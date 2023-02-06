РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9263 посетителя онлайн
Новости Фото
1 289 1

Россияне обстреляли две громады на Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод. ФОТОрепортаж

В понедельник, 6 февраля, россияне снова нанесли удар по Днепропетровской области. В результате были повреждены газопровод и электросети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Сегодня в течение дня (6.02.2023 – ред.) российская армия обстреляла два района Днепропетровской области. Есть разрушение", - говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что оккупанты атаковали Мировскую громаду на Никопольщине. Обстрелом из тяжелой артиллерии в громаде разбиты три частных жилых дома, столько же хозяйственных построек, автомобиль, солнечные панели, газопровод, электросети.

Смотрите: Последствия ночного обстрела Марганецкой громады Днепропетровщины, - полиция. ФОТО

"Под обстрел попал и Синельниковский район, а именно – Великомихайловская громада. Тоже тяжелая артиллерия, пока последствия уточняются", - написал Лукашук.

Глава облсовета отметил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Россияне обстреляли две громады на Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод 01
Россияне обстреляли две громады на Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод 02
Россияне обстреляли две громады на Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод 03
Россияне обстреляли две громады на Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод 04

обстрел (27327) Днепропетровская область (3989)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 