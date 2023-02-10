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Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские военные продолжают обстреливать населённые пункты Донецкой области по всей линии фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью Донетчина подверглась многочисленным ракетным атакам: в Славянске повреждены предприятие и многоэтажка, в Новогродовке ранены 2 человека и разрушен дом, в Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, в Курахово повреждены здания предприятия", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки враг держал под постоянным огнем Угледар, поврежден дом в Богоявленке. На Донецком направлении повреждена 3-этажка в Красногоровке, под обстрелами Марьинка. Ночью и утром произошли обстрелы Авдеевки из Градов - без жертв.

"На Горловском направлении в Бахмуте ранены 3 человека, повреждены 3 дома. В Предтечино Константиновской громады 1 ранен. В Пивничном Торецкой грмоады повреждены хозяйственные постройки и админздание. В Соледарской громаде повреждена 5-этажка в Парасковеевке, разрушены 3 частных дома" отметил Кириленко.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады и Северска.

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Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА 01
Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА 02
Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА 03
Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА 04
Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА 05
Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА 06
Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА 07
Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА 08
Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА 09
Ночь в Донецкой области: многочисленные ракетные атаки на Славянск, Константиновку, Курахово, обстрелы Угледара, Марьинки, Авдеевки, - ОВА 10

обстрел (27275) Донецкая область (9710) Кириленко Павел (638)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.02.2023 09:42 Ответить
Скажений ***** з своїми рабами-нелюдями зносять Україну а світ розмірковує "як би забагато військової допомоги не було для України " й дають маленькими партіями!!!
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10.02.2023 09:47 Ответить
Що за населений пункт Мар'Янка?????
чому по тексту написано Мар'їнка, а в заголовку Мар'янка???!!!
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10.02.2023 10:26 Ответить
В честь Безуглой.
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10.02.2023 10:56 Ответить
 
 