Первый переданный Канадой для Украины танк Leopard-2 уже прибыл в Польшу. ФОТО
В Польшу прибыл первый танк Leopard-2, который Канада передала Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра обороны Канады Аниты Ананд.
"Первый канадский основной боевой танк Leopard-2, который мы бесплатно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы в ближайшее время начнем обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой", - написала Ананд.
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+16 Frol Fedoroff
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+10 Вася Неважно #550326
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Танк 1965 р., до якого "немає снарядів", то Лео-1
До речі - Ви самі неуважно статтю читали: "танки 1965 року" Та "Леопард 1" у 65-му тільки на озброєння були прийняті! І чому нам не можна отримать танки 65 року прийняття на озброєння якщо кацапи "повним ходом" пруть на фронт Т-62? (а він ше старіший!)
вчіть мову, алєні! 👿
Леопард 2A4 важить близько 55000 кг.