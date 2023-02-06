В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате землетрясения в Турции погибли более 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk.

По данным вице-президента Фуата Октая, землетрясение магнитудой 7,4 нанесло разрушения в 10 провинциях. Разрушено или повреждено 1710 построек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мои отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении", - Эрдоган

Reuters сообщает, что в настоящее время известно о гибели более 600 человек. В то же время в Сирии сообщили о гибели более 237 человек, около 600 получили ранения, преимущественно в провинциях Хама, Алеппо и Латакия.

Турецкое государственное агентство Anadolu сообщает о 912 погибших.

"В настоящее время 912 наших граждан погибли, 5385 наших граждан получили ранения. Работы по выявлению и спасению наших граждан, оказавшихся под разрушенными зданиями в наших провинциях, где землетрясение нанесло большой ущерб, продолжается непрерывно. Количество спасенных из-под завалов достигло 2470 человек". Количество разрушенных построек составляет 2818", - сказал президент Эрдоган.



















