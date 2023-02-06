Премьер Эстонии Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для ВСУ. ВИДЕО+ФОТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для украинских воинов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
"Война России против Украины – это война против демократии и свободы. Везде в Эстонии люди делают все возможное, чтобы поддержать Украину.
Я посетила Naiskodukaitse, которые собираются вместе в выходные, чтобы сделать окопные свечи для украинских воинов.
Каждый может помочь Украине победить", - написала Каллас.
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+4 Ярослав Шевченко #550846
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в управлении Украины.
Німцям та іншим невпевненим треба повчитися!