Задержан предатель, который помогал оккупантам вывозить награбленное имущество в Луганск и отдал свой дом под казарму, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, им оказался бывший работник местного фермерского хозяйства, после захвата части региона поддержавший российских захватчиков и добровольно пошедший на сотрудничество с ними.
По данным СБУ, он предложил рашистам использовать его частный дом как казарму для проживания личного состава оккупационных группировок.
"Таким образом, там разместили 14 захватчиков, а также сделали вражеский склад оружия и боеприпасов. Для "расквартирования" других российских оккупантов их приспешник "сливал" адреса местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. Установлено, что в начале марта прошлого года рашисты обстреляли один из поселков района, а затем выгнали людей из домов. После этого оккупанты заходили в заброшенные дома и похищали имущество граждан", - говорится в сообщении.
Награбленные вещи передавали коллаборанту, который доставлял их в захваченный Луганск для продажи или передачи родственникам проживавших там боевиков.
А оттуда, как отмечается, привозил рашистам водку и сигареты.
Кроме того, злоумышленник на собственном автомобиле перевозил российских командиров и трактором помогал вытаскивать из грязи их бронетранспортеры.
"За сотрудничество с агрессором он получил пропуск, позволявший свободно передвигаться на временно оккупированной территории востока Украины. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание военным формированиям страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины)", - добавляют в СБУ.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.
Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.
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Тепер по суті: якшо оту мерзоту прихватила СБУ, то діяти вже треба за нашими чинними законами, а не ототожнювати себе з москалями.
шуфричі, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..