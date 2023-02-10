Активисты движения "Жовта Стрічка" расклеили проукраинские листовки в оккупированном Донецке. ФОТОрепортаж
Активисты движения "Жовта Стрічка" в оккупированном Донецке расклеили проукраинские листовки и развешали желтые ленты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Жовта Стрічка.
"Каждый день в социальных сетях появляются сообщения о том, что на оккупированных территориях Украины на заборах и зданиях появляются украинские флаги, желтые ленты и агитационные листовки. Оккупанты свирепствуют от этого и спешат уничтожить украинскую символику, но ее становится все больше".
Все это — яркое доказательство того, что Украина оказывает ожесточенное сопротивление агрессору. Люди в Донецке не сломались и не подчинились, они сопротивляются и ждут ВСУ", - говорится в сообщении.
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Myroslav Hrabovsky #517948
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Sunflower Druid
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