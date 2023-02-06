Первый переданный Канадой для Украины танк Leopard-2 уже прибыл в Польшу. ФОТО

В Польшу прибыл первый танк Leopard-2, который Канада передала Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра обороны Канады Аниты Ананд.

"Первый канадский основной боевой танк Leopard-2, который мы бесплатно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы в ближайшее время начнем обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой", - написала Ананд.

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