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Новости Фото Война
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Арестовано 170 вагонов российских и белорусских товаров на 100 млн грн, - СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности и подразделений БЭБ наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, находившихся в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тыс. тонн почти на 100 млн грн.

"Установлено, что железнодорожные контейнеры с минудобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме "транзит". По оперативным данным, груз принадлежал двум иностранным компаниям - "Уралкалий" и "Беларуськалий". В дальнейшем владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов, часть из которых в виде налогов пошла на финансирование войны против Украины", - говорится в сообщении.

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В результате следственно-оперативных действий Служба безопасности инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Арестовано 170 вагонов российских и белорусских товаров на 100 млн грн, - СБУ 01
Арестовано 170 вагонов российских и белорусских товаров на 100 млн грн, - СБУ 02

В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ совместно с детективами Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Автор: 

Беларусь (7899) россия (95660) санкции (11313) СБУ (19924) вагоны (179) удобрения (53) Бюро экономической безопасности (207)


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Топ комментарии
+8
Даааа.....это вы серьезно?Год войны.....хопера с химией год стояли типа под транзит.И только теперь арестовали????Что тут не то....Или работы и так много,до всего руки не доходят??
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06.02.2023 14:22
+7
На 12 місяці війни - чудеса оперативної діяльності чи бездіяльності від служби.
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06.02.2023 14:23
+5
Я один усвідомлюю що Бахмут зараз важливіший чим ці вагони
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06.02.2023 14:22
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то у нас і надалі ждсполучення з рашкою чи білорусами працює?Агов?
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06.02.2023 14:18 Ответить
На Волині з бульбашією рельси розібрані!
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06.02.2023 14:21 Ответить
Хто б сумнівався...
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06.02.2023 14:26 Ответить
гуд.Ще б дипвідносини розірвати та повністю кордон перекрити
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06.02.2023 14:31 Ответить
Зашли до войны,все жд переходы не работают.
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06.02.2023 14:23 Ответить
довго їх "шукали"
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06.02.2023 14:57 Ответить
Груз прибув до 24 лютого, тоді рейки з білорашею ще не були розібрані...
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06.02.2023 14:33 Ответить
Ціна включає в себе ціну вагонів?
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06.02.2023 14:18 Ответить
А яка різниця? Для України що груз, що вагони -- безкоштовно!
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06.02.2023 14:56 Ответить
Мешок селитры 400гр.(50кг.)
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06.02.2023 15:07 Ответить
Тільки доставку до Епіцентру.
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06.02.2023 15:10 Ответить
Там одних вагонів на 100 лямів, без товару.
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06.02.2023 15:12 Ответить
Неплохо, но очень мало. Почему мы не можем посадить спецназ на рыбацкую лодку, напасть на кацапский танкер, который идет куда-то в Грецию (через Балтику), захватить экипаж, отпустить иностранных матросов, кацапских взять в плен, а затем разгрузить кацапский танкер где нам угодно, в том числе и старому покупателю, который теперь будет платить нам? Это либо заработок денег, либо кацапы будут обязаны отправлять свои военные корабли для прикрытия, которые тоже в свою очередь готовы принять к себе на борт несколько гарпунов. Это же законные действия, захват военных ресурсов и денег, которые идут на финансирование войны, лишение этих ресурсов врага.
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06.02.2023 14:21 Ответить
Що Ви палите???
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06.02.2023 14:23 Ответить
Шановний, да ви пірат, чи корсар ( у корсарів ліцензія від короля GB).
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06.02.2023 14:26 Ответить
Каперам давали ліцензію - і не тільки королі Англії .
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06.02.2023 16:15 Ответить
объясняю для тех кто в танке - даже если бы это было возможно то нападение на гражданское судно было бы расценено всем миром (не только кацапами ) как пиратство и отмыться от этого будет практически невозможно и последствия будут не веселыми
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06.02.2023 14:31 Ответить
Прям " Пираты ХХІ века" !
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06.02.2023 14:38 Ответить
поверь мне так бы это и было расценено международным сообществом хотят они этого или нет - по тому что это и есть пиратство и не важно по каким причинам это было совершено
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06.02.2023 14:42 Ответить
Особо заценил "посадить спецназ на рыбацкую лодку", хотя, по законам жанра, правильней было бы "спецназ на рыбацкую лайбу"
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06.02.2023 14:51 Ответить
Пишіть ще!
"Какой закрученный сюжет!" (С)
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06.02.2023 14:42 Ответить
В мене до вас одне запитання - який зараз на дворі рік , хоча не так - яке на дворі зараз століття?
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06.02.2023 16:13 Ответить
Даааа.....это вы серьезно?Год войны.....хопера с химией год стояли типа под транзит.И только теперь арестовали????Что тут не то....Или работы и так много,до всего руки не доходят??
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06.02.2023 14:22 Ответить
В колишнього очільника СБУ "друга дєтства" суперлітінанта баканова руки не доходили через планування відосіків і походи в капища московського сатанату.
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06.02.2023 14:28 Ответить
Ну... до початку лютої боротьби з корупцією якось " не на часі було"...
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06.02.2023 14:45 Ответить
Я один усвідомлюю що Бахмут зараз важливіший чим ці вагони
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06.02.2023 14:22 Ответить
На 12 місяці війни - чудеса оперативної діяльності чи бездіяльності від служби.
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06.02.2023 14:23 Ответить
Вагони хоть перевірили ,вони пусті ? Нехила буде пробка тепер з них ,щоб техніку на передок було важче відправляти
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06.02.2023 14:25 Ответить
Вони в миколаївському порту стоять вже рік. Через цей порт нам нічого не возять.
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06.02.2023 14:43 Ответить
Ну, Україна конфіскувала вже 15000 вагонів, поки без пробок... І так -- цей порт знаходиться в кінці географії, нікому вагони рік не заважали, Фірташ правда, нервує..))
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06.02.2023 15:06 Ответить
Полюбе Рошен замішаний , так зелені?
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06.02.2023 14:27 Ответить
Контрабанда цукерок "Тузік"??
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06.02.2023 15:08 Ответить
Тут многие хомячки удивляются что прошел год войны, а еще не все нашли.
Так вот.
Я, по работе, имел доступ к эксель таблицам, где были сводные данные таможенного брокера, по поставкам в Украину интересовавших меня групп товаров.
Там черт ногу сломит. Даже если в этом разбираешся нужно несколько недель сидеть и приводить эти файлы к читаемому виду. И это, всего навсего лишь несколько кодов групп товаров, из десятков тысяч.
Вы думали у нас просто так таможенная документация такая мутная? Это чтобы в этой мутной водичке ловить большую и малую рыбку! Сколько уже было разговоров об внешнем аудите или даже управлении таможне, но что-то ни Петя, Ни Володя, и ни кто до них ничего так и не сделали, что неудивительно, там же треть, а может и половина экономики в тени. Верховная Рада и Правительство почти в полном составе крышуют таможню! Так было и есть во все времена в Украине!
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06.02.2023 14:36 Ответить
Так роздайте їх тим хто втратив житло.
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06.02.2023 15:15 Ответить
А знаете, что самое паскудное? То,что конфисковано все раскрадется чиновниками, а народу хрен что достанется....не верите?
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06.02.2023 21:12 Ответить
 
 