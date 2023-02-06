В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек. ФОТОрепортаж (обновлено)
В результате землетрясения в Турции погибли более 900 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk.
По данным вице-президента Фуата Октая, землетрясение магнитудой 7,4 нанесло разрушения в 10 провинциях. Разрушено или повреждено 1710 построек.
Reuters сообщает, что в настоящее время известно о гибели более 600 человек. В то же время в Сирии сообщили о гибели более 237 человек, около 600 получили ранения, преимущественно в провинциях Хама, Алеппо и Латакия.
Турецкое государственное агентство Anadolu сообщает о 912 погибших.
"В настоящее время 912 наших граждан погибли, 5385 наших граждан получили ранения. Работы по выявлению и спасению наших граждан, оказавшихся под разрушенными зданиями в наших провинциях, где землетрясение нанесло большой ущерб, продолжается непрерывно. Количество спасенных из-под завалов достигло 2470 человек". Количество разрушенных построек составляет 2818", - сказал президент Эрдоган.
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це ж як треба було будувати та красти цемент, щоб із багатоповерхівки утворився горб землі...
В Сирии из-за землетрясения погибли 237 человек, еще 639 ранены, сообщает Минздрав страны
Подземные толчки прошли в регионах Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка.
Ибо все деньги уходят на армию. Вокруг одни враги.
Єдиний варіант людству жити далі на цій планеті - винищити москальську погань під корінь.
Он не от любви к украинцам нам помогал а просто базарная баба с восточного рынка ....наё.ать обеих и поиметь барыши со всех.
Так что равнодушен к новости.
В Україні теж раз в 100 років імовірний сильний землетрус в 6-7 балів.