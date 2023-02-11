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Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения. ФОТОрепортаж

На вечер 10 февраля в пункт назначения в Турцию прибыла вторая колонна сводного отряда ГСЧС в составе 52 человек, 10 единиц техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по прибытии второй колонны был проведен брифинг с координационным штабом, на котором определены дальнейшие задачи и зоны проведения АСР и сформированы 2 поисковые группы.

"11 спасателей, только прибыв в г. Антакья, сразу приступили к аварийно-розыскным работам в составе первой поисковой группы, которая заступала вечером. Ночью работали 2 группы спасателей в заданном квадрате. По состоянию на 10 февраля проведение поисково-спасательных работ в провинциях Шанлыурфа и Килис уже завершено", - говорится в сообщении.

Что касается ситуации с гражданами Украины на территории Турции, по состоянию на вечер: 10 февраля было получено 140 обращений по поводу отсутствия связи с украинцами, проживающими в зоне стихийного бедствия. В частности, со 118 лицами связь была установлена, 2 человека спасены из-под завалов и 1 человек госпитализирован. Также 12 человек были эвакуированы и 63 человека нуждаются в помощи (в виде вещей, медикаментов, эвакуации). По предварительной информации, под завалами могут находиться 5 граждан Украины.

С начала проведения работ спасателями ГСЧС уже обследовано 159 зданий, разобрано 72 завала, оказана медицинская помощь одному ребенку, деблокированы тела 4 погибших (из них 2 ребенка).

Читайте также: Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 23,8 тыс.

Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 01

Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 02
Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 03
Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 04
Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 05
Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 06
Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 07
Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 08
Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 09
Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 10
Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 11
Землетрясение в Турции: вторая колонна украинских спасателей с техникой прибыла в пункт назначения 12

Работы продолжаются.

Международная помощь была оказана 90 странами, в рамках Механизма гражданской защиты ЕС направлено 38 городских поисково-спасательных команд, включая Польшу, Францию, Германию, Чехию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие страны Евросоюза.

Всего к поисково-спасательной операции привлечены 160 тыс. человек, среди которых спасатели, пожарные, медики, военнослужащие, полиция, представители службы безопасности, волонтеры и 12 тыс. 240 единиц техники.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 23,8 тыс. человек.

Автор: 

землетрясение (659) Турция (3379) ГСЧС (4982)


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Топ комментарии
+8
співчуття турецькому народу
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11.02.2023 08:57
+6
когда у соседа беда, надо помогать
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11.02.2023 09:07
+3
так швидко, дістались до турецького берега.....по морю чи літаками, перевозили вантажівки та обладнання?
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11.02.2023 09:13
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співчуття турецькому народу
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11.02.2023 08:57 Ответить
когда у соседа беда, надо помогать
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11.02.2023 09:07 Ответить
так швидко, дістались до турецького берега.....по морю чи літаками, перевозили вантажівки та обладнання?
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11.02.2023 09:13 Ответить
По суходолу через Болгарію Босфор і на південь Туреччини
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11.02.2023 09:24 Ответить
Авианосец Джордж Буш подошло к берегам Стоит...наверно будет спасать пострадавших от землетрясения в Турции..а может и для другой Миссии...
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11.02.2023 09:33 Ответить
Авіаносці США рятують людство від... політичних трясунів 😕
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11.02.2023 09:53 Ответить
Збирали гроші на допомогу, одна з Туреччини сказала,що тільки кацапи допомогу надали. А ось Україні.....Просто була вимушена, вибачте люди, назвати її курвою, сказати,що її мати лишилася будинку, а мою сестру розстрілювали і виставити за двері. Гроші таки дала, хоч своїй родині не збирала, а сама з сином ...Так, Туреччина в скорботі
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11.02.2023 09:50 Ответить
Треба надавати гуманітарну допомогу, надсилати те, що є в резервах і в достатній кількості. У нас в державі немає війни, гуманітарних проблем ? А так, українські рятувальники будуть працювати в Туреччині "пліч-о-пліч" з російськими... "Мудре" рішення зеленої влади!
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11.02.2023 10:03 Ответить
Бусурмани навіть не думали і не думають поступатися своїми "інтересами" в плані санкцій проти росії. А зелена камарілья відправляє наших рятувальників до Туреччини всупереч нашим інтересам. Наші рятувальники життєво необхідні в Україні!. Може саме зараз під завалами конають наші діти десь у Херсоні, чи Харкові...
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11.02.2023 10:10 Ответить
А нічого, що в самій Україні іде війна на знищення українського народу?! Що українці гинуть кожного дня? І не придумали нічого кращого, ніж посилати рятувати "турецький народ"?! Казкові довбой...би!🤬😡
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11.02.2023 10:14 Ответить
Тільки б вони були подалі від рятувальників з оркостану бо може початися перестрілка.
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11.02.2023 10:27 Ответить
Я надеюсь Эрдоган больше не будет всем рассказывать как он уважает путю.
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11.02.2023 11:24 Ответить
ну, може, тримали ціх "парадних"(припущуння) рятувальників на всяк випадок, от й знадобились
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11.02.2023 12:12 Ответить
 
 