РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11494 посетителя онлайн
Новости Фото Война
9 233 22

В России мобилизованный сбежал с автоматом. Его ищут в трех областях, - СМИ. ФОТО

В Белгородской, Ростовской и Воронежской областях разыскивают сбежавшего из части 42-летнего мобилизованного, который прихватив с собой автомат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский телеграм-канал Baza.

"Военнослужащий — 42-летний Алексей из Санкт-Петербурга. 8 февраля мобилизованный самовольно покинул воинскую часть, дислоцированную в Луганской области, прихватив с собой АК-74 с боекомплектом", - говорится в сообщении.

Сослуживцам он сказал, что собирается ехать домой в Ростовскую область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День без отключения света отменен из-за российской атаки, - "Укрэнерго"

Его разыскивают там, а также в Белгородской и Воронежской областях.

В России мобилизованный сбежал с автоматом. Его ищут в трех областях, - СМИ 01

армия РФ (19318) дезертирство (333)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Добре діло зробив, так би всі кацапські чмобіки!
показать весь комментарий
10.02.2023 15:51
+12
это начало. В марте будут бежать с пулемётами.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:57
+10
чмобіки чувашії https://t.me/Ukraine_365News/46046 https://t.me/Ukraine_365News/46046

показать весь комментарий
10.02.2023 15:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре діло зробив, так би всі кацапські чмобіки!
показать весь комментарий
10.02.2023 15:51 Ответить
Навіщо блюр?
показать весь комментарий
10.02.2023 15:52 Ответить
Ищите, ищите...
Если не дурак, то сдался ЗСУ и сидит сейчас в тепле, попивает чаёк, да - не на воле, но живой....
показать весь комментарий
10.02.2023 15:52 Ответить
На фото ему лет 17.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:55 Ответить
Так то с военного билета, когда его в 18-ть призывали на срочную....
показать весь комментарий
10.02.2023 15:57 Ответить
Так и бегает, махая автоматом.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:57 Ответить
это начало. В марте будут бежать с пулемётами.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:57 Ответить
І з РПГ-7
показать весь комментарий
10.02.2023 16:02 Ответить
чмобіки чувашії https://t.me/Ukraine_365News/46046 https://t.me/Ukraine_365News/46046

показать весь комментарий
10.02.2023 15:58 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 16:11 Ответить
приблизительно так и представлял себе чувашский батальный жанр. Мог бы стать выдающимся чувашским писателем-баталистом, а вместо этого сдох среди трёхлитровых банок с огурцами.
показать весь комментарий
10.02.2023 22:06 Ответить
А нахуа нам эта информация? Цензору больше нечего печатать или это чей-то родственник ваших?
показать весь комментарий
10.02.2023 15:59 Ответить
Эта информация повышает уровень душевного комфорта. Дофамин растёт.
показать весь комментарий
10.02.2023 19:08 Ответить
Не удивительно, они в мирное время при совке с полка по 5 человек сбегали за год и это за две границы в Восточной Германии, по десять краж у немцев сделают, пока их полиция не поймает.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:00 Ответить
Його прикладу мають послідувати ще кільканадцять сот тисяч мокшан.
Війні- кінець. *****-кінець. Мобілізації- кінець.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:03 Ответить
А что здесь такого? Автомат - убийственный аргумент в споре хозяйственных субъектов с налоговой инспекцией.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:03 Ответить
"Ищут пожарние,ищет милиция,ищут фотографи в нашей столице,ищут давно,но не могут найти парня какого то лет двадцати". Самуил Маршак.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:04 Ответить
Ти диви. В когось з русні ще працює інстинкт самозбереження?
Того чмобика треба в червону книгу одразу.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:10 Ответить
От коли пару тисяч отак розбіжатся по росії з автоматами,ото буде цирк!
показать весь комментарий
10.02.2023 16:42 Ответить
Опять безглазый!
показать весь комментарий
10.02.2023 16:47 Ответить
Главное что бы он замочил каких ни будь мусоров или фсбешников...
показать весь комментарий
10.02.2023 17:29 Ответить
Это называется реэкспорт. С чем вы к нам пришли - то сами жрать будете
показать весь комментарий
11.02.2023 00:21 Ответить
 
 