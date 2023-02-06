РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9342 посетителя онлайн
Новости Фото Война
4 813 7

Сообщено о подозрении предательнице, стремительно "строившей карьеру" в оккупационной милиции на Купянщине, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией Харьковщины заочно сообщили о подозрении бывшей работнице правоохранительного органа из Купянского района, которая трудоустроилась в "оккупационную милицию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, после российского вторжения женщина подписала трудовой договор с оккупантами.

"Сначала коллаборантка работала инспектором по работе с личным составом, составляла графики дежурств, готовила и собирала анкеты у новых потенциальных работников оккупационного отделения, а также патрулировала улицы. От руководства "оккупационной милиции" она получила автомобиль "уаз патриот", который оккупанты привезли с собой ", – говорится в сообщении.

Впоследствии фигурантка "пошла на повышение" и стала служить уже в должности "старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска оккупационного "пункта милиции" в поселке Шевченково.

За работу на оккпантов она успела получить 88 тысяч российских рублей, однако после наступления Вооруженных Сил Украины ей удалось бежать вместе за захватчиками.

Предательница заочно уведомлена о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы.

Также смотрите: Американцы показали отправку 60-ти БМП Bradley для ВСУ. ВИДЕО

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Сообщено о подозрении предательнице, стремительно строившей карьеру в оккупационной милиции на Купянщине, - ГБР 01

Харьковщина (5577) коллаборационизм (872) ГБР (3000) Купянск (641)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро з"явиться у нас Або "наводчицею" або серед "вагнерівців"
показать весь комментарий
06.02.2023 11:05 Ответить
Або в Європі як біженка з українським паспортом.
показать весь комментарий
06.02.2023 11:24 Ответить
Зараз напевно десь під Бахмутом п*дарасам-вагнера допомагає розслаблятись...
показать весь комментарий
06.02.2023 11:10 Ответить
Окупаційна милиця...
показать весь комментарий
06.02.2023 11:10 Ответить
Від керівництва "окупаційної міліції" вона отримала автомобіль "уаз патріот", який окупанти привезли із собою"


показать весь комментарий
06.02.2023 11:54 Ответить
Что у нее с лицом?
показать весь комментарий
06.02.2023 12:47 Ответить
 
 