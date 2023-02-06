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В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом. ФОТОрепортаж

В Украине разоблачена преступная группа с миллионным оборотом, которая занималась распространением наркотиков. Сбыт наркотиков был поставлен на поток в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и других областях. Также злоумышленники активно искали клиентов на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.

"Наркотики распространяли с помощью Telegram-ботов. Наркоторговцы создали для своего "бизнеса" даже собственную "торговую марку", которую изображали на рекламе. Заказать товар можно было круглосуточно всего в несколько кликов. Выбрав нужный населенный пункт и вид наркотика, покупатель платил деньги, после чего ему приходила соответствующая почтовая отправка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оплатить "товар" можно было как в национальной валюте, так и в крипте. Например, рассчитавшись биткоинами. Для этого использовали специальные платежные системы.

"В ходе спецоперации состоялось 15 санкционированных обысков на территории 3 областей. Изъято почти 1,5 кг амфетамина, 1 кг метамфетамина, 8 кг синтетических наркотиков и другие вещества, стоимость которых на черном рынке составляет не менее 10 млн гривен.

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Задержаны 5 человек, которым сообщено о подозрении в использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, а также в незаконном производстве и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307) УК Украины)", - добавили в ГБР.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Кроме того, планируется уведомление о подозрении и другим участникам банды.

Досудебное расследование продолжается, планируется арест имущества фигурантов – машин, домов.

В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 01
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 02
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 03
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 04
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 05
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 06
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 07
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 08
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 09
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 10
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 11
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 12
В Украине разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с миллионным оборотом 13

Автор: 

наркотики (2146) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+5
Що ж тепер ОП робити буде.. знову на мівіну перейдуть?
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06.02.2023 11:01
+5
Середній вік смерті наркомана в Україні 27 років, або через 7 років з моменту "вскритія вєни". Звідси торгівля наркотиками є масовим вбивством і карати за це потрібно як за масове вбивство. Торгувати наркотою можливо тільки завдяки корупції в правоохоронних органах. Корумпованих поліцейських також потрібно карати як вбивць. Інакше ніяк. Всі злочинці це "калькулятори" - якщо вигода від злочину перевищує міру покарання злочин обовязково буде скоєно. Нормальна держава регулює злочинність важкістю та невідворотністю покарання. Громадяни мають памятати що там де є вільний доступ до наркоти там вся верхівка поліції та адміністрації корумпована в гівно. Це дає право свідомим громадянам на позасудове знищення корумпованих покидьків - масових убивць та розтлінників молоді - Судами Лінча.
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06.02.2023 11:20
+4
Удивляет отсутствие изъятых денег у наркобаронов, подозрительно как-то. Или они пошли в "фонд борьбы с наркопреступностью" из которого потом начальнички себе машинки покупают и хатынки строят, да ОБНОН?...
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06.02.2023 11:07
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Що ж тепер ОП робити буде.. знову на мівіну перейдуть?
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06.02.2023 11:01 Ответить
Удивляет отсутствие изъятых денег у наркобаронов, подозрительно как-то. Или они пошли в "фонд борьбы с наркопреступностью" из которого потом начальнички себе машинки покупают и хатынки строят, да ОБНОН?...
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06.02.2023 11:07 Ответить
Середній вік смерті наркомана в Україні 27 років, або через 7 років з моменту "вскритія вєни". Звідси торгівля наркотиками є масовим вбивством і карати за це потрібно як за масове вбивство. Торгувати наркотою можливо тільки завдяки корупції в правоохоронних органах. Корумпованих поліцейських також потрібно карати як вбивць. Інакше ніяк. Всі злочинці це "калькулятори" - якщо вигода від злочину перевищує міру покарання злочин обовязково буде скоєно. Нормальна держава регулює злочинність важкістю та невідворотністю покарання. Громадяни мають памятати що там де є вільний доступ до наркоти там вся верхівка поліції та адміністрації корумпована в гівно. Це дає право свідомим громадянам на позасудове знищення корумпованих покидьків - масових убивць та розтлінників молоді - Судами Лінча.
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06.02.2023 11:20 Ответить
Попередній президент Філіпін Дутерте фізично знищував наркоторговців, за що отримав світовий наганяй. Чи дали користь вбивства не маю інформації, але підозрюю що дали. Колись індонези розповідали що в 70-80 роках в них з вулиць пропали бандити бо їх фізично знищувала поліція навіть тільки за наявність блатних наколок. Тобто, страх вмерти переміг бажання грабувати.
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06.02.2023 11:41 Ответить
Для початку потрібно визначити з класифікацією наркоти. І кава, і нікотин, і алкоголь, і ганджа, і героїн, і кокаїн, і мет - теоретично ВСЕ перелічене можна віднести до наркоти, але чи це правильно? Алкоголь вбиває набагато більше людей і стає причиною в РАЗИ більшої кількості злочинів, ніж конопля - і? Перше вільно продається, а за друге - термін. Всілякі стимулятори та "розслаблюючі" речовини людство вживало на протязі всієї історії, знищити це (як і проституцію, до речі) просто неможливо. Як на мене вихід один: легке дозволити, за важке - пожиттєвий термін (так і з проституцією: добровільно і повнолітня - особиста справа, неповнолітня чи примусово - пожиттєве). "Здоровий спосіб життя" підходить далеко не всім, а тому потрібно просто думати.
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06.02.2023 13:16 Ответить
Це просто п***** якийсь, коли нормальні хлопці, точніше найкращі наші хлопці воюють на фронті якась сволота проклята торгує наркотою. Господи, та коли ж це скінчиться? Та чому ж цих тварин за законом військового часу не можна одразу розстрілювати, це просто якийсь капець. У нормальних людей, які бачать усю цю гидоту, руки опускаються.
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06.02.2023 11:22 Ответить
а ще яйцями торгує по 17 грн всяка гидота
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06.02.2023 12:15 Ответить
Як на мене, до гидота з яйцями по 17 грн - це ще гірше... Ото б і чікати їм ті яйця (щоб не розмножувались і не плодили собі подібних) та виплачувати компенсацію з розрахунку 17 грн/кг!!!
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06.02.2023 17:01 Ответить
технічно такого б справного організатора да в президенти, а то ці соплі задовбали жувати з своїми покращеннями та реформами
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06.02.2023 11:23 Ответить
Скільки серед наркоторговців ментів та есбеушників, забули сказати?
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06.02.2023 12:42 Ответить
аваковские орлы?
шоколад свят?
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06.02.2023 13:45 Ответить
https://youtu.be/dwc4MKIuH6U свіжий відосик в тему
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06.02.2023 15:09 Ответить
Насколько же это показуха....цапнули тех которые не поделились....сейчас в ЛЮБОМ городе от 500 000 населения есть точки сбыла, все крышуется ментами...В любом клубе об этом почти все знают....и всем пох....
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06.02.2023 20:46 Ответить
 
 