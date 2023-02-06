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Новости Фото Война
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Задержаны два российских агента, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона, - СБУ. ФОТОрепортаж

В прифронтовых районах юга Украины разоблачены два агента ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По указанию врага они собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Кроме этого, передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне. Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов Укрзализныци и энергогенерирующих предприятий. В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи разведданных захватчикам.

Один из российских агентов задержан возле центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов.

"Пособниками агрессора оказались двое местных жителей, которых российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения. Оба злоумышленника находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом "Буба Касторский". Именно от него российские агенты получали задания на разведывательно-подрывную деятельность в южном регионе Украины.

Для коммуникации использовали специально созданный анонимный телеграм-канал. Во время обысков у задержанных обнаружены смартфоны с доказательствами законспирированной переписки с представителем ФСБ", - добавили в СБУ.

В настоящее время обоим задержанным следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Задержаны два российских агента, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона, - СБУ 01
Задержаны два российских агента, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона, - СБУ 02
Задержаны два российских агента, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона, - СБУ 03
Задержаны два российских агента, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона, - СБУ 04
Задержаны два российских агента, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона, - СБУ 05

Одесса (7897) СБУ (19924) Херсон (2839) шпионаж (1392)


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Топ комментарии
+22
Це чергові гниди про яких попереджав Симон Петлюра...
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06.02.2023 09:39
+18
Ах тварюки, треба було ліквідувати їх на місці і написати що чинили опір при затриманні. Ці тварини жити не варті.
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06.02.2023 09:39
+11
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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06.02.2023 10:11
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Це чергові гниди про яких попереджав Симон Петлюра...
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06.02.2023 09:39 Ответить
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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06.02.2023 10:11 Ответить
Ах тварюки, треба було ліквідувати їх на місці і написати що чинили опір при затриманні. Ці тварини жити не варті.
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06.02.2023 09:39 Ответить
но сначала допросить "с пристрастием"!
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06.02.2023 12:15 Ответить
Як бачу шо воно живе, аж плакати хочеться...
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06.02.2023 09:48 Ответить
До яких пір влада України буде толерантною до такої погані. ВЛАДО, Майже 9 років Війни ВЖЕ! А ВАМ ВСЕ БАЙДУЖЕ. ТА ТАКИХ ОСІБ розстріляти мало! Необхідний закон щоб їх судити за зраду з терміном не менше 25 років та з наступним позбавленням громадянства і депортація на парашу. Це мінімум. А якщо їх дії призвели до загибелі людей то до СМЕРТІ В іншому випадку нам перемоги не бачити. Можемо втратити незалежність, ДЕРЖАВУ. Але хто прийме такий закон? Наша імпотентна Верховна рада разом з батальоном Монако і Відень!? Вони там тільки розлагольствувати можуть, піаритись і деребанити. Прийміть врешті решт дієві і справедливі закони щодо зрадників коригувальників колоборантів.
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06.02.2023 09:53 Ответить
недавно Стефанчук запрошував Зрадника-Гниду Злодія шуфрича у Верховній раді :" нестор іванович... прошу до мікрофону.."

думай-ТЕ....
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06.02.2023 10:14 Ответить
Значно веселіше було б читати "Ліквідовано двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах ... " !!! на гіляку запроданців !!!
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06.02.2023 09:56 Ответить
А чого оті істоти ще живі?!!
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06.02.2023 09:58 Ответить
на палю *********...........................................вот же иуды ****...........................................................................
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06.02.2023 13:24 Ответить
продались кацапам за 30 серебра мрази? 15 лет это самое щадящее для них.
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06.02.2023 13:40 Ответить
 
 