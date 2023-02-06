Сутки в Харьковской области: ракетные удары по областному центру и артобстрелы трех районов региона. ФОТОрепортаж

Вчера в 8:20 враг нанес два ракетных удара ракетами С-300 по центру Харькова. Повреждено здание одного из вузов и жилых домов.

Ранения получили 5 гражданских лиц. На данный момент в больнице находится 54-летняя женщина в состоянии средней тяжести. Остальные имеют легкие повреждения и лечатся амбулаторно. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.







По его словам, также за прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии и минометов расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

В целом были повреждены многоквартирные дома, частные дома, объект инфраструктуры, офисные помещения и автомобили

Продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 2 тыс. кв. м территории и обезвредили 50 взрывоопасных предметов.

Читайте также: Последствия удара по центру Харькова: одна ракета попала в жилую застройку, вторая – в здание вуза, – Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж