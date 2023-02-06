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Новости Фото Война
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Мотоцикл с гражданскими подорвался на мине в Харьковской области, 1 человек погиб. ФОТО

В Харьковской области двое местных жителей подорвались на вражеской мине, один из них погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Мотоцикл с гражданскими подорвался на мине в Харьковской области, 1 человек погиб 01

По данным следствия, в с. Вербовка Изюмского района 6 февраля около 15:00 двое мужчин, ехавших на мотоцикле, взорвались на мине.

Один из мужчин погиб, другой получил ранения.

Мотоцикл с гражданскими подорвался на мине в Харьковской области, 1 человек погиб 02

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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минирование (1446) Харьковщина (5577) жертвы (2079)


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Топ комментарии
+3
можливо цяцьку в кориті везли вона і грюкнула...
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06.02.2023 19:50
+3
Навпростець мабуть
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06.02.2023 20:03
+2
Якого його на поле понесло....
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06.02.2023 19:49
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Якого його на поле понесло....
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06.02.2023 19:49 Ответить
От так, навіть якби не було мінної загрози, на біса в поле на старому моцику їхати? Ну явно ж не кросовий байк на фото...
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06.02.2023 20:01 Ответить
Навпростець мабуть
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06.02.2023 20:03 Ответить
Та загрузнуть може, це ж не бобік і не джип...
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06.02.2023 20:04 Ответить
Мабуть бухі...
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06.02.2023 20:10 Ответить
можливо цяцьку в кориті везли вона і грюкнула...
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06.02.2023 19:50 Ответить
вопрос от куда там мина в поле отфанаря кто ее зарыл там
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06.02.2023 19:54 Ответить
"Слєдопити", скоріш за все. А може просто агроном.
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06.02.2023 19:54 Ответить
Свежеобработаное поле. И по центру моц.
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06.02.2023 20:00 Ответить
У комбайна мабуть між колесами пройшла
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06.02.2023 20:07 Ответить
 
 