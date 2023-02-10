В России мобилизованный сбежал с автоматом. Его ищут в трех областях, - СМИ. ФОТО
В Белгородской, Ростовской и Воронежской областях разыскивают сбежавшего из части 42-летнего мобилизованного, который прихватив с собой автомат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский телеграм-канал Baza.
"Военнослужащий — 42-летний Алексей из Санкт-Петербурга. 8 февраля мобилизованный самовольно покинул воинскую часть, дислоцированную в Луганской области, прихватив с собой АК-74 с боекомплектом", - говорится в сообщении.
Сослуживцам он сказал, что собирается ехать домой в Ростовскую область.
Его разыскивают там, а также в Белгородской и Воронежской областях.
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Если не дурак, то сдался ЗСУ и сидит сейчас в тепле, попивает чаёк, да - не на воле, но живой....
Війні- кінець. *****-кінець. Мобілізації- кінець.
Того чмобика треба в червону книгу одразу.