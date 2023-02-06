Украинские защитники прибыли в Великобританию, чтобы овладевать САУ AS90. ФОТОрепортаж

Группа украинских военных прибыла в Великобританию для учений на САУ AS90.

Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляем украинских военных, которые прибыли в Великобританию в эти выходные для овладения AS90. Британская AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания предоставляет Украине, чтобы помочь ей защитить свою Родину и отвоевать территорию", - говорится в сообщении.

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