 10 инспекций в сутки, но российские инспекторы завершают удачно лишь половину из них. Так, в январе было проведено 204 инспекции, из которых успешными были 173, 31 инспекция не была завершена из-за преждевременного и самовольного окончания рабочего дня инспекторами России в 15 часов 30 минут (регламентирована работа до 17.30) или из-за претензий инспекторов РФ к судовым документам, которые не должны проверяться СКЦ", - отметили в ведомстве.

Тормозится и регистрация судов для участия в Инициативе. При заявленных более 80 судах представители страны-агрессора, без объяснения причин, регистрируют 2-3 судна в сутки. По состоянию на 4 февраля 120 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции (98 - вход в порты под загрузку, 22 - с агропродукцией на выход). Подавляющее большинство из них ожидает несколько недель.

"Это целенаправленная дестабилизация ситуации с целью ограничить доступ украинского продовольствия на мировые рынки из-за замедления движения судов из/к украинским портам. Украина неоднократно обращала внимание партнеров на недопустимость блокирования свободного судоходства страной-агрессором и насаждение несправедливой продовольственной политики", - подчеркнули в Мининфраструктуре.

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