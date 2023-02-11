Задержан предатель, который помогал оккупантам вывозить награбленное имущество в Луганск и отдал свой дом под казарму, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, им оказался бывший работник местного фермерского хозяйства, после захвата части региона поддержавший российских захватчиков и добровольно пошедший на сотрудничество с ними.

По данным СБУ, он предложил рашистам использовать его частный дом как казарму для проживания личного состава оккупационных группировок.

"Таким образом, там разместили 14 захватчиков, а также сделали вражеский склад оружия и боеприпасов. Для "расквартирования" других российских оккупантов их приспешник "сливал" адреса местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. Установлено, что в начале марта прошлого года рашисты обстреляли один из поселков района, а затем выгнали людей из домов. После этого оккупанты заходили в заброшенные дома и похищали имущество граждан", - говорится в сообщении.

Награбленные вещи передавали коллаборанту, который доставлял их в захваченный Луганск для продажи или передачи родственникам проживавших там боевиков.

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А оттуда, как отмечается, привозил рашистам водку и сигареты.

Кроме того, злоумышленник на собственном автомобиле перевозил российских командиров и трактором помогал вытаскивать из грязи их бронетранспортеры.

"За сотрудничество с агрессором он получил пропуск, позволявший свободно передвигаться на временно оккупированной территории востока Украины. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание военным формированиям страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины)", - добавляют в СБУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

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Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.