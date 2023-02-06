В боях с российскими оккупантами под Соледаром погиб выпускник НаУКМА Павел Причепа. ФОТО

В боях с российскими оккупантами под Соледаром погиб выпускник Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Павел Причепа (1990 г.р.). Он воевал в составе 61-й механизированной Степной бригады, в 99-м батальоне. Был командиром 2-го отделения 2-го противотанкового взвода. Прошел программу подготовки в Великобритании (INTERFLEX), получил награду за лидерские способности. У воина осталась беременная жена, двое маленьких детей, мама и сестра.

Об этом сообщили в НаУКМА, передает Цензор.НЕТ.

"С глубокой грустью сообщаем еще об одной непоправимой потере: защищая свободу и независимость нашей страны, в боях под Соледаром погиб выпускник НаУКМА — Павел Причепа (01.08.1990 – 04.01.2023).

Павел закончил бакалаврскую (2011) и магистерскую (2013) программу по экологии НаУКМА. В начале полномасштабного вторжения был призван в ряды ВСУ и без колебаний пошел защищать Родину.

"Он был к этому морально готов, будто ждал. Он очень любил Украину и хотел будущего для детей в свободном государстве", - вспоминает мать Павла, Галина Причепа.

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Воевал в составе 61-й механизированной Степной бригады, в 99-м батальоне. Был командиром 2-го отделения 2-го противотанкового взвода. Прошел программу подготовки в Великобритании по программе операции INTERFLEX, получил награду за лидерские способности. Отлично зная английский, помогал переводчикам.

Воевал на херсонском направлении, участвовал в боях под Соледаром, до последнего стоял под городом. На связь с родными в последний раз вышел 1 января. Семья, друзья, все неравнодушные искали его в течение всего января по больницам и маленьким больницам, в списках и на сайтах пленных. Но, к сожалению, надежда не сбылась.

Однокурсники и преподаватели вспоминают парня как хорошего, светлого, всегда положительного человека. Он был готов постоянно прийти на помощь, поддержать, утешить и вдохновить. А еще он очень любил музыку и не представлял без нее своей жизни. Однокурсники до сих пор вспоминают вечерницы в общежитии под гитару и песни Павла.

У парня осталась беременная жена Екатерина, двое маленьких несовершеннолетних детей, мама — Галина и сестра Лидия, также выпускница Могилянки (культурология, 2014).

Могилянская община выражает самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям Павла...

Вечная память, уважение и безграничная благодарность защитнику Украины, Герою, Патриоту, Могилянцу Павлу Прицепу!

Мы никогда не забудем и не простим!

Прощание с Героем состоится во вторник, 7 февраля в 11:00 по адресу: ул. Ивана Федорова, 33, г. Киев (метро Лесная).

Реквизиты для семьи:

Приватбанк: 4149439314800941 (Екатерина Романюк, жена)

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/7r1mEcCbRx", - говорится в сообщении.