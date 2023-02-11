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Mercy Corps передала ГСЧС 51 базовый комплект с генераторами для "Пунктов несокрушимости". ФОТОрепортаж

9 февраля 2023 года организация Mercy Corps передала ГСЧС 51 базовый комплект (генераторы мощностью 8.5 кв, зарядные станции, обогреватели) для оборудования "Пунктов несокрушимости" в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, "Пункт несокрушимости" должен стать для украинцев местом безопасности, стабильности тепла и единства. Общая стоимость оборудования составляет более 11 млн гривен.

Кара Бак, исполняющая обязанности главы миссии Mercy Corps в Украине, отметила: "Я поражена стойкостью украинцев, изобретательностью и сплоченностью. Для нас очень важно делать все, что в наших силах, чтобы помогать максимально эффективно исходя из тех ресурсов, которые имеем. Это наш первый опыт сотрудничества с ГСЧС, уверенная в его успешности".

ГСЧС, в свою очередь, выражает благодарность нашим партнерам Mercy Corps за поддержку.

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Mercy Corps передала ГСЧС 51 базовый комплект с генераторами для Пунктов несокрушимости 02
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Mercy Corps передала ГСЧС 51 базовый комплект с генераторами для Пунктов несокрушимости 04
Mercy Corps передала ГСЧС 51 базовый комплект с генераторами для Пунктов несокрушимости 05

"Для ГСЧС, как для всей страны, события последних месяцев стали настоящим испытанием на прочность, которую мы проходим успешно, во многом благодаря поддержке наших партнеров и доноров. Ключевые признаки такой поддержки - своевременность, целеустремленность и эффективность".
С ноября 2022 года ГСЧС развернуто 1 тыс. 59 "Пунктов несокрушимости" как стационарных, так и мобильных. Полученное оборудование позволит доукомплектовать еще 51 пункт. В ближайшее время оборудование будет доставлено в определенные пункты для дальнейшего функционирования. Посмотреть адрес ближайшего к вам "Пункта несокрушимости" можно на сайте nezlamnist.gov.ua.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество, ведь совместная деятельность помогает лучшему охвату пострадавших от конфликта громад", - отмечают в ГСЧС.

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Напомним, что Mercy Corps – это глобальная неправительственная организация гуманитарной помощи, которая способствует восстановлению и развитию местного предпринимательства, стимулирует местные рынки с помощью разных программ. С 1979 года Mercy Corps предоставила помощь людям в 107 странах мира на общую сумму более 1.95 млрд долл. США. При поддержке штаб-квартиры в Северной Америке и Европе Mercy Corps помогла почти 16,7 млн человек в более чем 40 странах мира. Развитие помощи Mercy Corps стало возможным благодаря поддержке институциональных доноров: Министерства сельского хозяйства США, Госдепартамента США и Агентства США по международному развитию, Департамента международного развития Великобритании, Европейской комиссии и Европейских гуманитарных фондов, а также правительств Австралии, Канады, Франции, Германии, Индонезии, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Шотландии, Испании, Швеции и Швейцарии.

Mercy Corps работает в Украине с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Команда предоставляет экстренную денежную помощь беженцам в соседних странах и людям, перемещенным внутри Украины, чтобы они могли удовлетворить свои потребности для выживания. Организация финансирует местные организации, которые лучше знают свою громаду и быстро работают над решением их насущных потребностей. В 2022 году Mercy Corps и ее партнеры охватили более 1,38 миллиона человек в Украине и соседних странах, оказав неотложную помощь наличными, продуктами питания, психосоциальной поддержкой, информационными кампаниями и другой срочной помощью.

Автор: 

помощь (7822) ГСЧС (4982) генератор (57)


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11.02.2023 10:02 Ответить
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11.02.2023 10:07 Ответить
шось буде
@BooblIvvo
·

Продовження ядерного шантажу. Низький рівень води призведе до припинення охолодження реакторів, оскільки вода для цього надходить з водосховища.
Далі або зупинка реакторів, або техногенна катастрофа.
Це типу непряма загроза від русні, бо в руйнуванні дамби вони звинуватять кого?
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11.02.2023 10:09 Ответить
 
 