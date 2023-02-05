В Украину вернули еще двоих детей-сирот, незаконно депортированных в Россию. ФОТО

В Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию Российской Федерации.

В частности, речь идет о девушках в возрасте 13 и 15 лет, которые вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В России мама умерла, а дети попали в приют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщили в Минреинтеграции, в ведомство обратилась старшая сестра девушек, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Все вместе прошли путь от оформления опеки над детьми до их возвращения на родину.

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Министерство выразило благодарность за помощь благотворительной организации "СОС Детские городки в Украине", Государственной пограничной службе Украины, а также Службе по делам детей Колковского поселкового совета (Волынская область).

"Слаженная работа продолжалась около полутора месяцев. И вот, наконец, очередная, но крайне важная для нашего государства победа: украинские дети должны быть в Украине. Девочки воссоединились с семьей и находятся в полной безопасности. Они окутаны теплом и заботой родных людей", – отметили в министерстве.

По данным Минреинтеграции, по состоянию на сегодняшний день семья находится в Волынской области.