Мотоцикл с гражданскими подорвался на мине в Харьковской области, 1 человек погиб. ФОТО
В Харьковской области двое местных жителей подорвались на вражеской мине, один из них погиб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в с. Вербовка Изюмского района 6 февраля около 15:00 двое мужчин, ехавших на мотоцикле, взорвались на мине.
Один из мужчин погиб, другой получил ранения.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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