Премьер Эстонии Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для украинских воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

"Война России против Украины – это война против демократии и свободы. Везде в Эстонии люди делают все возможное, чтобы поддержать Украину.

Я посетила Naiskodukaitse, которые собираются вместе в выходные, чтобы сделать окопные свечи для украинских воинов.

Каждый может помочь Украине победить", - написала Каллас.

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