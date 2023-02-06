Выведение в "офшоры" более 250 млн грн: Нацполиция разоблачила российского бизнесмена. ФОТО
Нацполиция разоблачила российского бизнесмена, который вывел в "офшоры" через подконтрольные фирмы более 250 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, на корпоративные права организатора схемы, недвижимость и банковские счета подконтрольных хозяйствующих субъектов наложены аресты.
"Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции продолжают проводить системные мероприятия по противодействию уголовным правонарушениям, связанным с деятельностью пророссийского бизнеса в Украине", – говорится в сообщении.
По их результатам полицейские установили ряд украинских компаний – совладельцев столичного бизнес-центра, фактически принадлежащих российскому бизнесмену. С помощью этих обществ гражданин РФ наладил механизм вывода из Украины средств в подконтрольные офшорные компании.
Согласно введенной "схеме", оффшорные компании фиктивно предоставляли кредиты украинским предприятиям, следовательно, у них возникали долговые обязательства перед "кредитором". В дальнейшем это давало основания, в обход введенных запретов на проведение расчетов из РФ и РБ, беспрепятственно выводить средства за границу на подконтрольные фирмы. Прибыль, полученная в Украине от сдачи в аренду площадей бизнес-центра, выводилась на счета оффшорных компаний как возврат процентов по кредиту. Кроме того, такой механизм позволял избежать двойного налогообложения.
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Там щас лимоны, апельсины.
Чачи море.
Відповідь проста, вони домовились з шантрапою з ОПи. (дермаки татарови).
Кінця і краю немає цим кацарилим активам в Україні, але ніхто нічого не націоналізує.
Я так розумію це республіка чи оушн плаза?