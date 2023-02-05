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В порту Рени чуть не затонула румынская баржа с украинской агропродукцией. ФОТО

В Одесской области в порту Рени на Дунае у причала чуть не затонула румынская баржа с украинским зерном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

"4 февраля была получена информация, что на барже есть подозрение на пропуск воды. После обследования баржи информация подтвердилась. На место происшествия был направлен теплоход "Смелый" для откачки воды. За плавучесть судна боролись всю ночь", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 5 февраля воду из трюма удалось откачать – судно выровнялось и не затонуло.

Сейчас он стоит в акватории порта. Пострадавших нет.

Известно, что румынская баржа должна была экспортировать 860 тонн украинской агропродукции в страны ЕС.

Смотрите: Украина в январе экспортировала на 25% меньше агропродукции, чем в декабре, - Мининфраструктуры. ИНФОГРАФИКА

В порту Рени чуть не затонула румынская баржа с украинской агропродукцией 01
В порту Рени чуть не затонула румынская баржа с украинской агропродукцией 02

зерно (1070) Одесская область (3585) Румыния (1092) Рени (11)


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Топ комментарии
+8
Мдя, что причал, что баржа, друг друга стоят...
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05.02.2023 15:17
+7
наскрізь корозія з'їла, от і стала пропускати. Зараз латку припіндюрять, ще пару рокі походить.
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05.02.2023 15:16
+6
Стара ********. Їй вже давно пора на металобрухт.
Думав в ЄС таке лайно вже не використовують, але помилявся.
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05.02.2023 15:21
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05.02.2023 15:02 Ответить
вид у этой баржи печальный...
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05.02.2023 15:05 Ответить
наскрізь корозія з'їла, от і стала пропускати. Зараз латку припіндюрять, ще пару рокі походить.
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05.02.2023 15:16 Ответить
я думаю латку просто прикладуть до корпусу зовні, а тиск води її притисне до нього і так будуть ходити..головне баржу з води не виймати і періодично воду відкачувати))
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05.02.2023 15:47 Ответить
Свинособаки ще з ранку розігнали - потонула, моряки ледь врятувалися...
Раділи гондураси...))
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05.02.2023 15:14 Ответить
Стара ********. Їй вже давно пора на металобрухт.
Думав в ЄС таке лайно вже не використовують, але помилявся.
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05.02.2023 15:21 Ответить
Румунів (циганів) взяли в ЄС тільки по одній причині. Мати буферну територію між бувшим совком та ЄС. У всьому іншому вони як були циганами так і залишились.
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05.02.2023 15:51 Ответить
А ще в них є родовища нафти і газу
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05.02.2023 16:14 Ответить
Румуни прийняли багато біженців. Надали житло, харчування, утримання грошове. Відкрили українські школи... Тому не треба так про близький нам народ казати.
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05.02.2023 16:45 Ответить
Кор, а почему так пренебрежительно - "гондурасы"? Они, кстати, на французком разговаривают.
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05.02.2023 18:38 Ответить
Мдя, что причал, что баржа, друг друга стоят...
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05.02.2023 15:17 Ответить
який порт-такий борт
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05.02.2023 18:46 Ответить
До 14 року постійно їздили у Крим...так там є декілька кладовищ кораблів, де вода відійшла і щось на кшталт пустелі...так там як раз отакі баржі валялись..воно ж й без обстрілу потоне..як таке ліцензували?? Цигани, блін
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05.02.2023 15:17 Ответить
это не румынская баржа - это на таких баржах НАШИ БАРЫГИ ВЫВОЗЯТ ЗЕРНО КОТОРОЕ ОНИ ЗА 100 долларов ЗАБИРАЮТ У ФЕРМЕРОВ .. по 300 продают в румынии когда перевезут на этом корыте
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05.02.2023 15:32 Ответить
.. а потом еще и 20% ПДВ вернут им ....бизнес *****
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05.02.2023 15:34 Ответить
учится , учится, и еще раз - УЧИТСЯ !!!!

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05.02.2023 15:34 Ответить
кто?
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05.02.2023 15:50 Ответить
What kind of ship is this?

JOKOR III (ENI: 46000087) is a Inland, Unknown that was built in 1906 (117 years ago) and is sailing under the flag of Romania.
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05.02.2023 16:12 Ответить
тип - баржа зичайна
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05.02.2023 16:26 Ответить
Ваш тип мае бути клепаним , а не зварним.
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05.02.2023 16:29 Ответить
вчора показували, як вона затонула, як залило водою трюм і все зерно, сьогодні ситуація покращилась... вже ледь не затонула... глибина не позволила булькнути на глибше...
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05.02.2023 17:12 Ответить
Якщо вода залила зерно то баржа репне. Бо зерно розпирає від води. А ще може загорітися, якщо тільки трохи вологи попало.
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05.02.2023 17:18 Ответить
Вигляд і стан "причалу" цілком відповідає рівню Ренійського порту і його "славетно" відомого керівництва. Ймовірніше баржа пропорола днище до прибережного каміння і бетонних обломків.
А зерно пропало...
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05.02.2023 18:25 Ответить
Баржа даже не второй свежести.
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05.02.2023 20:24 Ответить
 
 