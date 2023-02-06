В течение двух суток рашисты 188 раз обстреляли Запорожскую область, поврежден жилищный фонд, - ОВА. ФОТОрепортаж
Оккупанты вели прицельный огонь по территориям Пологовского и Васильевского районов. Военные РФ запускали дроны, били из артиллерии, реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.
В результате обстрела села Приморское Васильевского района повреждены три частных дома. В них разбиты окна, фасады и шиферное покрытие на крышах, повреждены заборы, гаражные помещения и транспортные средства.
Жители Пологовщины сообщили о последствиях вражеских обстрелов районных центров и сел Гуляйпольской и Ореховской тергромад. В домах местных жителей разрушены кровли, во всех домах выбиты стекла", - говорится в сообщении.
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