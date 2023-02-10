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Активисты движения "Жовта Стрічка" расклеили проукраинские листовки в оккупированном Донецке. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Жовта Стрічка" в оккупированном Донецке расклеили проукраинские листовки и развешали желтые ленты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Жовта Стрічка.

"Каждый день в социальных сетях появляются сообщения о том, что на оккупированных территориях Украины на заборах и зданиях появляются украинские флаги, желтые ленты и агитационные листовки. Оккупанты свирепствуют от этого и спешат уничтожить украинскую символику, но ее становится все больше".

Все это — яркое доказательство того, что Украина оказывает ожесточенное сопротивление агрессору. Люди в Донецке не сломались и не подчинились, они сопротивляются и ждут ВСУ", - говорится в сообщении.

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Активисты движения Жовта Стрічка расклеили проукраинские листовки в оккупированном Донецке 01
Активисты движения Жовта Стрічка расклеили проукраинские листовки в оккупированном Донецке 02
Активисты движения Жовта Стрічка расклеили проукраинские листовки в оккупированном Донецке 03
Активисты движения Жовта Стрічка расклеили проукраинские листовки в оккупированном Донецке 04
Активисты движения Жовта Стрічка расклеили проукраинские листовки в оккупированном Донецке 05

Донецьк (6322) партизаны (179)


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Слава Україні!
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10.02.2023 13:37 Ответить
Героям слава!
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10.02.2023 13:49 Ответить
Це безумовно мужні люди. Та складається враження, що з партизанського руху вийшов пшик
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10.02.2023 14:10 Ответить
 
 