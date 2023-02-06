Задержаны два российских агента, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона, - СБУ. ФОТОрепортаж
В прифронтовых районах юга Украины разоблачены два агента ФСБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По указанию врага они собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Кроме этого, передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне. Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов Укрзализныци и энергогенерирующих предприятий. В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи разведданных захватчикам.
Один из российских агентов задержан возле центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов.
"Пособниками агрессора оказались двое местных жителей, которых российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения. Оба злоумышленника находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом "Буба Касторский". Именно от него российские агенты получали задания на разведывательно-подрывную деятельность в южном регионе Украины.
Для коммуникации использовали специально созданный анонимный телеграм-канал. Во время обысков у задержанных обнаружены смартфоны с доказательствами законспирированной переписки с представителем ФСБ", - добавили в СБУ.
В настоящее время обоим задержанным следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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