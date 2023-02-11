Ночью оккупанты из "Градов" обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области, повреждены дома, школа, админздания, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские военные продолжили обстреливать населённые пункты Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью россияне обстреляли относительно далекую от фронта Карловку Новогродовской громады - поврежден дом.

На Волновахском направлении враг применил "Грады" в Богоявленке, под постоянными обстрелами Угледар - без пострадавших.

На Донецком направлении под огнем Марьинка, Георгиевка и Максимилианковка — в последнем разрушен дом. Кураховская громада подверглась 5 обстрелам — в Успеновке ранены 3 человека, повреждены 17 домов, школа, админздание и магазин. На утро Авдеевка подверглась артобстрелу и обстрелу из "Градов" — без жертв.

На Горловском направлении 3 дома повреждены в Константиновской громаде: 2 в Александро-Шультино и 1 в Иванополье. В Соледарской громаде повреждены 5 домов в Федоровке и разрушены 2 дома в Васюковке. В Бахмуте повреждено админздание и 9-этажка, в Красной Горе Бахмутской громады погиб 1 человек. В Торецкой громаде поврежден дом в Торецке и 3 дома в Петровке", - говорится в сообщении.

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