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В течение двух суток рашисты 188 раз обстреляли Запорожскую область, поврежден жилищный фонд, - ОВА. ФОТОрепортаж

Оккупанты вели прицельный огонь по территориям Пологовского и Васильевского районов. Военные РФ запускали дроны, били из артиллерии, реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

В результате обстрела села Приморское Васильевского района повреждены три частных дома. В них разбиты окна, фасады и шиферное покрытие на крышах, повреждены заборы, гаражные помещения и транспортные средства.

Жители Пологовщины сообщили о последствиях вражеских обстрелов районных центров и сел Гуляйпольской и Ореховской тергромад. В домах местных жителей разрушены кровли, во всех домах выбиты стекла", - говорится в сообщении.

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В течение двух суток рашисты 188 раз обстреляли Запорожскую область, поврежден жилищный фонд, - ОВА 01
В течение двух суток рашисты 188 раз обстреляли Запорожскую область, поврежден жилищный фонд, - ОВА 02
В течение двух суток рашисты 188 раз обстреляли Запорожскую область, поврежден жилищный фонд, - ОВА 03
В течение двух суток рашисты 188 раз обстреляли Запорожскую область, поврежден жилищный фонд, - ОВА 04
В течение двух суток рашисты 188 раз обстреляли Запорожскую область, поврежден жилищный фонд, - ОВА 05
В течение двух суток рашисты 188 раз обстреляли Запорожскую область, поврежден жилищный фонд, - ОВА 06
В течение двух суток рашисты 188 раз обстреляли Запорожскую область, поврежден жилищный фонд, - ОВА 07

обстрел (27327) Запорожская область (3111)


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