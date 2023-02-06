"Ждите нас завтра": в Ирпенский лицей поступило письмо с угрозами, детей эвакуировали, осуществляется проверка, - мэр Маркушин. ФОТО
Сегодня утром администрация Ирпенского лицея 2 обнаружила в электронной почте заведения сообщения с угрозами. Сразу была вызвана полиция и ГСЧС. Дети эвакуированы из помещения.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, учащиеся 1 и 2 классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Учащиеся старших классов пока будут заниматься дистанционно.
"Также проверили электронные почты других учебных заведений громады. Ничего подозрительного пока не обнаружено. Будем работать с правоохранителями, в том числе с киберполицией, чтобы выяснить откуда на самом деле отправлено сообщение, и наказать виновных, если это чья-то совсем не забавная шутка", - говорится в сообщении.
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Це один з елементів тотальної мережевої війни.
Кожен, хто має доступ до мережі кожен день може робити свій внесок у загальну боротьбу.
Замість витрачання часу в тіктоках та інстаграмах корисніше закидати іпсо-дописами російські відео в Ютубі, пов'язані з війною насамперед та інші. Такі дописи не мають ідентифікуватися як українські, мають бути написані від імені росіян, громадян Білорусі, Казахстану. Допис має містити пряму або опосередковану критику російської влади, т.зв. "сво", федеральних та регіональних органів влади від імені опозиційно налаштованих громадян росії, Білорусі та інших країн колишнього СРСР (тільки не України). Опозиційність може декларуватися як політична, духовна, соціальна, національна. Допис має враховувати російську граматику, лексику, обізнаність у російських реаліях. Допис може містити імперські фразеологізми, лексеми тощо.
Одним з елементів мережевої війни також є дзвінки та листи з повідомленнями про з.а.м.і.н.у.в.а.н.н.я, намір здійснити т.е.р.а.к.т. на об'єктах критичної інфраструктури, місцях масового скупчення людей (метрополітени, вокзали, електростанції тощо).