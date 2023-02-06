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В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате землетрясения в Турции погибли более 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk.

По данным вице-президента Фуата Октая, землетрясение магнитудой 7,4 нанесло разрушения в 10 провинциях. Разрушено или повреждено 1710 построек.

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Reuters сообщает, что в настоящее время известно о гибели более 600 человек. В то же время в Сирии сообщили о гибели более 237 человек, около 600 получили ранения, преимущественно в провинциях Хама, Алеппо и Латакия.

Турецкое государственное агентство Anadolu сообщает о 912 погибших.

"В настоящее время 912 наших граждан погибли, 5385 наших граждан получили ранения. Работы по выявлению и спасению наших граждан, оказавшихся под разрушенными зданиями в наших провинциях, где землетрясение нанесло большой ущерб, продолжается непрерывно. Количество спасенных из-под завалов достигло 2470 человек". Количество разрушенных построек составляет 2818", - сказал президент Эрдоган.

В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек 01

В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек 02
В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек 03
В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек 04
В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек 05
В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек 06
В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек 07
В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек 08
В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек 09
В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек 10
В Турции произошло сильное землетрясение, погибли более 900 человек 11

Автор: 

землетрясение (659) Турция (3379)


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Топ комментарии
+41
Не згадуй Аллаха вимовляючи сатанинські слова! Загинули люди ,жінки,діти у тому числі,що можуть й не знати де московія,що таке санкції й хто такий Ердоган! Сталася біда -належить оплакати загиблих й допомогти тим хто цього потребує!
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06.02.2023 10:05
+27
Ердоган оплакує сотні загиблих український дітей, розказуючи що потрібно поважати ху@ла?
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06.02.2023 10:10
+20
Боже, пошли знемлетрус на московію, щоб було зруйновано все і навіки.
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06.02.2023 12:41
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Страница 2 из 2
який жах, дуже схоже на війну та її наслідки...
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06.02.2023 09:58 Ответить
Еге ж, ота турецька провінція може бути провінцією-побратимом Донбасу 😕
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06.02.2023 10:06 Ответить
де з,являються козломордi потвори туди приходить карма
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06.02.2023 09:59 Ответить
RIP загиблим, співчуття рідним.

це ж як треба було будувати та красти цемент, щоб із багатоповерхівки утворився горб землі...
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06.02.2023 10:03 Ответить
навряд чи це багатоповерхівка... скоріше - якийсь торгівельний генделик... адже поруч будівлі вистояли. та й магнітуда 8 балів - фатальна, тут було близько...
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06.02.2023 10:14 Ответить
Цікаво, скільки там здохло кацапів, тих що здриснуло або на відпочинку?
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06.02.2023 10:06 Ответить
В нас горе і в них теж горе
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06.02.2023 10:08 Ответить
Співчуття турецькому народу, але це ще раз нагадує що круторогими свинособаками не можна мати справу.
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06.02.2023 10:09 Ответить
Враховуючи те, скільки там поруч підземний складів ракетно-літательного призначення і те, як вони почали вибухати, то не дивно, що й природа покаже свою міць.
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06.02.2023 10:12 Ответить
1700 зданий в утиль и 280 погибших? .... наврятли
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06.02.2023 10:15 Ответить
цвісно, ця цифра буде рости, і досить швико.
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06.02.2023 10:28 Ответить
Кстати, во время Холодной Войны 75% всех ядерных испытаний были подземными. Не удивлюсь если это как-то связано с рашистами и иранцами. Как раз первая серия землетресений началась несколько дней назад на севере Ирана.
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06.02.2023 10:18 Ответить
Співчуття турецькому народу...
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06.02.2023 10:22 Ответить
А в ютубі ослойобам хохлам рекомендували купувати нерухомість в Турції розповідаючи що це самий перспективний бізнес, а виявилося пшиком, трухануло і все отримав бубликаз диркою та проблеми
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06.02.2023 10:26 Ответить
Трухануло, и спрос на жильё резко вырос.
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06.02.2023 10:36 Ответить
Природа намекает, что дружить с нелюдями нельзя.
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06.02.2023 10:30 Ответить
От як би так зруйнувало кримський міст.
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06.02.2023 10:52 Ответить
Та чекати нема коли. Ми вже якось самі.
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06.02.2023 11:53 Ответить
Не знаю, що там з Єрдоганом, але треба спочатку допомогти, а потім розбиратися!
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06.02.2023 10:33 Ответить
Сирію теж трусонуло.
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06.02.2023 10:51 Ответить
Ужас! Судя по фото погибших будет в разы больше.
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06.02.2023 11:17 Ответить
разумеется. и половина будет вечно числиться "безвести пропавшими"
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06.02.2023 13:23 Ответить
Кроме того, из-за подземных толчков в Турции на юге Италии сообщили о сильных цунами.

В Сирии из-за землетрясения погибли 237 человек, еще 639 ранены, сообщает Минздрав страны

Подземные толчки прошли в регионах Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка.
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06.02.2023 11:22 Ответить
краще би на рашці так струсануло.
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06.02.2023 12:02 Ответить
як там керченський міст? там сейсмічна активність теж була. Якщо потріскався фундамент - завалиться
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06.02.2023 12:07 Ответить
Боже, пошли знемлетрус на московію, щоб було зруйновано все і навіки.
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06.02.2023 12:41 Ответить
Як на мене, нам в Україні теж є чим перейматися...
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06.02.2023 12:55 Ответить
Хоч Ердоган і мудак, але потрібно допомогти розбирати завали щоб не виглядати у світі білою вороною.
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06.02.2023 13:15 Ответить
У Эрдоган другая проблема, где взять деньги?
Ибо все деньги уходят на армию. Вокруг одни враги.
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06.02.2023 13:00 Ответить
Туреччина стала колискою та порятунком для кацапні. Усі санкції , від яких повинні були страждати одічалиє , турки для них відмінили та зробили їхнє життя як і раніше.
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06.02.2023 13:05 Ответить
Жуть . Для меня Турция - море и всё включено . Это было до войны . А тут такое ...
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06.02.2023 13:05 Ответить
Ну шо, может и до моста доберется?!
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06.02.2023 13:14 Ответить
Странно, что пока нет еще одной новости. Под утро нечто непонятное было в небе над территорией Турции, Израиля и кажется Сирии. Турки приходят к выводу, что это была баллистическая ракета, выпущенная с ракетоносителя орков с акватории Средиземного моря и потерявшей управление. А до этого Эрдоган категорически запретил использовать их небо для обьрелов. Видно решили воспользоваться неразберихой и разрушениями. Предварительно ракета упала на территории Падестины. Ну всн, кабзда Путину, если это все подтвердится официально..
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06.02.2023 13:18 Ответить
Додайте сюди новину про то шо орки раптово списують свій підводний обісратий човен - і всім у кого в голові не кака стане ясно, що гніди підірвали якусь глибоководну бомбу. Мета, мабуть - щоб відвести фокус від України і знизити рівень допомоги. Суки. Самі не живуть і іншим не дадуть.

Єдиний варіант людству жити далі на цій планеті - винищити москальську погань під корінь.
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06.02.2023 13:20 Ответить
конспералогия ? идея хороша для кино , если бы такое было , то штаты уже бы предоставили доказательства , ну и волна должна быть ( если бомба подводная) , мониторим новости , посмотрим .
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06.02.2023 13:28 Ответить
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06.02.2023 13:23 Ответить
Шкода що це сталося не на расеї
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06.02.2023 13:25 Ответить
это кринжатина-не надо орочьих ракет..типа ответка за мариуполь?
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06.02.2023 13:38 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_(2023)
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06.02.2023 13:50 Ответить
Щирі співчуття рідним загиблих.
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06.02.2023 13:52 Ответить
45 стран, помимо членов НАТО и ЕС, готовы помочь Турции, пострадавшей от землетрясения, сообщил Эрдоган.
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06.02.2023 14:01 Ответить
По-моему символично что Ердоган и турки хотели усидеть на 2 стульях помогать Украине ихавать бабло и делать бизнес с Россией...и получили злорадство с обеих сторон.
Он не от любви к украинцам нам помогал а просто базарная баба с восточного рынка ....наё.ать обеих и поиметь барыши со всех.
Так что равнодушен к новости.
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06.02.2023 14:11 Ответить
Никто не интересовался ? с 900 погибших сколько русских.
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06.02.2023 14:24 Ответить
Краще поцікавтесь, скільки українців загинуло. Не треба тут злорадства!
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06.02.2023 16:05 Ответить
Жахливі кадри https://www.youtube.com/watch?v=yOKQyp3rAqE&t=2s
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06.02.2023 18:48 Ответить
Жахіття. Всі ми живемо як на пороховій бочці. Співчуваю, Туреччина за секунди стала як Маріуполь(((

В Україні теж раз в 100 років імовірний сильний землетрус в 6-7 балів.
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06.02.2023 20:57 Ответить
В Украине неоткуда браться таким сильным землетрясениям, Карпаты старые горы, а крымские мелкие, следовательно никаких активный процессов там не происходит. И везде равнины, т.е. мы на литосферной плите без разрывов находимся. Максимум это может отголоски от далёких очагов за пределами страны доходить, например с Румынии. Думаю 5 баллов это предел.
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07.02.2023 00:47 Ответить
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