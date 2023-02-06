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В Донецкой области мужчина во время уличного конфликта бросил гранату, погиб случайный прохожий. ФОТО

В Донецкой области мужчина бросил гранату на улице, один человек погиб, четверо ранены.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В Донецкой области мужчина во время уличного конфликта бросил гранату, погиб случайный прохожий 01

​Досудебным расследованием установлено, что 6 февраля около 10:30 в г. Красногоровка возле магазина произошел конфликт между уличным продавцом молочной продукции и местным жителем. Муж обвинил потерпевшего в некачественном товаре и, не удовлетворившись словесными оскорблениями, бросил в его сторону боевую гранату.

В Донецкой области мужчина во время уличного конфликта бросил гранату, погиб случайный прохожий 02
В Донецкой области мужчина во время уличного конфликта бросил гранату, погиб случайный прохожий 03

В результате взрыва погиб случайный прохожий. Продавец и еще четыре человека – одна женщина и трое мужчин, которые находились рядом, получили ранения разной степени тяжести.

Также смотрите: Ручная граната, сброшенная с дрона, попадает прямо в оккупанта. ВИДЕО

В Донецкой области мужчина во время уличного конфликта бросил гранату, погиб случайный прохожий 04

Виновник трагедии задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

взрыв (6769) граната (1003) жертвы (2079) Донецкая область (9734) Ясногоровка (102)


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Топ комментарии
+12
виродок, за руський мір. Їх порібно утилізувати на випередження. Бо вже хвате з ними в толерантність грати.
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06.02.2023 21:05
+11
Это не народ, это хуже народа. Это лучшие люди города (С)
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06.02.2023 21:09
+8
Так що там, зброю будуть народу роздавати, "щоб захищатися від кацапні"?)
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06.02.2023 21:04
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Так що там, зброю будуть народу роздавати, "щоб захищатися від кацапні"?)
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06.02.2023 21:04 Ответить
Это не народ, это хуже народа. Это лучшие люди города (С)
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06.02.2023 21:09 Ответить
На жаль не будуть. А потім "рЄзнцков" буде закликати беззбройних цивілів знищувати ворожу техніку та цистерни з паливом на окупованих територіях коктейлями_молотова. Як він уже закликав у березні 2022.
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06.02.2023 21:12 Ответить
Умнее ее уничтожать из пистолета? Или ты думаешь тебе дадут пулемет?
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06.02.2023 21:41 Ответить
Ні. Ліпше взагалі беззбройним підійти з коктейлем_молотова до цистерни на відстань кидка, Ви ж мабуть так і робили. Я Вам навів приклад закликів "рЄзнікова". Але з пістолета так, можна прибрати в темному місці якогось кацапа напідпитку та швидко сховатися.
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06.02.2023 21:50 Ответить
Слушай, в Буче было очень много охотников и оружия. И что? И там у многих был условный АК с замедлителем типа Сайга, а не пистолет. Более того, те кто отдал оружие самообороне оказались в смертельной опасности. И многие из-за этого были убиты.
Лично у меня больше вопросов, кто отдавал приказы на разминирование и почему через полдня уже вошли в Херсон. Хотя тут даже не вопросы. Ответы на них мы знаем.
Объективно наличие оружия у населения сейчас играло бы скорее в минус.
P.S. И подучи историю. В Берлине сожгли ТРИ!!! танковые армии Совка. И не пистолетами.
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06.02.2023 23:15 Ответить
...і в Берліні на той час залишалися лише зовсім неозброєні цивіли. Так?
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06.02.2023 23:22 Ответить
Они три танковые армии пожгли аналогами коктейлей Молотова и фаустпатронами. И это сделали гитлерюгендовцы во многом.
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06.02.2023 23:35 Ответить
Не смішіть мене про "во_мноґом". Це по-перше. А по-друге, а чому Ви не наводите втрати совка від стрілецької зброї, якої на той час у Берліні було гори. В тім числі й у "гітлерюґенду"?
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07.02.2023 10:19 Ответить
Да, да, танковые армии пожгли как раз коктейлями Молотова. Не переводи тему. Поэтому для танка - это куда более грозное оружие, чем пистолет И пример Бучи тебе привели. Там была масса охотничего оружия. Оно сильно помогло?
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07.02.2023 18:38 Ответить
Не смішіть мене.
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07.02.2023 18:46 Ответить
Слился зебиленок
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07.02.2023 18:50 Ответить
Я вважав Вас за розумнішого. Розчарували. Бувайте.
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07.02.2023 18:52 Ответить
И тебе, зебиленок, не хворать.
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07.02.2023 21:57 Ответить
дамо тільки бандитам і мусорам. ага
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06.02.2023 22:59 Ответить
не раздавать, а давать разрешения на нарезное (и даже армейское) стрелковое оружие. Гранаты раздавать не будут. А кому ссыкотно - тот может поехать на безопасную расию.
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06.02.2023 22:51 Ответить
разрешения во время полномасштабной войны это уже как обычно "поздно". разрешения а также обучение стрельбе\обращению и опасности оружия и вв нужно было сделать сразу с 14-го года. а во время полномасштабной войны оружие уже должны бы иметь все и стрелять на полигонах в относительно мирных городах как минимум ежемесячно. машины с правами почему-то всяким д*билам раздают, а автомат - почему-то нет.
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06.02.2023 23:10 Ответить
я в своём комменте не пытался осветить проблематику, когда государству надо было менять оружейное законодательство. И да - позиция Учайкина в этом вопросе мне близка.
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06.02.2023 23:18 Ответить
виродок, за руський мір. Їх порібно утилізувати на випередження. Бо вже хвате з ними в толерантність грати.
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06.02.2023 21:05 Ответить
Шкода що в нього двох гранат не було...
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06.02.2023 21:06 Ответить
Хавало бачите? Хряк - Ламброзо був правий
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06.02.2023 21:06 Ответить
Якраз ні. Типове східно- і центрально-українське обличчя. Але 400 років окацаплення, в тому числі 75 років савєцкай власті і 30 років накачування на донеччині рускаго міра зробили цих людей, хоч би вони були етнічними українцями, такими, як вони є зараз. Востаннє я був на донеччині 10 років тому. В донецьку всі вже вважали себе рускімі, але по селах розмовляли українською, звичайно ж східною говіркою.
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06.02.2023 21:21 Ответить
Засуньте йму в сраку таку саму гранату...
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06.02.2023 21:11 Ответить
Круто! У нас поки-що можуть лише молоко на голову вилить І то - це дуже рідко: молочники за постійних клієнтів "воюють"
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06.02.2023 21:14 Ответить
Виновник трагедии задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

РФ???? На ЦЕНЗОРЕ с дубу рухнули??
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06.02.2023 21:16 Ответить
Там написано "Украіни".
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06.02.2023 21:23 Ответить
У него автопереводчик, я постоянно его использую
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06.02.2023 21:32 Ответить
Терміново до офтальмолога...
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06.02.2023 21:32 Ответить
Google Translate
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06.02.2023 21:33 Ответить
Він читає так звану "рускую вєрсію". Де, звісно, роблять так званий "машинний переклад", який насправді до перекладу не має жодного стосунку, оскільки технологія базується на статистичних даних, а не на логіці і базах знань.
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06.02.2023 21:34 Ответить
Некуёво выясняем отношения. Поспорили на тему цен яиц?
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06.02.2023 21:40 Ответить
замість того щоб підірвати якогось бандюка корупціонера вбив невинного.... даун....
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06.02.2023 21:50 Ответить
на зоне молочко будет пожирнее...
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06.02.2023 22:06 Ответить
Ментальність манкуртів властива мешканцям цього регіону. І вона підлягає докорінному винищенню, якщо ми хочемо там мати Україну, а не те, що призвело до утворення злочинних угруповань які себе називають ЛДНР.
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07.02.2023 02:11 Ответить
Так чей это муж?
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07.02.2023 13:17 Ответить
От такие они люди лугандона… в жопу ему эту гранату засунуть и чеку выдернуть….
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08.02.2023 00:02 Ответить
 
 