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"Норка" за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Норка за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

"Норка" за орка

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Норка за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Утилизация с сюрпризом

Норка за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Реинкарнация по-русски

Норка за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Путинские куклы

Норка за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Новый рацион для россиян

Норка за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Где-то так

Норка за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Под нейтральным флагом

Норка за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Ситуация с олимпийскими играми

Норка за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Культурное наследие России

Норка за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Кратко о конфликте

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Норка за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Попался

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лукашенко Александр (3613) путин владимир (31303) фотожаба (14393) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+12
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10.02.2023 21:13
+11
Розвелося отих ''вангувальників''
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10.02.2023 21:21
+9
.
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10.02.2023 21:25
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вчора котів душили, душили.... душили душили...
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10.02.2023 21:03 Ответить
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10.02.2023 21:09 Ответить
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10.02.2023 21:13 Ответить
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10.02.2023 21:15 Ответить
Вдові Кабаєвій дісталось шуба з відірваною головою?
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11.02.2023 02:01 Ответить
Що чекає на Україну у 2024 році? Астролог Влад Росс у коментарі "Главред" поділився доволі оптимістичними прогнозами для нашої країни. Так, у 2023 році війна з росією закінчиться перемогою України, а вже в 2024 році Крим повернеться під контроль України. "У 2024 році в Криму вже ходитиме гривня. Все повернеться", - вважає Росс. Крім того, астролог дав прогноз і щодо президентських виборів, які мають відбутися у 2024 році. На думку Влада Росса, Володимир Зеленський легко їх виграє: "Все залежатиме від нього - чи захоче він продовження цього шаленого "марлезонського балету", враховуючи, що вже за перший президентський термін він добряче постарів. Якщо Зеленський вирішить залишитися в політиці, він легко виграє президентські вибори-2024, причому тріумфально".
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10.02.2023 21:17 Ответить
Розвелося отих ''вангувальників''
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10.02.2023 21:21 Ответить
а ти вумне вангувальників???
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10.02.2023 21:23 Ответить
жираф\Влад Росс...\ большой - ему видней...
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10.02.2023 21:43 Ответить
Не дурніші за тебе (( Вже "пророки" у травні минулого року кінець війни "пророкували" наввипередки один перед одним (( А ти якщо не сама цей прогноз писала , то хоч прочитай цю муйню , війну виграєм у 2023 , а Крим повернем у 2024 (( то що ти там у 2023 виграєш ? ((
Ну а так як ти зелебобік , то не дивуюся підкресленій радості щодо "шаленого успіху" членограя ((
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10.02.2023 21:50 Ответить
А що там карти говорять чи ви на кавовій гущі?
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10.02.2023 21:53 Ответить
... А ще Влад РоСС змінить прізвище...
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10.02.2023 22:42 Ответить
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10.02.2023 23:22 Ответить
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10.02.2023 23:23 Ответить
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10.02.2023 23:25 Ответить
И никак иначе!
Выбор органичен - второй президентский(а там как елбасы или Лука),или первый тюремный.
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10.02.2023 23:39 Ответить
Єрмак хоче залишитись на другий термін.
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10.02.2023 23:40 Ответить
+100500
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11.02.2023 06:35 Ответить
прикольно! довів країну до війни, а туповатий нарід знову прагне бачити його своїм презєдентом 🤮🤮🤮
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10.02.2023 23:43 Ответить
288-я база резерва Вооруженных сил Беларуси провела модернизацию техники в соответствии с новыми трендами российской военной науки.))
.
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10.02.2023 21:23 Ответить
.
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10.02.2023 21:25 Ответить
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10.02.2023 21:33 Ответить
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10.02.2023 22:11 Ответить
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10.02.2023 23:41 Ответить
Треба ще німб над макітрою..
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10.02.2023 23:48 Ответить
Приходить чоловік до пластичного хірурга:
- Зробіть мені пластичну операцію!

- А навіщо Вам вона?! У Вас прекрасне лице! До речі - дуже нагадуєте нашого Президента....
- Так в тому ж і справа! Мало того що вже кілька разів били у темних провулках - так вчора ще й головою у відро з гімном запхнули!
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11.02.2023 02:39 Ответить
Я смотрел на этот "камеди шоу " как раздавали шубы за 5000 доларов вдовам за погибшим мужьям...после "шоу" некоторые женщиы задержались и у них забрали шубы . Как потерпевшие начали искать правду то сказали:....сделали ошибку эти шубы предназначались другим вдовам. Всегo расдали 21 шубу.
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11.02.2023 04:26 Ответить
...куплю выделанную шкуру быдлонасекомыша с болот мацковии.
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11.02.2023 08:11 Ответить
 
 