Ночью россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью обстреливали Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг снова обстреливал Никопольщину. Российские изверги ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде, выпустив по ней более двух десятков снарядов.

В настоящее время обследование территорий продолжается, последствия атаки уточняются. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в других районах области обстрелы не зафиксированы. Пока повсюду спокойно.

Позже Лукашук добавил, что в результате обстрела изуродовано складское здание фермерского хозяйства и электросети.

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