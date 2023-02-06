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Новости Фото Война
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Бойца MMA и нациста Турканова в России наградили орденом "Мужества" за участие в войне против Украины. ФОТО

Бойца MMA из РФ Михаила Турканова неоднократно штрафовали за демонстрацию нацистской символики, однако теперь он стал "героем".

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Известный российский нацист, боец ММА Михаил Турканов получил орден Мужества за "успехи в денацификации". В самой России его неоднократно штрафовали за публичную демонстрацию нацистской символики. А теперь он стал "героем и антифашистом", - говорится в сообщении.

По данным из сети, он стал "кавалером ордена Мужества".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни полонили "вагнерівця"-"антифашиста" з нацистськими татуюваннями. ВIДЕО

Бойца MMA и нациста Турканова в России наградили орденом Мужества за участие в войне против Украины 01
Бойца MMA и нациста Турканова в России наградили орденом Мужества за участие в войне против Украины 02
Бойца MMA и нациста Турканова в России наградили орденом Мужества за участие в войне против Украины 03
Бойца MMA и нациста Турканова в России наградили орденом Мужества за участие в войне против Украины 04
Бойца MMA и нациста Турканова в России наградили орденом Мужества за участие в войне против Украины 05
Бойца MMA и нациста Турканова в России наградили орденом Мужества за участие в войне против Украины 06
Бойца MMA и нациста Турканова в России наградили орденом Мужества за участие в войне против Украины 07

нацизм (348) россия (95660)


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Топ комментарии
+23
Кацап ходить зі свастиками А "нацисти" - МИ!!!
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06.02.2023 12:06
+13
А ещё ждать в быдло стране среди населения отбросов и мразей,конечно хЭрой **********
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06.02.2023 12:05
+11
Сподіваюсь, незабаром ця потвора буде запакована у темний мішечок.
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06.02.2023 12:07
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А ещё ждать в быдло стране среди населения отбросов и мразей,конечно хЭрой **********
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06.02.2023 12:05 Ответить
Это к вопросу: спорт вне политики и войны... Нашим дипломатам и юристам ( только не купившим диплом и занимающихся решаловом, а реальным) уже давно пора поднимать эту тему во всех международных спорторганизациях, чтобы этот мусор больше не мог появится ни на одном международном турнире и в лигах на контрактах. Последний пример боец Минеев, поехавший ( и башкой в том числе) к нам на войну
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06.02.2023 12:14 Ответить
мордва. тоже рюзьге )

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15.02.2023 18:07 Ответить
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15.02.2023 18:08 Ответить
Кацап ходить зі свастиками А "нацисти" - МИ!!!
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06.02.2023 12:06 Ответить
А куди дивляться міжнародні ***.і ? Чи вони тільки Українців "бачать"?
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06.02.2023 12:07 Ответить
Сподіваюсь, незабаром ця потвора буде запакована у темний мішечок.
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06.02.2023 12:07 Ответить
И медаль за взятие за щёку ему дали
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06.02.2023 12:07 Ответить
****, щоб ти здох, підар!
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06.02.2023 12:08 Ответить
Яка держава такі герої ,нациська терористична так звана держава знає своїх героїв.
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06.02.2023 12:10 Ответить
нагородили орденом "Мужності"

В лапках.
Ги...
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06.02.2023 12:11 Ответить
Все одно. Ми його вб'ємо
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06.02.2023 12:13 Ответить
нацифікатор
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06.02.2023 12:13 Ответить
В нас теж квартаоівців нагороджують, незрозуміло за які заслуги... (
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06.02.2023 12:17 Ответить
В них язички м'якенькі для ЗЄленої дупці - приємненько ж ))
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06.02.2023 12:38 Ответить
Реальный нацик. Фу мразота кацапская.
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06.02.2023 12:19 Ответить
Не плутайте - нацики в Україні, в Какцаплянді - ********! В нас наїзди на тризуб, сваргу та емблему "Азова", а для какцапа і реальна свастика ознака ********зму (на початку ж Другої Світової союзниками були, що не кажи).
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06.02.2023 12:40 Ответить
Часом не друган Васі Ломаченко?
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06.02.2023 12:22 Ответить
Це "адіннарот" для васі ломаченка.
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06.02.2023 12:33 Ответить
Орден не посмертный. Не зачёт.
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06.02.2023 12:30 Ответить
Першу літеру прибрати і буде саме те, що воно собою яаляє. Ну і зачіска у нього теж відповідна
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06.02.2023 12:33 Ответить
Орденом "Щасливого Замужества" муфлона нагородять після зустрічі з кадирковцями ))) Дірок швидко нароблять - вони ******* "арійську расу" в прямому сенсі навіть більше ніж овечок )))
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06.02.2023 12:36 Ответить
Рашист-антифашист
Це навіть не абсурд, це "Боооже, яке воно тільки кончене"
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06.02.2023 12:37 Ответить
медалька на груди кацапа это вершина жизни многое орки дебилам завидуют...
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06.02.2023 12:43 Ответить
У русни какая-то изберательная нелюбовь к нацистам.От немецких,украинских,американских они просто обсыраются от ненавивсти.А вот русских нацистов они готовы хоть в жопу целовать.
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06.02.2023 12:50 Ответить
__КАЦАПЫ свастика -едины !
кацапы зрите ,суки , скрепность !__
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06.02.2023 12:51 Ответить
Піде в кацапську колекцію "дєдиваєвалі". Майбутні вилупки будуть носити портретик на дрючку.
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06.02.2023 12:56 Ответить
буданов - фас...
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06.02.2023 13:06 Ответить
Звичайний підОраZ,там всі такі,сброд підараZOV-расеяне
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06.02.2023 13:17 Ответить
и после этого говнорашка не нацистская страна?!
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06.02.2023 13:34 Ответить
БУДЕМО надіятися, що цьому розписному скенхедівському півню, УКРАЇНСЬКІ специ накладуть ГУМОВИЙ ЖГУТ на шия, щоб кров з носа не текла...!!!

А зняте з полотном ТАТУ в рамочці виставлять на МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ АУКЦІОН...!!!
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06.02.2023 13:53 Ответить
Злой имперский *****, в идеальной одежде на войне. Ну лохи хавают
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06.02.2023 14:15 Ответить
Смерть маскалям.
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06.02.2023 14:28 Ответить
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07.02.2023 15:16 Ответить
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07.02.2023 15:20 Ответить
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07.02.2023 15:23 Ответить
 
 