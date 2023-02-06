Арестовано 170 вагонов российских и белорусских товаров на 100 млн грн, - СБУ. ФОТО
По материалам Службы безопасности и подразделений БЭБ наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, находившихся в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.
Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тыс. тонн почти на 100 млн грн.
"Установлено, что железнодорожные контейнеры с минудобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме "транзит". По оперативным данным, груз принадлежал двум иностранным компаниям - "Уралкалий" и "Беларуськалий". В дальнейшем владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов, часть из которых в виде налогов пошла на финансирование войны против Украины", - говорится в сообщении.
В результате следственно-оперативных действий Служба безопасности инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ совместно с детективами Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
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"Какой закрученный сюжет!" (С)
Так вот.
Я, по работе, имел доступ к эксель таблицам, где были сводные данные таможенного брокера, по поставкам в Украину интересовавших меня групп товаров.
Там черт ногу сломит. Даже если в этом разбираешся нужно несколько недель сидеть и приводить эти файлы к читаемому виду. И это, всего навсего лишь несколько кодов групп товаров, из десятков тысяч.
Вы думали у нас просто так таможенная документация такая мутная? Это чтобы в этой мутной водичке ловить большую и малую рыбку! Сколько уже было разговоров об внешнем аудите или даже управлении таможне, но что-то ни Петя, Ни Володя, и ни кто до них ничего так и не сделали, что неудивительно, там же треть, а может и половина экономики в тени. Верховная Рада и Правительство почти в полном составе крышуют таможню! Так было и есть во все времена в Украине!