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Выведение в "офшоры" более 250 млн грн: Нацполиция разоблачила российского бизнесмена. ФОТО

Нацполиция разоблачила российского бизнесмена, который вывел в "офшоры" через подконтрольные фирмы более 250 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, на корпоративные права организатора схемы, недвижимость и банковские счета подконтрольных хозяйствующих субъектов наложены аресты.

"Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции продолжают проводить системные мероприятия по противодействию уголовным правонарушениям, связанным с деятельностью пророссийского бизнеса в Украине", – говорится в сообщении.

По их результатам полицейские установили ряд украинских компаний – совладельцев столичного бизнес-центра, фактически принадлежащих российскому бизнесмену. С помощью этих обществ гражданин РФ наладил механизм вывода из Украины средств в подконтрольные офшорные компании.

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Выведение в офшоры более 250 млн грн: Нацполиция разоблачила российского бизнесмена 01
Выведение в офшоры более 250 млн грн: Нацполиция разоблачила российского бизнесмена 02
Выведение в офшоры более 250 млн грн: Нацполиция разоблачила российского бизнесмена 03

Согласно введенной "схеме", оффшорные компании фиктивно предоставляли кредиты украинским предприятиям, следовательно, у них возникали долговые обязательства перед "кредитором". В дальнейшем это давало основания, в обход введенных запретов на проведение расчетов из РФ и РБ, беспрепятственно выводить средства за границу на подконтрольные фирмы. Прибыль, полученная в Украине от сдачи в аренду площадей бизнес-центра, выводилась на счета оффшорных компаний как возврат процентов по кредиту. Кроме того, такой механизм позволял избежать двойного налогообложения.

арест (10458) офшор (511) Нацполиция (16490) россия (95660)


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Я вже подумав, що зеленского...
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06.02.2023 14:53 Ответить
Невже Баканова упіймали?
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06.02.2023 14:55 Ответить
Арахамия арестован или успел сбежать на малую родину?
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06.02.2023 15:00 Ответить
В Абхазию?
Там щас лимоны, апельсины.
Чачи море.
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06.02.2023 15:41 Ответить
А про офшори зеленського чи арахамії забули?
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06.02.2023 15:21 Ответить
чому цей торгівельний ценр до цього часу не націоналізовано?
Відповідь проста, вони домовились з шантрапою з ОПи. (дермаки татарови).
Кінця і краю немає цим кацарилим активам в Україні, але ніхто нічого не націоналізує.
Я так розумію це республіка чи оушн плаза?
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06.02.2023 15:24 Ответить
Обложите налогом в 35% платежи в офшоры, как в ЕС. Не важно, кредиты, оплата услуг.
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06.02.2023 16:01 Ответить
Раньше что мешало,труженики тыла? Ну да,хорошая халявная зарплата,пайки на шару и война только в телефоне.
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06.02.2023 16:47 Ответить
 
 