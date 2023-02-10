Фонд Мкртчана продолжает свою благотворительную работу в Донецкой области.. ФОТОрепортаж

В Краматорск прибыл очередной гуманитарный груз от Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана.

Почти год прошел с начала полномасштабного вторжения врага на территорию Украины. Донетчина стала местом самых ожесточенных боев. Жители прифронтового Краматорска особенно нуждались в помощи благотворителей. Уже 11 месяцев Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана помогает людям. В этот раз людям привезли продукты длительного срока хранения.

"Фонд поддерживает постоянный контакт с городскими властями Краматорска и областной военной администрацией Донецкой области. Изучаем потребности региона и слышим просьбы жителей. В условиях недостатка электроэнергии, люди больше нуждались в продуктах, не требующих термической обработки. На этот раз пытались удовлетворить именно эту потребность", - рассказал основатель и меценат Фонда Эдуард Мкртчан.

Местным жителям передали продукты питания, которые уже готовы к употреблению и имеют длительный срок хранения. В целом груз составил 31 заполненную родуктами паллету, которые вместили в том числе и ящики со сладостями, сухими завтраками, энергетическими напитками и т.д.

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана ведет свою общественную и благотворительную деятельность с августа 2021 года. С началом полномасштабного вторжения деятельность организации была полностью направлена на помощь и поддержку населения, пострадавшего от вторжения оккупанта. Всего на начало 2023 года от Фонда было передано гуманитарной помощи на более чем 24 миллиона гривен. Сам основатель и меценат Фонда Эдуард Мкртчан служит на востоке Украины, защищая страну от врага.