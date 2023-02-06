"Ждите нас завтра": в Ирпенский лицей поступило письмо с угрозами, детей эвакуировали, осуществляется проверка, - мэр Маркушин. ФОТО

Сегодня утром администрация Ирпенского лицея 2 обнаружила в электронной почте заведения сообщения с угрозами. Сразу была вызвана полиция и ГСЧС. Дети эвакуированы из помещения.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, учащиеся 1 и 2 классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Учащиеся старших классов пока будут заниматься дистанционно.

"Также проверили электронные почты других учебных заведений громады. Ничего подозрительного пока не обнаружено. Будем работать с правоохранителями, в том числе с киберполицией, чтобы выяснить откуда на самом деле отправлено сообщение, и наказать виновных, если это чья-то совсем не забавная шутка", - говорится в сообщении.

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