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"Норка" за орка, путинские куклы, новый рацион для россиян. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".
"Норка" за орка
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Утилизация с сюрпризом
Реинкарнация по-русски
Путинские куклы
Новый рацион для россиян
Где-то так
Под нейтральным флагом
Ситуация с олимпийскими играми
Культурное наследие России
Кратко о конфликте
Попался
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+12 YU ST
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+9 Maksim Perepelitca
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Ну а так як ти зелебобік , то не дивуюся підкресленій радості щодо "шаленого успіху" членограя ((
Выбор органичен - второй президентский(а там как елбасы или Лука),или первый тюремный.
.
- Зробіть мені пластичну операцію!
- А навіщо Вам вона?! У Вас прекрасне лице! До речі - дуже нагадуєте нашого Президента....
- Так в тому ж і справа! Мало того що вже кілька разів били у темних провулках - так вчора ще й головою у відро з гімном запхнули!