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СБУ задержали жителя Харьковщины, который стал "народным дружинником" и работал на оккупантов. ФОТО

32-летний житель пгт. Казачья Лопань во время захвата части региона поддержал российских захватчиков.

Об этом сообщил представитель управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время оккупации региона злоумышленник добровольно вступил в незаконно созданное формирование "Народная дружина пгт Казачья Лопань", оно подчинялось вооруженным формированиям и оккупационной "администрации" РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе формирования пособник способствовал деятельности оккупационной "власти", призвал местных жителей присоединиться к рядам "народной дружины" и занимался незаконным задержанием бывших военнослужащих ВСУ и патриотически настроенных жителей.

Пособник оккупантов успел незаконно завладеть автомобилем "ВАЗ 2121", который использовал в своей псевдодеятельности. После деоккупации населенного пункта он пытался скрываться от правоохранителей, однако был обнаружен и задержан.

Ему сообщили о подозрении в "пособничестве государству-агрессору" и заключили под стражу.

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СБУ задержали жителя Харьковщины, который стал народным дружинником и работал на оккупантов 01
СБУ задержали жителя Харьковщины, который стал народным дружинником и работал на оккупантов 02
СБУ задержали жителя Харьковщины, который стал народным дружинником и работал на оккупантов 03

СБУ (19924) Харьковщина (5577) государственная измена (1544)


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Килим на стіні, значить ватник
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06.02.2023 16:48 Ответить
Але два чорних пакунки вже приготував
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06.02.2023 17:09 Ответить
Одна крива стеля з плінтусами чого вартує !!!
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06.02.2023 17:36 Ответить
А обоит... из разных лоскутков.
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08.02.2023 00:48 Ответить
для початку треба добряче відбити сливи....
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06.02.2023 16:50 Ответить
.
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06.02.2023 16:55 Ответить
Зрадник -мародер . Страшно подумати , але мабудь людей , у яких він забрав ці гроші , немає вживих . Розстріляти на місті , і ні яких судів .
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06.02.2023 18:02 Ответить
 
 