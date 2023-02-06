РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9030 посетителей онлайн
Новости Фото
16 336 12

"Ждите нас завтра": в Ирпенский лицей поступило письмо с угрозами, детей эвакуировали, осуществляется проверка, - мэр Маркушин. ФОТО

Сегодня утром администрация Ирпенского лицея 2 обнаружила в электронной почте заведения сообщения с угрозами. Сразу была вызвана полиция и ГСЧС. Дети эвакуированы из помещения.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, учащиеся 1 и 2 классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Учащиеся старших классов пока будут заниматься дистанционно.

"Также проверили электронные почты других учебных заведений громады. Ничего подозрительного пока не обнаружено. Будем работать с правоохранителями, в том числе с киберполицией, чтобы выяснить откуда на самом деле отправлено сообщение, и наказать виновных, если это чья-то совсем не забавная шутка", - говорится в сообщении.

Читайте также: ДТЭК восстановил электросети в Ирпене на 100%, - мэр Маркушин. ВИДЕО

Ждите нас завтра: в Ирпенский лицей поступило письмо с угрозами, детей эвакуировали, осуществляется проверка, - мэр Маркушин 01

Ждите нас завтра: в Ирпенский лицей поступило письмо с угрозами, детей эвакуировали, осуществляется проверка, - мэр Маркушин 02

Також читайте: Майже 4,5 тисячі українських шкіл працюють тільки в онлайн-форматі, - Шкарлет

Автор: 

Ирпень (370) угрозы (851) школа (3015) Маркушин Александр (38)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Гитлер и не знал,что воевал против нацистов.
показать весь комментарий
06.02.2023 10:29
+7
Хтось вирішив диктант похєрить
показать весь комментарий
06.02.2023 10:10
+6
Хтось на контрольну не хоче йти?
показать весь комментарий
06.02.2023 10:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось на контрольну не хоче йти?
показать весь комментарий
06.02.2023 10:09 Ответить
Хтось вирішив диктант похєрить
показать весь комментарий
06.02.2023 10:10 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2023 10:24 Ответить
Гитлер и не знал,что воевал против нацистов.
показать весь комментарий
06.02.2023 10:29 Ответить
Хоробрі опариші!
показать весь комментарий
06.02.2023 10:43 Ответить
Не думаю що це поганий жарт.
показать весь комментарий
06.02.2023 10:46 Ответить
За какою правду ? лошье тупое , Пыня вас имеет и в хвост и гриву, обещал догнать Португалию по уровню жизни а в итоге утилизацию устраивает лохторату.
показать весь комментарий
06.02.2023 11:00 Ответить
...встретил повесь рюзке морду!!!!
показать весь комментарий
06.02.2023 12:00 Ответить
Це місцеві колаборанти погрожують , які затаїлися і чекають своіх ( рашистів ) 😡
показать весь комментарий
06.02.2023 12:05 Ответить
Так, так - терористи завжди попереджають про вибух, а як ще? ))) Якась дурнуватата логіка і не тільки в нашій країні... Це так само, аби Какцаплянд попередив про напад (з деталями куди і якими силами) десь так 20-21 лютого.
показать весь комментарий
06.02.2023 12:24 Ответить
До речі, класна ж ідея - розсилати такі "листи щастя" в адміністрації, на електростанції, в гіпермаркети, культурні заклади Какцаплянду. Один одноразовий мейл на одне місто + через ВПН і хай метушаться, таргани срані ))) В них, як і в нас та в інших країнах, на таке (як не дивно) зобов'язані реагувати )))
показать весь комментарий
06.02.2023 12:32 Ответить
Сподіваюсь, що наші (централізовано та автономно) цим займаються з минулого року.
Це один з елементів тотальної мережевої війни.
Кожен, хто має доступ до мережі кожен день може робити свій внесок у загальну боротьбу.
Замість витрачання часу в тіктоках та інстаграмах корисніше закидати іпсо-дописами російські відео в Ютубі, пов'язані з війною насамперед та інші. Такі дописи не мають ідентифікуватися як українські, мають бути написані від імені росіян, громадян Білорусі, Казахстану. Допис має містити пряму або опосередковану критику російської влади, т.зв. "сво", федеральних та регіональних органів влади від імені опозиційно налаштованих громадян росії, Білорусі та інших країн колишнього СРСР (тільки не України). Опозиційність може декларуватися як політична, духовна, соціальна, національна. Допис має враховувати російську граматику, лексику, обізнаність у російських реаліях. Допис може містити імперські фразеологізми, лексеми тощо.
Одним з елементів мережевої війни також є дзвінки та листи з повідомленнями про з.а.м.і.н.у.в.а.н.н.я, намір здійснити т.е.р.а.к.т. на об'єктах критичної інфраструктури, місцях масового скупчення людей (метрополітени, вокзали, електростанції тощо).
показать весь комментарий
08.02.2023 14:21 Ответить
 
 