Россияне обстреляли две громады на Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод. ФОТОрепортаж

В понедельник, 6 февраля, россияне снова нанесли удар по Днепропетровской области. В результате были повреждены газопровод и электросети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Сегодня в течение дня (6.02.2023 – ред.) российская армия обстреляла два района Днепропетровской области. Есть разрушение", - говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что оккупанты атаковали Мировскую громаду на Никопольщине. Обстрелом из тяжелой артиллерии в громаде разбиты три частных жилых дома, столько же хозяйственных построек, автомобиль, солнечные панели, газопровод, электросети.

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"Под обстрел попал и Синельниковский район, а именно – Великомихайловская громада. Тоже тяжелая артиллерия, пока последствия уточняются", - написал Лукашук.

Глава облсовета отметил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших.







