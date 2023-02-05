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В Украину вернули еще двоих детей-сирот, незаконно депортированных в Россию. ФОТО

В Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию Российской Федерации.

В частности, речь идет о девушках в возрасте 13 и 15 лет, которые вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В России мама умерла, а дети попали в приют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщили в Минреинтеграции, в ведомство обратилась старшая сестра девушек, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Все вместе прошли путь от оформления опеки над детьми до их возвращения на родину.

В Украину вернули еще двоих детей-сирот, незаконно депортированных в Россию 01

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Министерство выразило благодарность за помощь благотворительной организации "СОС Детские городки в Украине", Государственной пограничной службе Украины, а также Службе по делам детей Колковского поселкового совета (Волынская область).

"Слаженная работа продолжалась около полутора месяцев. И вот, наконец, очередная, но крайне важная для нашего государства победа: украинские дети должны быть в Украине. Девочки воссоединились с семьей и находятся в полной безопасности. Они окутаны теплом и заботой родных людей", – отметили в министерстве.

По данным Минреинтеграции, по состоянию на сегодняшний день семья находится в Волынской области.

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депортация (681) дети (6510) россия (95638) сироты (123)


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Тут маю одну кіровоградську родину на спілкуванні.
Доці 18 сповнилось -- ломанулася у Польщу -- до друзів з України.
За 2 тижні повернулася взад -- каже: Там все не так... ...в Бундесі краще!
Так давайте всі до нас.
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05.02.2023 18:37 Ответить
Стосовно соцзахисту, медпослуг, безпеки, вважаю, у всіх землях (областях) майже однаково.
Стосовно отримання окремого житла - не однаково. У нас, наприклад, багато хто ще живе у переобладнаних спортзалах, контейнерах..
У вас як з житлом?
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05.02.2023 19:31 Ответить
Персонально в мене -- скарг не маю. Ще в будинку 2 квартри вільних є. Нюрнберг. Центр.
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05.02.2023 19:36 Ответить
я ослышался, не двох тысяч, а двох?
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05.02.2023 18:53 Ответить
З тих 14 тис, чи скільки там.
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05.02.2023 20:04 Ответить
Всі викрадені рашистськими покидьками з України діти мають бути знайдені та мають повернутись додому...
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05.02.2023 18:59 Ответить
около четырнадцати тысяч.
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05.02.2023 20:01 Ответить
 
 