Выведение в "офшоры" более 250 млн грн: Нацполиция разоблачила российского бизнесмена. ФОТО

Нацполиция разоблачила российского бизнесмена, который вывел в "офшоры" через подконтрольные фирмы более 250 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, на корпоративные права организатора схемы, недвижимость и банковские счета подконтрольных хозяйствующих субъектов наложены аресты.

"Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции продолжают проводить системные мероприятия по противодействию уголовным правонарушениям, связанным с деятельностью пророссийского бизнеса в Украине", – говорится в сообщении.

По их результатам полицейские установили ряд украинских компаний – совладельцев столичного бизнес-центра, фактически принадлежащих российскому бизнесмену. С помощью этих обществ гражданин РФ наладил механизм вывода из Украины средств в подконтрольные офшорные компании.

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Согласно введенной "схеме", оффшорные компании фиктивно предоставляли кредиты украинским предприятиям, следовательно, у них возникали долговые обязательства перед "кредитором". В дальнейшем это давало основания, в обход введенных запретов на проведение расчетов из РФ и РБ, беспрепятственно выводить средства за границу на подконтрольные фирмы. Прибыль, полученная в Украине от сдачи в аренду площадей бизнес-центра, выводилась на счета оффшорных компаний как возврат процентов по кредиту. Кроме того, такой механизм позволял избежать двойного налогообложения.