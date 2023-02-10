Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские военные продолжают обстреливать населённые пункты Донецкой области по всей линии фронта.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью Донетчина подверглась многочисленным ракетным атакам: в Славянске повреждены предприятие и многоэтажка, в Новогродовке ранены 2 человека и разрушен дом, в Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, в Курахово повреждены здания предприятия", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки враг держал под постоянным огнем Угледар, поврежден дом в Богоявленке. На Донецком направлении повреждена 3-этажка в Красногоровке, под обстрелами Марьинка. Ночью и утром произошли обстрелы Авдеевки из Градов - без жертв.
"На Горловском направлении в Бахмуте ранены 3 человека, повреждены 3 дома. В Предтечино Константиновской громады 1 ранен. В Пивничном Торецкой грмоады повреждены хозяйственные постройки и админздание. В Соледарской громаде повреждена 5-этажка в Парасковеевке, разрушены 3 частных дома" отметил Кириленко.
На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады и Северска.
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чому по тексту написано Мар'їнка, а в заголовку Мар'янка???!!!