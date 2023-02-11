Mercy Corps передала ГСЧС 51 базовый комплект с генераторами для "Пунктов несокрушимости". ФОТОрепортаж

9 февраля 2023 года организация Mercy Corps передала ГСЧС 51 базовый комплект (генераторы мощностью 8.5 кв, зарядные станции, обогреватели) для оборудования "Пунктов несокрушимости" в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, "Пункт несокрушимости" должен стать для украинцев местом безопасности, стабильности тепла и единства. Общая стоимость оборудования составляет более 11 млн гривен.

Кара Бак, исполняющая обязанности главы миссии Mercy Corps в Украине, отметила: "Я поражена стойкостью украинцев, изобретательностью и сплоченностью. Для нас очень важно делать все, что в наших силах, чтобы помогать максимально эффективно исходя из тех ресурсов, которые имеем. Это наш первый опыт сотрудничества с ГСЧС, уверенная в его успешности".

ГСЧС, в свою очередь, выражает благодарность нашим партнерам Mercy Corps за поддержку.









"Для ГСЧС, как для всей страны, события последних месяцев стали настоящим испытанием на прочность, которую мы проходим успешно, во многом благодаря поддержке наших партнеров и доноров. Ключевые признаки такой поддержки - своевременность, целеустремленность и эффективность".

С ноября 2022 года ГСЧС развернуто 1 тыс. 59 "Пунктов несокрушимости" как стационарных, так и мобильных. Полученное оборудование позволит доукомплектовать еще 51 пункт. В ближайшее время оборудование будет доставлено в определенные пункты для дальнейшего функционирования. Посмотреть адрес ближайшего к вам "Пункта несокрушимости" можно на сайте nezlamnist.gov.ua.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество, ведь совместная деятельность помогает лучшему охвату пострадавших от конфликта громад", - отмечают в ГСЧС.

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Напомним, что Mercy Corps – это глобальная неправительственная организация гуманитарной помощи, которая способствует восстановлению и развитию местного предпринимательства, стимулирует местные рынки с помощью разных программ. С 1979 года Mercy Corps предоставила помощь людям в 107 странах мира на общую сумму более 1.95 млрд долл. США. При поддержке штаб-квартиры в Северной Америке и Европе Mercy Corps помогла почти 16,7 млн человек в более чем 40 странах мира. Развитие помощи Mercy Corps стало возможным благодаря поддержке институциональных доноров: Министерства сельского хозяйства США, Госдепартамента США и Агентства США по международному развитию, Департамента международного развития Великобритании, Европейской комиссии и Европейских гуманитарных фондов, а также правительств Австралии, Канады, Франции, Германии, Индонезии, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Шотландии, Испании, Швеции и Швейцарии.

Mercy Corps работает в Украине с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Команда предоставляет экстренную денежную помощь беженцам в соседних странах и людям, перемещенным внутри Украины, чтобы они могли удовлетворить свои потребности для выживания. Организация финансирует местные организации, которые лучше знают свою громаду и быстро работают над решением их насущных потребностей. В 2022 году Mercy Corps и ее партнеры охватили более 1,38 миллиона человек в Украине и соседних странах, оказав неотложную помощь наличными, продуктами питания, психосоциальной поддержкой, информационными кампаниями и другой срочной помощью.