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Задержан предатель, который помогал оккупантам вывозить награбленное имущество в Луганск и отдал свой дом под казарму, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, им оказался бывший работник местного фермерского хозяйства, после захвата части региона поддержавший российских захватчиков и добровольно пошедший на сотрудничество с ними.

По данным СБУ, он предложил рашистам использовать его частный дом как казарму для проживания личного состава оккупационных группировок.

"Таким образом, там разместили 14 захватчиков, а также сделали вражеский склад оружия и боеприпасов. Для "расквартирования" других российских оккупантов их приспешник "сливал" адреса местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. Установлено, что в начале марта прошлого года рашисты обстреляли один из поселков района, а затем выгнали людей из домов. После этого оккупанты заходили в заброшенные дома и похищали имущество граждан", - говорится в сообщении.

Награбленные вещи передавали коллаборанту, который доставлял их в захваченный Луганск для продажи или передачи родственникам проживавших там боевиков.

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Задержан предатель, который помогал оккупантам вывозить награбленное имущество в Луганск и отдал свой дом под казарму, - СБУ 01
Задержан предатель, который помогал оккупантам вывозить награбленное имущество в Луганск и отдал свой дом под казарму, - СБУ 02
Задержан предатель, который помогал оккупантам вывозить награбленное имущество в Луганск и отдал свой дом под казарму, - СБУ 03

А оттуда, как отмечается, привозил рашистам водку и сигареты.

Кроме того, злоумышленник на собственном автомобиле перевозил российских командиров и трактором помогал вытаскивать из грязи их бронетранспортеры.

"За сотрудничество с агрессором он получил пропуск, позволявший свободно передвигаться на временно оккупированной территории востока Украины. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание военным формированиям страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины)", - добавляют в СБУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

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Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

СБУ (19928) коллаборационизм (872) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+20
якійсь божевільний, що не втік... Але навіщо затримувати це лайно? Вбити та закопати на добрива
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11.02.2023 10:19
+8
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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11.02.2023 10:39
+6
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11.02.2023 11:00
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якійсь божевільний, що не втік... Але навіщо затримувати це лайно? Вбити та закопати на добрива
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11.02.2023 10:19 Ответить
Не треба нас прирівнювати до андрофагів.
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11.02.2023 10:47 Ответить
то цілуй зрадників у дупу... Ось через таких дурнів як ти, зрадники вільно дихають. Не здивуюсь якщо ти сам прихільник руцькаго мира
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11.02.2023 11:42 Ответить
Frol Fedoroff, якшо ти хворий, то не показуй цього нікому. Нехай твої хвороби залишаться при тобі.
Тепер по суті: якшо оту мерзоту прихватила СБУ, то діяти вже треба за нашими чинними законами, а не ототожнювати себе з москалями.
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11.02.2023 13:01 Ответить
Хто б казав, кацапський холуй...
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11.02.2023 14:33 Ответить
Знов звідкілясь засмерділо... Ааа, це фрол фьодорофф з'явився...
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11.02.2023 18:03 Ответить
Лоханцю нічого не жаль для асвабадітєлєй. Навіть хату віддав.
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11.02.2023 10:23 Ответить
То навіть хатою не назвеш. Халупа. Але для любителя руського міра саме те.
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11.02.2023 11:45 Ответить
радянські анкети знов можна використовувати. "Чи перебували на окупованій території?"
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11.02.2023 10:26 Ответить
Закономерный итог яркого стартапа среднестатистического ждуна. Пусть скажет спасибо, что СБУ приехало, а не соседи по-тихому в посадке не прикандычили.
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11.02.2023 10:30 Ответить
Ну так нормально! Поділився власним майном на "абщественные нужды" Тепер "спільнота" українська "поділиться" з ним - виділить безоплатне житло та харчування на довгі роки А трактор та будинок з іншим майном віддадуть тим, кого окупанти цього позбавили - бо стаття здається і конфіскацію передбачає в якості додаткового покарання!
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11.02.2023 10:32 Ответить
Мені здається, що трактор був не його.
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11.02.2023 10:37 Ответить
Тут не уточняють Якщо так - повернуть власнику...
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11.02.2023 10:41 Ответить
Всранный лугандон. В канаву таких сразу надо.
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11.02.2023 10:34 Ответить
старые окна и спутниковое телевидение - показатель. в 99,99% в таком жилье живет коллаборант.
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11.02.2023 10:34 Ответить
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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11.02.2023 10:39 Ответить
"Блазня" з Д"єрмаком включить забув! Бо без їх покровительства оте все "шобло" тобою поіменоване "сиділо-б як миш під віником"
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11.02.2023 10:43 Ответить
Забули клоуна 🤡 зєлєнского і єрмака ці сволоти головні там
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11.02.2023 11:09 Ответить
я не хотів розчаровувати 73% виборців України....
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11.02.2023 11:14 Ответить
вы не ждали ,а Мы приперлись
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11.02.2023 10:40 Ответить
Так поджечь его частный дом, вместе с ним..
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11.02.2023 10:42 Ответить
Спіймати якогось ватного чорта - це дрібниця, однак коли мова йде про СБУ, у мене тільки одне питання: де лійтєнант баканов? Чому він досі не сидить по статті державна зрада?
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11.02.2023 10:43 Ответить
кацапское залетное семя, наверное и хату отжал сам или его родители у украинцев. Украинцев вывозили, а кацапов завозили, а теперь удивляются что столько предателей.
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11.02.2023 10:56 Ответить
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11.02.2023 11:00 Ответить
Брехня
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11.02.2023 14:53 Ответить
..ще один пороходроч...-
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11.02.2023 17:26 Ответить
чи одна.. розкрий личко, мастурбовинка..
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11.02.2023 17:27 Ответить
Лише дрімучі совки не будучи спортсменами, не переьувабчи на тренуванні і не займаюсись фізкультурними вправами, одягабть спортивні штани. 😁 А у цього ще й з лампасами. Невже чотирисмуговий "Абібас"? 🤔
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11.02.2023 11:09 Ответить
После голодомора из засрашки эшелонами навезли не мерянно свинособак. Вот итог.
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11.02.2023 11:35 Ответить
При наших законах і судах дадуть умовно або відпустять під заставу. А воїна який захищає державу відповідно нового закону щодо посилення відповідальності військовослужбовців (крім командирів) за невиконання безглуздих наказів начальства до 12 років без права помилування. В нас зрадники і колоборанти в більш привелегійованому становищі ні захисники України. ДУМАЙТЕ.
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11.02.2023 12:11 Ответить
повесить свинособаку прямо в доме.....................и будет ватный суицид.............****** ****...........
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11.02.2023 12:17 Ответить
 
 