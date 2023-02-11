Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения. ФОТОрепортаж

На вечер 10 февраля в пункт назначения в Турцию прибыла вторая колонна сводного отряда ГСЧС в составе 52 человек, 10 единиц техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по прибытии второй колонны был проведен брифинг с координационным штабом, на котором определены дальнейшие задачи и зоны проведения АСР и сформированы 2 поисковые группы.

"11 спасателей, только прибыв в г. Антакья, сразу приступили к аварийно-розыскным работам в составе первой поисковой группы, которая заступала вечером. Ночью работали 2 группы спасателей в заданном квадрате. По состоянию на 10 февраля проведение поисково-спасательных работ в провинциях Шанлыурфа и Килис уже завершено", - говорится в сообщении.

Что касается ситуации с гражданами Украины на территории Турции, по состоянию на вечер: 10 февраля было получено 140 обращений по поводу отсутствия связи с украинцами, проживающими в зоне стихийного бедствия. В частности, со 118 лицами связь была установлена, 2 человека спасены из-под завалов и 1 человек госпитализирован. Также 12 человек были эвакуированы и 63 человека нуждаются в помощи (в виде вещей, медикаментов, эвакуации). По предварительной информации, под завалами могут находиться 5 граждан Украины.

С начала проведения работ спасателями ГСЧС уже обследовано 159 зданий, разобрано 72 завала, оказана медицинская помощь одному ребенку, деблокированы тела 4 погибших (из них 2 ребенка).

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Работы продолжаются.

Международная помощь была оказана 90 странами, в рамках Механизма гражданской защиты ЕС направлено 38 городских поисково-спасательных команд, включая Польшу, Францию, Германию, Чехию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие страны Евросоюза.

Всего к поисково-спасательной операции привлечены 160 тыс. человек, среди которых спасатели, пожарные, медики, военнослужащие, полиция, представители службы безопасности, волонтеры и 12 тыс. 240 единиц техники.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 23,8 тыс. человек.