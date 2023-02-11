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Враг более 60 раз обстрелял Херсонщину. В областном центре повреждены дома и вокзал, есть раненые. ФОТОрепортаж

По информации Херсонской ОВА, за прошедшие сутки российские захватчики 63 раза обстреляли территории Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, оккупанты вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также над областью было сбито 4 БПЛА.

"Херсон российская армия обстреливала 16 раз – вражескими снарядами повреждены жилые дома и здание железнодорожного вокзала", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за агрессии РФ 3 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

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По данным правоохранителей, полиция открыла 29 уголовных производств по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.

Враг не прекращает круглосуточно накрывать огнем Херсон и его пригород, Белозерскую громаду, город Берислав и населенные пункты района. Повреждены здание сельсовета, там выбиты все окна и двери, учебное учреждение, квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили. Больше всего от ежедневных массированных атак страдает Херсон, который российские войска обстреливают из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии и БПЛА. Прибрежные и спальные районы города враг обстреливает хаотично, пытаясь нанести как можно больший ущерб инфраструктуре и мирным жителям. За минувшие сутки полиция открыла 29 уголовных производств по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Враг более 60 раз обстрелял Херсонщину. В областном центре повреждены дома и вокзал, есть раненые 01
Враг более 60 раз обстрелял Херсонщину. В областном центре повреждены дома и вокзал, есть раненые 02
Враг более 60 раз обстрелял Херсонщину. В областном центре повреждены дома и вокзал, есть раненые 03
Враг более 60 раз обстрелял Херсонщину. В областном центре повреждены дома и вокзал, есть раненые 04
Враг более 60 раз обстрелял Херсонщину. В областном центре повреждены дома и вокзал, есть раненые 05

Автор: 

армия РФ (19365) обстрел (27351) Херсон (2839) Херсонская область (4803)


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СВО - фашизм Россия - страна террорист Путин - ***** ВСЕ, кто поддерживает армию ублюдков из раzzии, горите в аду, черти обоссанные.
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11.02.2023 09:37 Ответить
Вони сьогодні намагалися, прямо як востаннє, щоб хоч якийсь піднести Путіну "подаруночок" до річниці нападу на Україну. Європейці сказали, що подарують йому подаруночок від "сказу головного мозку" і все що він може від злості та ненависті це кидатися (хотіла сказати какашками) але це не какашки, через чужі паркани.
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11.02.2023 09:37 Ответить
Все як завжди - тактика випаленої землі ! За багато століть так і навчились будувати , тільки руйнувати і використовувати те, що НА ,або В Землі ! НЕ має в них того, що називають словом ТВОРИТИ, тільки руйнувати та вбивати.
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11.02.2023 14:53 Ответить
 
 