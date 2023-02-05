В порту Рени чуть не затонула румынская баржа с украинской агропродукцией. ФОТО

В Одесской области в порту Рени на Дунае у причала чуть не затонула румынская баржа с украинским зерном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

"4 февраля была получена информация, что на барже есть подозрение на пропуск воды. После обследования баржи информация подтвердилась. На место происшествия был направлен теплоход "Смелый" для откачки воды. За плавучесть судна боролись всю ночь", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 5 февраля воду из трюма удалось откачать – судно выровнялось и не затонуло.

Сейчас он стоит в акватории порта. Пострадавших нет.

Известно, что румынская баржа должна была экспортировать 860 тонн украинской агропродукции в страны ЕС.

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