В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом. ФОТОрепортаж

В Украине разоблачена преступная группа с миллионным оборотом, которая занималась распространением наркотиков. Сбыт наркотиков был поставлен на поток в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и других областях. Также злоумышленники активно искали клиентов на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.

"Наркотики распространяли с помощью Telegram-ботов. Наркоторговцы создали для своего "бизнеса" даже собственную "торговую марку", которую изображали на рекламе. Заказать товар можно было круглосуточно всего в несколько кликов. Выбрав нужный населенный пункт и вид наркотика, покупатель платил деньги, после чего ему приходила соответствующая почтовая отправка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оплатить "товар" можно было как в национальной валюте, так и в крипте. Например, рассчитавшись биткоинами. Для этого использовали специальные платежные системы.

"В ходе спецоперации состоялось 15 санкционированных обысков на территории 3 областей. Изъято почти 1,5 кг амфетамина, 1 кг метамфетамина, 8 кг синтетических наркотиков и другие вещества, стоимость которых на черном рынке составляет не менее 10 млн гривен.

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Задержаны 5 человек, которым сообщено о подозрении в использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, а также в незаконном производстве и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307) УК Украины)", - добавили в ГБР.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Кроме того, планируется уведомление о подозрении и другим участникам банды.

Досудебное расследование продолжается, планируется арест имущества фигурантов – машин, домов.

























