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Премьер Эстонии Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для украинских воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

"Война России против Украины – это война против демократии и свободы. Везде в Эстонии люди делают все возможное, чтобы поддержать Украину.

Я посетила Naiskodukaitse, которые собираются вместе в выходные, чтобы сделать окопные свечи для украинских воинов.

Каждый может помочь Украине победить", - написала Каллас.

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Премьер Эстонии Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для ВСУ 01
Премьер Эстонии Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для ВСУ 02

Автор: 

Эстония (1429) ВСУ (6614) Каллас Кая (202)


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Топ комментарии
+8
А наші беруть участь в розкраданні до чого дотягнуться!
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06.02.2023 09:51
+4
Естонія молодці, мало того що передали нам найбільше зброї по відношенню до власного ВВП так ще приїхали допомогти зі свічками. Велика дяка та повага!
Німцям та іншим невпевненим треба повчитися!
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06.02.2023 10:30
+3
лідерка Кварталу Кравець одержала 30 млн на власні програми, свчки для фронту то не наша справа
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06.02.2023 10:06
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А наші беруть участь в розкраданні до чого дотягнуться!
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06.02.2023 09:51 Ответить
дистанційно розкрадають тоже ) "в ногу са временем" )
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06.02.2023 09:56 Ответить
треба уважно слідкувати за руками 5-ї колони....щоб різні шуфричі, бойки, бужанскі з трухіними та безуглими з татаровими НЕ розікрали цю Допомогу від Людей.....
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06.02.2023 10:07 Ответить
Треба відкривати великі заводи по вирубництву снарядів, зброї, набоїв, беспілотників, ПТУРів, ракет в Польші, Чехії, Словакії тощо. Рашку треба чавити, бо це на роки, а наші склади ми просрали. Хай працюють там українці за нижчу за середню зарплатню вахтовими методами. За 20 тисяч буде купа бажаючих із хачуванням та проживання. Заробить людина 120 000 грн та додому витрачати. Через півроку знову на вахту. Звичайно, полякам чи чехам така зарплатня буде замала, але нам - як знахідка під час війни.
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06.02.2023 11:36 Ответить
лідерка Кварталу Кравець одержала 30 млн на власні програми, свчки для фронту то не наша справа
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06.02.2023 10:06 Ответить
Война - единственный способ разворошить и уничтожить воровское гнездо
в управлении Украины.
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06.02.2023 10:21 Ответить
Естонія молодці, мало того що передали нам найбільше зброї по відношенню до власного ВВП так ще приїхали допомогти зі свічками. Велика дяка та повага!
Німцям та іншим невпевненим треба повчитися!
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06.02.2023 10:30 Ответить
Якби в Естонії була монархія, Кая Каллас була б ідеальною Королевою.
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06.02.2023 10:32 Ответить
а зе-гній краде гуманітарку ешелонами та на закупівлі продовольства для ЗСУ, крадуть мільярди.
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06.02.2023 10:45 Ответить
За підрахунками журналістів, за минулий рік цивільних грошових пожертву в Естонії було зібрано більше 33 мільйонів євро. Сюди додаються речові пожертвування та більш ніж 2 гектари маскувальних сіток.
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06.02.2023 10:58 Ответить
Європейські політики плетуть сітки, роблять свічки, здають кров, перечисляють місячну платню на ЗСУ. Українським посадовцям нема коли-Дєрєбан понад усе!
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06.02.2023 12:27 Ответить
 
 