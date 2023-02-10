РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11494 посетителя онлайн
Новости Фото
7 053 6

Фонд Мкртчана продолжает свою благотворительную работу в Донецкой области.. ФОТОрепортаж

В Краматорск прибыл очередной гуманитарный груз от Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана.

Почти год прошел с начала полномасштабного вторжения врага на территорию Украины. Донетчина стала местом самых ожесточенных боев. Жители прифронтового Краматорска особенно нуждались в помощи благотворителей. Уже 11 месяцев Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана помогает людям. В этот раз людям привезли продукты длительного срока хранения.

Фонд Мкртчана продолжает свою благотворительную работу в Донецкой области. 01

"Фонд поддерживает постоянный контакт с городскими властями Краматорска и областной военной администрацией Донецкой области. Изучаем потребности региона и слышим просьбы жителей. В условиях недостатка электроэнергии, люди больше нуждались в продуктах, не требующих термической обработки. На этот раз пытались удовлетворить именно эту потребность", - рассказал основатель и меценат Фонда Эдуард Мкртчан.

Фонд Мкртчана продолжает свою благотворительную работу в Донецкой области. 02

Местным жителям передали продукты питания, которые уже готовы к употреблению и имеют длительный срок хранения. В целом груз составил 31 заполненную родуктами паллету, которые вместили в том числе и ящики со сладостями, сухими завтраками, энергетическими напитками и т.д.

Фонд Мкртчана продолжает свою благотворительную работу в Донецкой области. 03

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана ведет свою общественную и благотворительную деятельность с августа 2021 года. С началом полномасштабного вторжения деятельность организации была полностью направлена на помощь и поддержку населения, пострадавшего от вторжения оккупанта. Всего на начало 2023 года от Фонда было передано гуманитарной помощи на более чем 24 миллиона гривен. Сам основатель и меценат Фонда Эдуард Мкртчан служит на востоке Украины, защищая страну от врага.

Фонд Мкртчана продолжает свою благотворительную работу в Донецкой области. 04

благотворительность (612) помощь (7814)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо тобі, добрий чоловіче-воїне!
показать весь комментарий
10.02.2023 13:46 Ответить
Чергові марення про ІСД-шних вірмен . Як посадили злодійкуватого батька в 2019 у Москві, так єдік одразу злиняв в Україну і різко став патріотом. Для кого ці статті?
показать весь комментарий
10.02.2023 14:23 Ответить
aved v armenii v Yerevane me za Ukrainu daje ukrainci naxodyashchixsya zdes prinimayut uchastie v etix akciyax
показать весь комментарий
10.02.2023 14:27 Ответить
ne vse armyane proroZiiskie
показать весь комментарий
10.02.2023 14:29 Ответить
pyamo vor v eti dni nash jurnalist naxodistca v Ukraine sdelaet reportaji ... jurnalist Zhirayr Voskanyan https://www.youtube.com/watch?v=sH8q9HSoKJ4&t=206s
показать весь комментарий
10.02.2023 14:32 Ответить
https://www.youtube.com/results?search_query=zhirayr+voskanyan
показать весь комментарий
10.02.2023 14:34 Ответить
 
 