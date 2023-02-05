В Украину вернули еще двоих детей-сирот, незаконно депортированных в Россию. ФОТО
В Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию Российской Федерации.
В частности, речь идет о девушках в возрасте 13 и 15 лет, которые вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В России мама умерла, а дети попали в приют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как сообщили в Минреинтеграции, в ведомство обратилась старшая сестра девушек, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Все вместе прошли путь от оформления опеки над детьми до их возвращения на родину.
Министерство выразило благодарность за помощь благотворительной организации "СОС Детские городки в Украине", Государственной пограничной службе Украины, а также Службе по делам детей Колковского поселкового совета (Волынская область).
"Слаженная работа продолжалась около полутора месяцев. И вот, наконец, очередная, но крайне важная для нашего государства победа: украинские дети должны быть в Украине. Девочки воссоединились с семьей и находятся в полной безопасности. Они окутаны теплом и заботой родных людей", – отметили в министерстве.
По данным Минреинтеграции, по состоянию на сегодняшний день семья находится в Волынской области.
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Доці 18 сповнилось -- ломанулася у Польщу -- до друзів з України.
За 2 тижні повернулася взад -- каже: Там все не так... ...в Бундесі краще!
Так давайте всі до нас.
Стосовно отримання окремого житла - не однаково. У нас, наприклад, багато хто ще живе у переобладнаних спортзалах, контейнерах..
У вас як з житлом?