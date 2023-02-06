В Донецкой области мужчина во время уличного конфликта бросил гранату, погиб случайный прохожий. ФОТО

В Донецкой области мужчина бросил гранату на улице, один человек погиб, четверо ранены.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

​Досудебным расследованием установлено, что 6 февраля около 10:30 в г. Красногоровка возле магазина произошел конфликт между уличным продавцом молочной продукции и местным жителем. Муж обвинил потерпевшего в некачественном товаре и, не удовлетворившись словесными оскорблениями, бросил в его сторону боевую гранату.





В результате взрыва погиб случайный прохожий. Продавец и еще четыре человека – одна женщина и трое мужчин, которые находились рядом, получили ранения разной степени тяжести.

Также смотрите: Ручная граната, сброшенная с дрона, попадает прямо в оккупанта. ВИДЕО

Виновник трагедии задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.