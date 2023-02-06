Враг нанес ракетные удары по Кураховской громаде, Авдеевка попала под массированный артобстрел, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении без пострадавших, но есть разрушения. Ракетные удары получила Кураховская громада: в Горняке повреждены 7 домов, в Кураховке - дом и магазин. Курахово попало под артобстрел - поврежден дом. Также поврежден дом в Красногоровке Марьинской громады, а к утру под массированный артобстрел попала Авдеевка.

"На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Бахмуте. Жилой дом поврежден в Дружбе Торецкой громады", - говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении громко было в Северском и Серебрянке Северской громады, а также в Торском и Заречном Лиманской громады – без жертв.











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