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Украинские защитники прибыли в Великобританию, чтобы овладевать САУ AS90. ФОТОрепортаж

Группа украинских военных прибыла в Великобританию для учений на САУ AS90.

Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляем украинских военных, которые прибыли в Великобританию в эти выходные для овладения AS90. Британская AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания предоставляет Украине, чтобы помочь ей защитить свою Родину и отвоевать территорию", - говорится в сообщении.

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Украинские защитники прибыли в Великобританию, чтобы овладевать САУ AS90 01

Украинские защитники прибыли в Великобританию, чтобы овладевать САУ AS90 02
Украинские защитники прибыли в Великобританию, чтобы овладевать САУ AS90 03

Автор: 

Великобритания (4982) военные учения (3459) САУ (213)


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Топ комментарии
+21
Дякуємо Великій Британіі за допомогу , яка так необхідна для нашої
ПЕРЕМОГИ над кацапією 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.02.2023 13:59
+18
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06.02.2023 13:59
+12
Дякуємо Британським Платниками податків!!!
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06.02.2023 14:10
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06.02.2023 13:59 Ответить
Дякуємо Великій Британіі за допомогу , яка так необхідна для нашої
ПЕРЕМОГИ над кацапією 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.02.2023 13:59 Ответить
Дякуємо Британським Платниками податків!!!
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06.02.2023 14:10 Ответить
та лоббісту JohnsonUK 🇺🇦🇬🇧
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06.02.2023 14:56 Ответить
С Богом, удачи и быстрее домой.
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06.02.2023 14:12 Ответить
Уже пора думать о качественном отдыхе для наших военных. Слишком долго многие на фронте или на нервах сидят около ЛБС. Надо 2 недели курортного отдыха на Мальдивах и десятка других мест. За государственный счет. Отдыхе главное без Интернета и без новостей, иначе мозги не отдохнут. У нас они отпуск провести не смогут, когда война каждый день идет, все будут звонить товарищам и родным, волноваться за них.
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06.02.2023 14:17 Ответить
Одразу як тільки всі заробітчані повернуттся з Польщі та Німеччини і отримають повістки.
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06.02.2023 14:25 Ответить
Всі? Це неможливо.
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06.02.2023 14:34 Ответить
ЛБС - линия боевого соприкосновения. Для авиации на карте...
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06.02.2023 14:30 Ответить
Теж така думка була. У маєтку мамирими в Хайфі вийде хоронний реабілітаційний центр для українських військових
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06.02.2023 15:03 Ответить
 
 