Бойца MMA и нациста Турканова в России наградили орденом "Мужества" за участие в войне против Украины. ФОТО

Бойца MMA из РФ Михаила Турканова неоднократно штрафовали за демонстрацию нацистской символики, однако теперь он стал "героем".

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Известный российский нацист, боец ММА Михаил Турканов получил орден Мужества за "успехи в денацификации". В самой России его неоднократно штрафовали за публичную демонстрацию нацистской символики. А теперь он стал "героем и антифашистом", - говорится в сообщении.

По данным из сети, он стал "кавалером ордена Мужества".

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