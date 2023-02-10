Предатель из Бердянска, добровольно согласившийся на сотрудничество с оккупантами, задержан в Черкасской области, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР задержали предателя из временно оккупированного Бердянска, который скрывался в одном из сел Черкасщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"После оккупации войсками РФ Бердянска мужчина добровольно пошел работать на оккупантов и выполнять все их указания.
Предатель сдавал захватчикам информацию об украинских правоохранителях, проводил у них обыски, изымал оружие. Также он отдал захватчикам служебный транспорт и агитировал местных жителей помогать оккупационной администрации", - говорится в сообщении.
Затем мужчина тайком прибыл на подконтрольную территорию Украины и скрылся в одном из сел Черкасской области. Там его и разоблачили работники ГБР.
"В ходе обысков по месту его пребывания были обнаружены объявленные оккупантами ориентировки на розыск граждан Украины, заметку "Как стать гражданином РФ" и разрешение на беспрепятственный проезд через все блок-посты захватчиков в Запорожской области.
Также были обнаружены распечатанные карты с обозначением локаций на подконтрольной Украине территории. Среди прочего будет исследоваться версия по диверсионной деятельности предателя", - отметили в ГБР
Мужчине объявлено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), решается вопрос избрания меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може,подружжя...
Сергей Стерненко про любителя дохлого Сссра придурка Арестовича...😁
Ржач... Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯💯💯🔱❤️🖤🔱