Сутки на Харьковщине: массированная ракетная атака на энергообъекты и обстрелы приграничья. Введены специальные графики аварийных отключений. ФОТОрепортаж

Вчера по Харькову и Харьковской области был нанесен массированный ракетный удар. Есть повреждения объектов энергогенерирующей критической инфраструктуры, в результате одного из ракетных ударов получили ранения 8 гражданских людей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью было возобновлено электроснабжение и заживлено 100% потребителей по городу и области. Однако из-за последствий ракетных ударов 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.

"В течение минувших суток враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов. В результате обстрелов и авиационных ударов по Волчанску Чугуевского района повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание "Ощадбанка", аптека, детский сад и другие гражданские объекты. Получила ранение и госпитализирована 69-летняя женщина", - говорится в сообщении.

В г. Купянск обстрелами повреждены 7 частных домов. В с. Одноробовка Богодуховского района повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, объекты инфраструктуры.

Синегубов также сообщает, что на деоккупированных территориях области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники обезвредили 43 взрывоопасных предмета.









"На линии столкновения наши защитники надежно удерживают позиции и ведут боевые действия с оккупантами, нанося им ощутимые потери", - добавляет глава региона.