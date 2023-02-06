Мотоцикл с гражданскими подорвался на мине в Харьковской области, 1 человек погиб. ФОТО

В Харьковской области двое местных жителей подорвались на вражеской мине, один из них погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в с. Вербовка Изюмского района 6 февраля около 15:00 двое мужчин, ехавших на мотоцикле, взорвались на мине.

Один из мужчин погиб, другой получил ранения.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также читайте: В Киевской области тракторист взорвался на вражеской противотанковой мини. ФОТОрепортаж