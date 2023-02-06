Сообщено о подозрении предательнице, стремительно "строившей карьеру" в оккупационной милиции на Купянщине, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией Харьковщины заочно сообщили о подозрении бывшей работнице правоохранительного органа из Купянского района, которая трудоустроилась в "оккупационную милицию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, после российского вторжения женщина подписала трудовой договор с оккупантами.

"Сначала коллаборантка работала инспектором по работе с личным составом, составляла графики дежурств, готовила и собирала анкеты у новых потенциальных работников оккупационного отделения, а также патрулировала улицы. От руководства "оккупационной милиции" она получила автомобиль "уаз патриот", который оккупанты привезли с собой ", – говорится в сообщении.

Впоследствии фигурантка "пошла на повышение" и стала служить уже в должности "старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска оккупационного "пункта милиции" в поселке Шевченково.

За работу на оккпантов она успела получить 88 тысяч российских рублей, однако после наступления Вооруженных Сил Украины ей удалось бежать вместе за захватчиками.

Предательница заочно уведомлена о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы.

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Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.





