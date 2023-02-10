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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Предатель из Бердянска, добровольно согласившийся на сотрудничество с оккупантами, задержан в Черкасской области, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали предателя из временно оккупированного Бердянска, который скрывался в одном из сел Черкасщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"После оккупации войсками РФ Бердянска мужчина добровольно пошел работать на оккупантов и выполнять все их указания.

Предатель сдавал захватчикам информацию об украинских правоохранителях, проводил у них обыски, изымал оружие. Также он отдал захватчикам служебный транспорт и агитировал местных жителей помогать оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Затем мужчина тайком прибыл на подконтрольную территорию Украины и скрылся в одном из сел Черкасской области. Там его и разоблачили работники ГБР.

"В ходе обысков по месту его пребывания были обнаружены объявленные оккупантами ориентировки на розыск граждан Украины, заметку "Как стать гражданином РФ" и разрешение на беспрепятственный проезд через все блок-посты захватчиков в Запорожской области.

Также были обнаружены распечатанные карты с обозначением локаций на подконтрольной Украине территории. Среди прочего будет исследоваться версия по диверсионной деятельности предателя", - отметили в ГБР

Мужчине объявлено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), решается вопрос избрания меры пресечения.

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Предатель из Бердянска, добровольно согласившийся на сотрудничество с оккупантами, задержан в Черкасской области, - ГБР 01
Предатель из Бердянска, добровольно согласившийся на сотрудничество с оккупантами, задержан в Черкасской области, - ГБР 02
Предатель из Бердянска, добровольно согласившийся на сотрудничество с оккупантами, задержан в Черкасской области, - ГБР 03
Предатель из Бердянска, добровольно согласившийся на сотрудничество с оккупантами, задержан в Черкасской области, - ГБР 04

Бердянск (443) государственная измена (1542) коллаборационизм (872) ГБР (2998) Черниговская область (1138)


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Топ комментарии
+13
А шо такоє? Чо ж в расєюшку не втік?
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10.02.2023 13:46
+13
Так там двоє голих чоловіків.🤔
Може,подружжя...
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10.02.2023 13:53
+10
https://youtu.be/CJTlHCDvSwg ...

Сергей Стерненко про любителя дохлого Сссра придурка Арестовича...😁
Ржач... Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯💯💯🔱❤️🖤🔱
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10.02.2023 13:53
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Debil
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10.02.2023 13:44 Ответить
Інших туди не беруть.
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10.02.2023 15:02 Ответить
А шо такоє? Чо ж в расєюшку не втік?
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10.02.2023 13:46 Ответить
Дали завдання "законсервуватися".
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10.02.2023 14:00 Ответить
на гіляку дибіла !!!
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10.02.2023 13:52 Ответить
коли буде закон що до зрадників ??? немає слів............
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10.02.2023 13:53 Ответить
Так там двоє голих чоловіків.🤔
Може,подружжя...
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10.02.2023 13:53 Ответить
"в постєлі з іваном" ))
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10.02.2023 13:55 Ответить
Може один з них батюшка рпц мп?))
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10.02.2023 14:01 Ответить
Папалісь, голубкі...
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10.02.2023 14:26 Ответить
https://youtu.be/CJTlHCDvSwg ...

Сергей Стерненко про любителя дохлого Сссра придурка Арестовича...😁
Ржач... Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯💯💯🔱❤️🖤🔱
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10.02.2023 13:53 Ответить
Стрелять мразь на месте и в канаву. А то дадут зелупы пятерку и то условно.
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10.02.2023 13:53 Ответить
Щоби таке бидло було в Україні Леонід Кучма та його оруженосец Вітя Ведмедчук свого часу дуже старалися...злії язики кажуть кажуть, що банда ведмедчука організувала вбивство В'ячеслава Чорновола...
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10.02.2023 14:09 Ответить
Мальчик в трусиках
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10.02.2023 14:20 Ответить
Бойфренд мабудь з місцевої органиізації «адепти гундяєва». Усе скрепно не підкопаєшся
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10.02.2023 15:15 Ответить
живут в хате с окнами в пленке, но внутри тепло, раз 2 ****** голые ходят. Значит газ не экономят - уже за это можно на швабру их посадить в застенках СБУ
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10.02.2023 15:41 Ответить
 
 